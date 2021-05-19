https://ria.ru/20210519/otravlenie-1732903753.html

В Кузбассе рассказали о состоянии отравившихся газом школьников

В Кузбассе рассказали о состоянии отравившихся газом школьников - РИА Новости, 19.05.2021

В Кузбассе рассказали о состоянии отравившихся газом школьников

Среди отравившихся газом учеников в школе Новокузнецка "тяжелых" пациентов нет, состояние детей оценивается как легкое или средне-легкое, сообщил РИА Новости в... РИА Новости, 19.05.2021

2021-05-19T10:15

2021-05-19T10:15

2021-05-19T10:15

здоровье - общество

новокузнецк

происшествия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/04/01/1603826219_0:189:2992:1872_1920x0_80_0_0_5f4960b51c21abe6de09abb294b5e391.jpg

КЕМЕРОВО, 19 мая - РИА Новости. Среди отравившихся газом учеников в школе Новокузнецка "тяжелых" пациентов нет, состояние детей оценивается как легкое или средне-легкое, сообщил РИА Новости в среду пресс-секретарь регионального Центра медицины катастроф Антон Дужик.Как стало известно сегодня утром, в результате распыления в школе неизвестного газа, предположительно, из перцового баллончика, с отравлением в больницы попали 11 школьников.На момент эвакуации у части детей состояние оценивалось как средней степени тяжести. По факту случившегося прокуратура и Следственный комитет начали проверки.Мать одной из учащихся в школе девочек Светлана Фролова написала на своей странице в Instagram, что инцидент произошел в школе №26: "Сегодня во время урока кто-то распылил газовый баллончик, возможно…, в вытяжную систему".По ее словам, пять одноклассников ее дочери оказались в больнице, "двое из них в реанимации, третий под вопросом, из старших классов двое в реанимации тоже".Пресс-секретарь Центра медицины катастроф Дужик в свою очередь заявил, что "тяжелых" пациентов нет, состояние всех пострадавших оценивается либо как легкое, либо как средне-легкое."Двое в средне-легкой [степени], которое не соответствует реанимационным [мероприятиям]. Они в реанимации лежат на приборах, чтобы их удобнее было наблюдать. Они там не по состоянию здоровья, а для того, чтобы можно было наблюдать за их состоянием на приборах. Остальные находятся в легкой степени. Их держат под наблюдением в педиатрическом отделении", – рассказал собеседник агентства.

https://radiosputnik.ria.ru/20210421/podmoskove-1729312650.html

https://ria.ru/20210416/otravlenie-1728526333.html

новокузнецк

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

здоровье - общество, новокузнецк, происшествия