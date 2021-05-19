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Совфед одобрил закон о беззаявительном получении пенсий инвалидами
Совфед одобрил закон о беззаявительном получении пенсий инвалидами - РИА Новости, 19.05.2021
Совфед одобрил закон о беззаявительном получении пенсий инвалидами
Совет Федерации на заседании в среду одобрил закон о беззаявительном порядке получения страховых и социальных пенсий по инвалидности. РИА Новости, 19.05.2021
2021-05-19T11:55
2021-05-19T11:55
россия
инна святенко
михаил терентьев
совет федерации рф
госдума рф
единая россия
андрей турчак
общество
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МОСКВА, 19 мая – РИА Новости. Совет Федерации на заседании в среду одобрил закон о беззаявительном порядке получения страховых и социальных пенсий по инвалидности.Авторами инициативы стали первый вице-спикер СФ Андрей Турчак, руководитель фракции "Единая Россия" в Госдуме Сергей Неверов, первый заместитель руководителя фракции Андрей Исаев, зампред комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Михаил Терентьев и сенаторы Мария Львова-Белова и Инна Святенко.Согласно инициативе, вводится беззаявительный порядок получения страховых и социальных пенсий по инвалидности. Аналогичная норма предполагается в отношении всех страховых пенсий в случае, если они пересматриваются в сторону увеличения.Страховые пенсии по инвалидности и социальные пенсии по инвалидности лицам, получившим такой статус, будут назначать со дня признания лица инвалидом на основании данных, имеющихся в распоряжении органа, осуществляющего пенсионное обеспечение, в том числе сведений, содержащихся в федеральном реестре инвалидов. Решение о назначении соответствующей пенсии будет вынесено в сокращенные сроки - не позднее пяти рабочих дней.Отмечается, что выплата гражданину страховой пенсии по инвалидности будет осуществляться путем зачисления сумм страховой пенсии на его банковский счет, информация о реквизитах которого размещена в Единой государственной информационной системе социального обеспечения на основании поданного гражданином через портал "Госуслуги" согласия.Также планируется обязать Пенсионный фонд РФ раз в три года информировать граждан через портал "Госуслуги" о суммах средств пенсионных накоплений с 45 лет для мужчин и 40 лет для женщин.Закон вступает в силу с 1 января 2022 года.
https://ria.ru/20210510/nakopleniya-1731646296.html
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россия, инна святенко, михаил терентьев, совет федерации рф, госдума рф, единая россия, андрей турчак, общество

Совфед одобрил закон о беззаявительном получении пенсий инвалидами

11:55 19.05.2021
 
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкСотрудник пенсионного фонда держит в руках пенсионное удостоверение
Сотрудник пенсионного фонда держит в руках пенсионное удостоверение - РИА Новости, 1920, 19.05.2021
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 19 мая – РИА Новости. Совет Федерации на заседании в среду одобрил закон о беззаявительном порядке получения страховых и социальных пенсий по инвалидности.
Авторами инициативы стали первый вице-спикер СФ Андрей Турчак, руководитель фракции "Единая Россия" в Госдуме Сергей Неверов, первый заместитель руководителя фракции Андрей Исаев, зампред комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Михаил Терентьев и сенаторы Мария Львова-Белова и Инна Святенко.
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Согласно инициативе, вводится беззаявительный порядок получения страховых и социальных пенсий по инвалидности. Аналогичная норма предполагается в отношении всех страховых пенсий в случае, если они пересматриваются в сторону увеличения.
Страховые пенсии по инвалидности и социальные пенсии по инвалидности лицам, получившим такой статус, будут назначать со дня признания лица инвалидом на основании данных, имеющихся в распоряжении органа, осуществляющего пенсионное обеспечение, в том числе сведений, содержащихся в федеральном реестре инвалидов. Решение о назначении соответствующей пенсии будет вынесено в сокращенные сроки - не позднее пяти рабочих дней.
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Отмечается, что выплата гражданину страховой пенсии по инвалидности будет осуществляться путем зачисления сумм страховой пенсии на его банковский счет, информация о реквизитах которого размещена в Единой государственной информационной системе социального обеспечения на основании поданного гражданином через портал "Госуслуги" согласия.
Также планируется обязать Пенсионный фонд РФ раз в три года информировать граждан через портал "Госуслуги" о суммах средств пенсионных накоплений с 45 лет для мужчин и 40 лет для женщин.
Закон вступает в силу с 1 января 2022 года.
 
РоссияИнна СвятенкоМихаил ТерентьевСовет Федерации РФГосдума РФЕдиная РоссияАндрей ТурчакОбщество
 
 
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