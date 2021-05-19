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Наука
https://ria.ru/20210519/panasonic-1732925671.html
Panasonic показал неубиваемый планшет за 180 тысяч рублей
Panasonic показал неубиваемый планшет за 180 тысяч рублей - РИА Новости, 19.05.2021
Panasonic показал неубиваемый планшет за 180 тысяч рублей
Японская компания Panasonic объявила о выходе нового защищенного планшета Toughbook S1, который сильно отличается от "гражданских" аналогов. РИА Новости, 19.05.2021
2021-05-19T12:03
2021-05-19T12:03
наука
планшеты
google android
panasonic corporation
технологии
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МОСКВА, 19 мая — РИА Новости. Японская компания Panasonic объявила о выходе нового защищенного планшета Toughbook S1, который сильно отличается от "гражданских" аналогов.Характеристики 7-дюймовой модели могут показаться устаревшими — огромные рамки, дисплей с разрешением 1280 x 800 точек, процессор Snapdragon 660 из второй половины десятых годов и конфигурация 6/64 ГБ. Но Panasonic Toughbook S1 особенный планшет, который ориентирован на бизнес-пользователей.Дисплей поддерживает работу в перчатках и остается отзывчивым даже под дождем. Есть встроенный сканер штрих-кодов и два порта (USB-A и USB-C). Toughbook S1 сертифицирован по степени защиты IP67 и стандарту MIL-STD-810H. Планшет должен пережить падение на твердую поверхность с высоты до 1,5 метров. Наконец, устройство поддерживает "горячую" замену аккумуляторов — со сменным основным в корпусе работает и резервный, который не даст выключиться устройству во время этой операции.Panasonic Toughbook S1 работает на операционной системе Android 10, но уже заявлено обновление до 12-й версии "робота". Планшет будет предлагаться по цене от 2499 долларов (185 тысяч рублей по текущему курсу).
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планшеты, google android, panasonic corporation, технологии

Panasonic показал неубиваемый планшет за 180 тысяч рублей

12:03 19.05.2021
 
© PanasonicPanasonic Toughbook S1
Panasonic Toughbook S1 - РИА Новости, 1920, 19.05.2021
© Panasonic
Читать ria.ru в
МОСКВА, 19 мая — РИА Новости. Японская компания Panasonic объявила о выходе нового защищенного планшета Toughbook S1, который сильно отличается от "гражданских" аналогов.
Характеристики 7-дюймовой модели могут показаться устаревшими — огромные рамки, дисплей с разрешением 1280 x 800 точек, процессор Snapdragon 660 из второй половины десятых годов и конфигурация 6/64 ГБ. Но Panasonic Toughbook S1 особенный планшет, который ориентирован на бизнес-пользователей.
Дисплей поддерживает работу в перчатках и остается отзывчивым даже под дождем. Есть встроенный сканер штрих-кодов и два порта (USB-A и USB-C). Toughbook S1 сертифицирован по степени защиты IP67 и стандарту MIL-STD-810H. Планшет должен пережить падение на твердую поверхность с высоты до 1,5 метров. Наконец, устройство поддерживает "горячую" замену аккумуляторов — со сменным основным в корпусе работает и резервный, который не даст выключиться устройству во время этой операции.
Panasonic Toughbook S1 работает на операционной системе Android 10, но уже заявлено обновление до 12-й версии "робота". Планшет будет предлагаться по цене от 2499 долларов (185 тысяч рублей по текущему курсу).
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НаукапланшетыGoogle AndroidPanasonic CorporationТехнологии
 
 
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