https://ria.ru/20210519/peskov-1732940604.html

Песков рассказал о предложениях по урегулированию на Ближнем Востоке

Песков рассказал о предложениях по урегулированию на Ближнем Востоке - РИА Новости, 19.05.2021

Песков рассказал о предложениях по урегулированию на Ближнем Востоке

Россия предпринимает усилия для урегулирования палестино-израильского конфликта, в том числе предлагает свою площадку для переговоров, и призывает Израиль и... РИА Новости, 19.05.2021

2021-05-19T13:04

2021-05-19T13:04

2021-05-19T13:05

дмитрий песков

палестина

израиль

обострение палестино-израильского конфликта в 2021 году

россия

в мире

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МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Россия предпринимает усилия для урегулирования палестино-израильского конфликта, в том числе предлагает свою площадку для переговоров, и призывает Израиль и Палестину к сдержанности, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Вы знаете, что посильные инициативы принимаются российской стороной, предлагается и наша территория для прямых контактов и так далее, усилия в рамках квартета. И мы сейчас, естественно, призываем стороны конфликта - имеется в виду Израиль и Палестину - к сдержанности и считаем, что все стороны должны быть чрезвычайно сдержанны в своих заявлениях, высказываниях, дабы не подливать масла в огонь", - сказал Песков журналистам, говоря о палестино-израильском конфликте.

https://ria.ru/20210518/eskalatsiya-1732853972.html

палестина

израиль

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

дмитрий песков, палестина, израиль, обострение палестино-израильского конфликта в 2021 году, россия, в мире