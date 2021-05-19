https://ria.ru/20210519/pentagon-1732891026.html

Пентагон запустит программу, проверяющую склонность военных к экстремизму

Пентагон запустит программу, проверяющую склонность военных к экстремизму - РИА Новости, 19.05.2021

Пентагон запустит программу, проверяющую склонность военных к экстремизму

Пентагон планирует запустить программу для проверки социальных сетей военнослужащих США на возможную склонность к экстремизму и наличие связанной с ним... РИА Новости, 19.05.2021

2021-05-19T08:16

2021-05-19T08:16

2021-05-19T08:16

капитолий

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министерство обороны сша

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ВАШИНГТОН, 19 мая - РИА Новости. Пентагон планирует запустить программу для проверки социальных сетей военнослужащих США на возможную склонность к экстремизму и наличие связанной с ним информации, сообщил портал Intercept со ссылкой на внутренние документы министерства обороны США.Комитет в минобороны США, как отмечает издание, на данный момент разрабатывает программу, позволяющую "на постоянной основе" отслеживать страницы военных в социальных сетях на предмет экстремистских заявлений и подозрительного поведения. Отмечается, что программа будет работать совместно с одной из частных компаний.В марте Пентагон представил доклад, в котором предупреждал об опасности правого экстремизма и расизма среди военных. Доклад был составлен по заданию конгресса за несколько месяцев до событий 6 января, когда толпа сторонников тогдашнего президента Дональда Трампа разгромила Капитолий США, пытаясь помешать утверждению результатов выборов. Среди двух погибших в результате столкновений была ветеран ВВС США Эшли Бэббитт. Среди десятков задержанных и обвиненных в беспорядках были как ультраправые, так и бывшие военные, некоторые относились сразу к двум этим категориям.

https://ria.ru/20210502/foto-1730948944.html

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капитолий, ввс сша, дональд трамп, министерство обороны сша, сша, в мире