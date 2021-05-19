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Ростовская область - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Ростовская область
https://ria.ru/20210519/pereprava-1732997927.html
Временную переправу через Северский Донец под Ростовом откроют 20 мая
Временную переправу через Северский Донец под Ростовом откроют 20 мая - РИА Новости, 19.05.2021
Временную переправу через Северский Донец под Ростовом откроют 20 мая
Временную переправу через реку Северский Донец в Белокалитвинском районе Ростовской области откроют 20 мая, сообщает правительство региона. РИА Новости, 19.05.2021
2021-05-19T17:27
2021-05-19T17:27
ростовская область
александр дворников
южный военный округ
василий голубев
белокалитвинский район
ростовская область
общество
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 19 мая - РИА Новости. Временную переправу через реку Северский Донец в Белокалитвинском районе Ростовской области откроют 20 мая, сообщает правительство региона.Старая переправа, существовавшая с 1990-х годов, пришла в аварийное состояние. Чтобы обеспечить транспортное и пешеходное сообщение для 11 тысяч жителей Краснодонецкого сельского поселения, губернатор области Василий Голубев обратился к командующему войсками Южного военного округа Александру Дворникову с просьбой помочь оперативно развернуть временную переправу."Населенные пункты и их жители не должны быть отрезаны ото всех внешних связей. Благодаря поддержке военных удалось найти оперативное решение проблемы", - приводятся в сообщении слова губернатора.В настоящее время военные инженеры ЮВО завершают работы. "Завтра, 20 мая, временный понтонный мост должен начать работу", - уточняется в пресс-релизе.Кроме того, на закупку новой, постоянной переправы по решению властей из регионального дорожного фонда Белокалитвинскому району выделено 48,3 миллиона рублей. Администрация муниципалитета уже занимается проведением закупок и получением разрешительных документов на установку на реке нового постоянного инженерного сооружения."Задача муниципалитета – довести дело с закупкой и установкой постоянного понтона до конца", - поручил Голубев во время посещения территории.
https://ria.ru/20210517/poslanie-1732690633.html
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александр дворников, южный военный округ, василий голубев, белокалитвинский район, ростовская область, общество

Временную переправу через Северский Донец под Ростовом откроют 20 мая

17:27 19.05.2021
 
© РИА Новости / Алексей Филиппов / Перейти в фотобанкГорода России. Ростов-на-Дону
Города России. Ростов-на-Дону - РИА Новости, 1920, 19.05.2021
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 19 мая - РИА Новости. Временную переправу через реку Северский Донец в Белокалитвинском районе Ростовской области откроют 20 мая, сообщает правительство региона.
Старая переправа, существовавшая с 1990-х годов, пришла в аварийное состояние. Чтобы обеспечить транспортное и пешеходное сообщение для 11 тысяч жителей Краснодонецкого сельского поселения, губернатор области Василий Голубев обратился к командующему войсками Южного военного округа Александру Дворникову с просьбой помочь оперативно развернуть временную переправу.
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"Населенные пункты и их жители не должны быть отрезаны ото всех внешних связей. Благодаря поддержке военных удалось найти оперативное решение проблемы", - приводятся в сообщении слова губернатора.
В настоящее время военные инженеры ЮВО завершают работы. "Завтра, 20 мая, временный понтонный мост должен начать работу", - уточняется в пресс-релизе.
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Кроме того, на закупку новой, постоянной переправы по решению властей из регионального дорожного фонда Белокалитвинскому району выделено 48,3 миллиона рублей. Администрация муниципалитета уже занимается проведением закупок и получением разрешительных документов на установку на реке нового постоянного инженерного сооружения.
"Задача муниципалитета – довести дело с закупкой и установкой постоянного понтона до конца", - поручил Голубев во время посещения территории.
 
Ростовская областьАлександр ДворниковЮжный военный округВасилий ГолубевБелокалитвинский районРостовская областьОбщество
 
 
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