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ХАМАС опроверг информацию о согласии на перемирие с Израилем

ХАМАС опроверг информацию о согласии на перемирие с Израилем - РИА Новости, 19.05.2021

ХАМАС опроверг информацию о согласии на перемирие с Израилем

ХАМАС опроверг сообщение о согласии на прекращение огня с Израилем с утра 20 мая. Об этом заявил член политбюро движения Иззат ар-Решек. РИА Новости, 19.05.2021

2021-05-19T00:30

2021-05-19T00:30

2021-05-19T08:34

сектор газа

хамас

египет

израиль

в мире

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ГАЗА, 19 мая — РИА Новости. ХАМАС опроверг сообщение о согласии на прекращение огня с Израилем с утра 20 мая. Об этом заявил член политбюро движения Иззат ар-Решек.Ранее Египет, по информации израильского телеканала, предложил ввести режим прекращения огня в зоне ближневосточного конфликта с 06.00 четверга. Тогда сообщалось, что ХАМАС согласен на эти действия.Израиль пока никак не прокомментировал эту информацию.Палестино-израильский конфликт обострился в начале мая после того, как попытка выселить несколько арабских семей из Шейх Джарраха привела к масштабным столкновениями палестинцев и полиции Израиля. После этого между движением ХАМАС и еврейским государством начались военные действия.С 10 мая из сектора Газа по территории Израиля выпустили примерно 3700 ракет, из них 540 упали в самом анклаве; около 1,2 тысячи снарядов, летевших на города, перехватила система ПРО "Железный купол". По последней информации, в Израиле погибли 12 человек, более 50 серьезно ранены. Тель-Авив нанес сотни ответных ударов, число жертв среди палестинцев достигло 213.

сектор газа

египет

израиль

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Палестино-израильский конфликт: эскалация продолжается В ночь на 14 мая ВВС и сухопутные силы Израиля снова начали массированный обстрел сектора Газа. В ЦАХАЛ заявляют об ударах по 600 целям. В Палестине погибли 115 человек, более 600 ранены. Военное крыло ХАМАС нанесло удар по химзаводу Израиля на границе с сектором Газа. В Восточном Иерусалиме несколько дней проходят столкновения между палестинцами и израильскими бойцами пограничной полиции. В ходе конфликта погибли 7 израильтян и более 200 человек ранены. 2021-05-19T00:30 true PT1M38S

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сектор газа, хамас, египет, израиль, в мире