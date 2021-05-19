https://ria.ru/20210519/panasonic-1732925671.html

Panasonic показал неубиваемый планшет за 180 тысяч рублей

Panasonic показал неубиваемый планшет за 180 тысяч рублей - РИА Новости, 19.05.2021

Panasonic показал неубиваемый планшет за 180 тысяч рублей

Японская компания Panasonic объявила о выходе нового защищенного планшета Toughbook S1, который сильно отличается от "гражданских" аналогов. РИА Новости, 19.05.2021

2021-05-19T12:03

2021-05-19T12:03

2021-05-19T12:03

наука

планшеты

google android

panasonic corporation

технологии

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МОСКВА, 19 мая — РИА Новости. Японская компания Panasonic объявила о выходе нового защищенного планшета Toughbook S1, который сильно отличается от "гражданских" аналогов.Характеристики 7-дюймовой модели могут показаться устаревшими — огромные рамки, дисплей с разрешением 1280 x 800 точек, процессор Snapdragon 660 из второй половины десятых годов и конфигурация 6/64 ГБ. Но Panasonic Toughbook S1 особенный планшет, который ориентирован на бизнес-пользователей.Дисплей поддерживает работу в перчатках и остается отзывчивым даже под дождем. Есть встроенный сканер штрих-кодов и два порта (USB-A и USB-C). Toughbook S1 сертифицирован по степени защиты IP67 и стандарту MIL-STD-810H. Планшет должен пережить падение на твердую поверхность с высоты до 1,5 метров. Наконец, устройство поддерживает "горячую" замену аккумуляторов — со сменным основным в корпусе работает и резервный, который не даст выключиться устройству во время этой операции.Panasonic Toughbook S1 работает на операционной системе Android 10, но уже заявлено обновление до 12-й версии "робота". Планшет будет предлагаться по цене от 2499 долларов (185 тысяч рублей по текущему курсу).

https://ria.ru/20210420/apple-1729173512.html

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

планшеты, google android, panasonic corporation, технологии