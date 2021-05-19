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ХАМАС опроверг информацию о согласии на перемирие с Израилем
ХАМАС опроверг информацию о согласии на перемирие с Израилем - РИА Новости, 19.05.2021
ХАМАС опроверг информацию о согласии на перемирие с Израилем
ХАМАС опроверг сообщение о согласии на прекращение огня с Израилем с утра 20 мая. Об этом заявил член политбюро движения Иззат ар-Решек. РИА Новости, 19.05.2021
2021-05-19T00:30
2021-05-19T08:34
сектор газа
хамас
египет
израиль
в мире
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ГАЗА, 19 мая — РИА Новости. ХАМАС опроверг сообщение о согласии на прекращение огня с Израилем с утра 20 мая. Об этом заявил член политбюро движения Иззат ар-Решек.Ранее Египет, по информации израильского телеканала, предложил ввести режим прекращения огня в зоне ближневосточного конфликта с 06.00 четверга. Тогда сообщалось, что ХАМАС согласен на эти действия.Израиль пока никак не прокомментировал эту информацию.Палестино-израильский конфликт обострился в начале мая после того, как попытка выселить несколько арабских семей из Шейх Джарраха привела к масштабным столкновениями палестинцев и полиции Израиля. После этого между движением ХАМАС и еврейским государством начались военные действия.С 10 мая из сектора Газа по территории Израиля выпустили примерно 3700 ракет, из них 540 упали в самом анклаве; около 1,2 тысячи снарядов, летевших на города, перехватила система ПРО "Железный купол". По последней информации, в Израиле погибли 12 человек, более 50 серьезно ранены. Тель-Авив нанес сотни ответных ударов, число жертв среди палестинцев достигло 213.
сектор газа
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Палестино-израильский конфликт: эскалация продолжается
В ночь на 14 мая ВВС и сухопутные силы Израиля снова начали массированный обстрел сектора Газа. В ЦАХАЛ заявляют об ударах по 600 целям. В Палестине погибли 115 человек, более 600 ранены. Военное крыло ХАМАС нанесло удар по химзаводу Израиля на границе с сектором Газа. В Восточном Иерусалиме несколько дней проходят столкновения между палестинцами и израильскими бойцами пограничной полиции. В ходе конфликта погибли 7 израильтян и более 200 человек ранены.
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сектор газа, хамас, египет, израиль, в мире

ХАМАС опроверг информацию о согласии на перемирие с Израилем

00:30 19.05.2021 (обновлено: 08:34 19.05.2021)
 
© РИА Новости / Ахмед Закот / Перейти в фотобанкМолодой человек на месте разрушенных в результате бомбардировки зданий в секторе Газа
Молодой человек на месте разрушенных в результате бомбардировки зданий в секторе Газа - РИА Новости, 1920, 19.05.2021
© РИА Новости / Ахмед Закот
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ГАЗА, 19 мая — РИА Новости. ХАМАС опроверг сообщение о согласии на прекращение огня с Израилем с утра 20 мая. Об этом заявил член политбюро движения Иззат ар-Решек.
Ранее Египет, по информации израильского телеканала, предложил ввести режим прекращения огня в зоне ближневосточного конфликта с 06.00 четверга. Тогда сообщалось, что ХАМАС согласен на эти действия.

"Сообщения СМИ противоположной стороны о том, что ХАМАС согласился на прекращение огня в четверг, неправда... Никакого соглашения или конкретных сроков прекращения огня не было достигнуто", — написал ар-Решек в Twitter.

Израиль пока никак не прокомментировал эту информацию.
Палестино-израильский конфликт обострился в начале мая после того, как попытка выселить несколько арабских семей из Шейх Джарраха привела к масштабным столкновениями палестинцев и полиции Израиля. После этого между движением ХАМАС и еврейским государством начались военные действия.
С 10 мая из сектора Газа по территории Израиля выпустили примерно 3700 ракет, из них 540 упали в самом анклаве; около 1,2 тысячи снарядов, летевших на города, перехватила система ПРО "Железный купол". По последней информации, в Израиле погибли 12 человек, более 50 серьезно ранены. Тель-Авив нанес сотни ответных ударов, число жертв среди палестинцев достигло 213.
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