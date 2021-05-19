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Вильфанд заявил об аномальной погоде в некоторых регионах России
Вильфанд заявил об аномальной погоде в некоторых регионах России - РИА Новости, 19.05.2021
Вильфанд заявил об аномальной погоде в некоторых регионах России
Жители Урала продолжат испытывать на себе влияние "волны тепла" до конца недели, аномальная температура отмечается в этой части страны уже семь дней, сообщил... РИА Новости, 19.05.2021
2021-05-19T03:32
2021-05-19T08:54
погода
роман вильфанд
гидрометцентр
уфа
самара
саранск
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МОСКВА, 19 мая — РИА Новости. Жители Урала продолжат испытывать на себе влияние "волны тепла" до конца недели, аномальная температура отмечается в этой части страны уже семь дней, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.Ранее он уточнял, что о "волне тепла" речь может идти, когда средняя температура за сутки долгое время превышает норму.Метеоролог добавил, что пожарная опасность в лесах региона сохранится на уровне четвертого-пятого класса.Он отметил, что за время антициклона побито множество рекордов. Так, 17 мая в Уфе, Самаре, Оренбурге, Ульяновске, Ижевске, Саранске, Чебоксарах, Казани, Пензе и других городах температура превысила абсолютные максимумы.При этом жаркую погоду в ЦФО нельзя считать "волной тепла", так как средние суточные значение температур превышали нормы только два дня.
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погода, роман вильфанд, гидрометцентр, уфа, самара, саранск, общество

Вильфанд заявил об аномальной погоде в некоторых регионах России

03:32 19.05.2021 (обновлено: 08:54 19.05.2021)
 
© РИА Новости / Наталья Горшкова / Перейти в фотобанкГорожане прогуливаются по набережной реки Туры в Тюмени
Горожане прогуливаются по набережной реки Туры в Тюмени - РИА Новости, 1920, 19.05.2021
© РИА Новости / Наталья Горшкова
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МОСКВА, 19 мая — РИА Новости. Жители Урала продолжат испытывать на себе влияние "волны тепла" до конца недели, аномальная температура отмечается в этой части страны уже семь дней, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
Ранее он уточнял, что о "волне тепла" речь может идти, когда средняя температура за сутки долгое время превышает норму.

"В Тюмени сильные дымы от лесных пожаров, потому что антициклональная погода... Это настоящий летний антициклон умеренных широт. Центр его — над югом Урала и югом Западной Сибири. Аномалии температурные — 10-12 градусов, и так будет до конца недели. Антициклон стоит уже неделю... В принципе, это действительно "волна тепла", температура за 30 градусов", — сказал Вильфанд.

Метеоролог добавил, что пожарная опасность в лесах региона сохранится на уровне четвертого-пятого класса.
Он отметил, что за время антициклона побито множество рекордов. Так, 17 мая в Уфе, Самаре, Оренбурге, Ульяновске, Ижевске, Саранске, Чебоксарах, Казани, Пензе и других городах температура превысила абсолютные максимумы.
При этом жаркую погоду в ЦФО нельзя считать "волной тепла", так как средние суточные значение температур превышали нормы только два дня.
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