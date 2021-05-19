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Пентагон запустит программу, проверяющую склонность военных к экстремизму
Пентагон запустит программу, проверяющую склонность военных к экстремизму - РИА Новости, 19.05.2021
Пентагон запустит программу, проверяющую склонность военных к экстремизму
Пентагон планирует запустить программу для проверки социальных сетей военнослужащих США на возможную склонность к экстремизму и наличие связанной с ним... РИА Новости, 19.05.2021
2021-05-19T08:16
2021-05-19T08:16
капитолий
ввс сша
дональд трамп
министерство обороны сша
сша
в мире
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ВАШИНГТОН, 19 мая - РИА Новости. Пентагон планирует запустить программу для проверки социальных сетей военнослужащих США на возможную склонность к экстремизму и наличие связанной с ним информации, сообщил портал Intercept со ссылкой на внутренние документы министерства обороны США.Комитет в минобороны США, как отмечает издание, на данный момент разрабатывает программу, позволяющую "на постоянной основе" отслеживать страницы военных в социальных сетях на предмет экстремистских заявлений и подозрительного поведения. Отмечается, что программа будет работать совместно с одной из частных компаний.В марте Пентагон представил доклад, в котором предупреждал об опасности правого экстремизма и расизма среди военных. Доклад был составлен по заданию конгресса за несколько месяцев до событий 6 января, когда толпа сторонников тогдашнего президента Дональда Трампа разгромила Капитолий США, пытаясь помешать утверждению результатов выборов. Среди двух погибших в результате столкновений была ветеран ВВС США Эшли Бэббитт. Среди десятков задержанных и обвиненных в беспорядках были как ультраправые, так и бывшие военные, некоторые относились сразу к двум этим категориям.
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капитолий, ввс сша, дональд трамп, министерство обороны сша, сша, в мире

Пентагон запустит программу, проверяющую склонность военных к экстремизму

08:16 19.05.2021
 
© Фото : U.S. Air Force / Sgt. Ken HammondВид на Пентагон и реку Потомак в штате Виргиния
Вид на Пентагон и реку Потомак в штате Виргиния - РИА Новости, 1920, 19.05.2021
© Фото : U.S. Air Force / Sgt. Ken Hammond
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ВАШИНГТОН, 19 мая - РИА Новости. Пентагон планирует запустить программу для проверки социальных сетей военнослужащих США на возможную склонность к экстремизму и наличие связанной с ним информации, сообщил портал Intercept со ссылкой на внутренние документы министерства обороны США.
Комитет в минобороны США, как отмечает издание, на данный момент разрабатывает программу, позволяющую "на постоянной основе" отслеживать страницы военных в социальных сетях на предмет экстремистских заявлений и подозрительного поведения. Отмечается, что программа будет работать совместно с одной из частных компаний.
В марте Пентагон представил доклад, в котором предупреждал об опасности правого экстремизма и расизма среди военных. Доклад был составлен по заданию конгресса за несколько месяцев до событий 6 января, когда толпа сторонников тогдашнего президента Дональда Трампа разгромила Капитолий США, пытаясь помешать утверждению результатов выборов. Среди двух погибших в результате столкновений была ветеран ВВС США Эшли Бэббитт. Среди десятков задержанных и обвиненных в беспорядках были как ультраправые, так и бывшие военные, некоторые относились сразу к двум этим категориям.
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КапитолийВВС СШАДональд ТрампМинистерство обороны СШАСШАВ мире
 
 
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