https://ria.ru/20210519/pereprava-1732997927.html

Временную переправу через Северский Донец под Ростовом откроют 20 мая

Временную переправу через Северский Донец под Ростовом откроют 20 мая - РИА Новости, 19.05.2021

Временную переправу через Северский Донец под Ростовом откроют 20 мая

Временную переправу через реку Северский Донец в Белокалитвинском районе Ростовской области откроют 20 мая, сообщает правительство региона. РИА Новости, 19.05.2021

2021-05-19T17:27

2021-05-19T17:27

2021-05-19T17:27

ростовская область

александр дворников

южный военный округ

василий голубев

белокалитвинский район

ростовская область

общество

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 19 мая - РИА Новости. Временную переправу через реку Северский Донец в Белокалитвинском районе Ростовской области откроют 20 мая, сообщает правительство региона.Старая переправа, существовавшая с 1990-х годов, пришла в аварийное состояние. Чтобы обеспечить транспортное и пешеходное сообщение для 11 тысяч жителей Краснодонецкого сельского поселения, губернатор области Василий Голубев обратился к командующему войсками Южного военного округа Александру Дворникову с просьбой помочь оперативно развернуть временную переправу."Населенные пункты и их жители не должны быть отрезаны ото всех внешних связей. Благодаря поддержке военных удалось найти оперативное решение проблемы", - приводятся в сообщении слова губернатора.В настоящее время военные инженеры ЮВО завершают работы. "Завтра, 20 мая, временный понтонный мост должен начать работу", - уточняется в пресс-релизе.Кроме того, на закупку новой, постоянной переправы по решению властей из регионального дорожного фонда Белокалитвинскому району выделено 48,3 миллиона рублей. Администрация муниципалитета уже занимается проведением закупок и получением разрешительных документов на установку на реке нового постоянного инженерного сооружения."Задача муниципалитета – довести дело с закупкой и установкой постоянного понтона до конца", - поручил Голубев во время посещения территории.

https://ria.ru/20210517/poslanie-1732690633.html

https://ria.ru/20210517/stavki-1732669039.html

белокалитвинский район

ростовская область

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александр дворников, южный военный округ, василий голубев, белокалитвинский район, ростовская область, общество