https://ria.ru/20210519/pogoda-1732885225.html

Вильфанд заявил об аномальной погоде в некоторых регионах России

Вильфанд заявил об аномальной погоде в некоторых регионах России - РИА Новости, 19.05.2021

Вильфанд заявил об аномальной погоде в некоторых регионах России

Жители Урала продолжат испытывать на себе влияние "волны тепла" до конца недели, аномальная температура отмечается в этой части страны уже семь дней, сообщил... РИА Новости, 19.05.2021

2021-05-19T03:32

2021-05-19T03:32

2021-05-19T08:54

погода

роман вильфанд

гидрометцентр

уфа

самара

саранск

общество

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МОСКВА, 19 мая — РИА Новости. Жители Урала продолжат испытывать на себе влияние "волны тепла" до конца недели, аномальная температура отмечается в этой части страны уже семь дней, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.Ранее он уточнял, что о "волне тепла" речь может идти, когда средняя температура за сутки долгое время превышает норму.Метеоролог добавил, что пожарная опасность в лесах региона сохранится на уровне четвертого-пятого класса.Он отметил, что за время антициклона побито множество рекордов. Так, 17 мая в Уфе, Самаре, Оренбурге, Ульяновске, Ижевске, Саранске, Чебоксарах, Казани, Пензе и других городах температура превысила абсолютные максимумы.При этом жаркую погоду в ЦФО нельзя считать "волной тепла", так как средние суточные значение температур превышали нормы только два дня.

https://ria.ru/20210517/pogoda-1732606381.html

уфа

самара

саранск

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погода, роман вильфанд, гидрометцентр, уфа, самара, саранск, общество