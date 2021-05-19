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Песков рассказал о предложениях по урегулированию на Ближнем Востоке
Песков рассказал о предложениях по урегулированию на Ближнем Востоке - РИА Новости, 19.05.2021
Песков рассказал о предложениях по урегулированию на Ближнем Востоке
Россия предпринимает усилия для урегулирования палестино-израильского конфликта, в том числе предлагает свою площадку для переговоров, и призывает Израиль и... РИА Новости, 19.05.2021
2021-05-19T13:04
2021-05-19T13:05
дмитрий песков
палестина
израиль
обострение палестино-израильского конфликта в 2021 году
россия
в мире
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МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Россия предпринимает усилия для урегулирования палестино-израильского конфликта, в том числе предлагает свою площадку для переговоров, и призывает Израиль и Палестину к сдержанности, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Вы знаете, что посильные инициативы принимаются российской стороной, предлагается и наша территория для прямых контактов и так далее, усилия в рамках квартета. И мы сейчас, естественно, призываем стороны конфликта - имеется в виду Израиль и Палестину - к сдержанности и считаем, что все стороны должны быть чрезвычайно сдержанны в своих заявлениях, высказываниях, дабы не подливать масла в огонь", - сказал Песков журналистам, говоря о палестино-израильском конфликте.
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дмитрий песков, палестина, израиль, обострение палестино-израильского конфликта в 2021 году, россия, в мире

Песков рассказал о предложениях по урегулированию на Ближнем Востоке

13:04 19.05.2021 (обновлено: 13:05 19.05.2021)
 
© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкЗаместитель руководителя администрации президента, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Заместитель руководителя администрации президента, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 19.05.2021
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Россия предпринимает усилия для урегулирования палестино-израильского конфликта, в том числе предлагает свою площадку для переговоров, и призывает Израиль и Палестину к сдержанности, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Вы знаете, что посильные инициативы принимаются российской стороной, предлагается и наша территория для прямых контактов и так далее, усилия в рамках квартета. И мы сейчас, естественно, призываем стороны конфликта - имеется в виду Израиль и Палестину - к сдержанности и считаем, что все стороны должны быть чрезвычайно сдержанны в своих заявлениях, высказываниях, дабы не подливать масла в огонь", - сказал Песков журналистам, говоря о палестино-израильском конфликте.
Последствия обстрелов в секторе Газа - РИА Новости, 1920, 18.05.2021
18 мая, 18:33
В ХАМАС оценили попытки России остановить эскалацию на Ближнем Востоке
 
Дмитрий ПесковПалестинаИзраильОбострение палестино-израильского конфликта в 2021 годуРоссияВ мире
 
 
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