https://ria.ru/20210519/palestina-1732896303.html

Советник Аббаса назвал реакцию на события в Палестине недостаточной

Советник Аббаса назвал реакцию на события в Палестине недостаточной - РИА Новости, 19.05.2021

Советник Аббаса назвал реакцию на события в Палестине недостаточной

Реакция арабского и исламского мира, а также других государств на события в секторе Газа и других палестинских территориях недостаточная, заявил РИА Новости... РИА Новости, 19.05.2021

2021-05-19T09:22

2021-05-19T09:22

2021-05-19T09:22

обострение палестино-израильского конфликта в 2021 году

иерусалим

палестина

восточный иерусалим

в мире

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КАИР, 19 мая - РИА Новости. Реакция арабского и исламского мира, а также других государств на события в секторе Газа и других палестинских территориях недостаточная, заявил РИА Новости советник главы палестинского государства по религиозным делам Махмуд аль-Хаббаш."Реакция арабских, исламских и других стран мира (на события в Газе и других палестинских территориях) пока недостаточная, она намного меньше, чем должна быть, но мы осознаем реальность, в которой живет мир", - заявил аль-Хаббаш, являющийся также верховным судьей Палестины.По словам аль-Хаббаша, палестинские власти будут продолжать добиваться международной поддержки, как официальной, так и общественной, "для защиты Палестины и законных прав ее народа"."В этом плане мы работаем по всем направлениям, тем более, что в центре внимания нынешней проблемы находится Иерусалим и его святыни, волнующие весь исламский мир", - сказал советник главы Палестины.В ночь на 8 мая масштабные столкновения между палестинцами и израильскими полицейскими вспыхнули в Восточном Иерусалиме. Волнения начались сразу в двух районах: возле Храмовой горы и в квартале Шейх Джаррах, где по решению израильского суда проводится выселение арабских семей, из-за чего несколько дней продолжались акции протеста, перерастающие в беспорядки.Ситуация на границе Израиля и сектора Газа обострилась вечером 10 мая. С начала эскалации из палестинского анклава по израильской территории было выпущено порядка 3,7 тысячи ракет, около 540 упали внутри анклава, эффективность работы системы ПРО "Железный купол" Израиль оценивает в 90%. По последней информации, в Израиле погибли 12 человек, более 50 серьезно ранены. Число палестинцев, погибших в результате ответных израильских авиаударов, достигло 217, среди жертв 63 несовершеннолетних.

https://ria.ru/20210519/palestina-1732895017.html

https://radiosputnik.ria.ru/20210518/khamas-1732857936.html

иерусалим

палестина

восточный иерусалим

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обострение палестино-израильского конфликта в 2021 году, иерусалим, палестина, восточный иерусалим, в мире