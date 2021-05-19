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В Кузбассе рассказали о состоянии отравившихся газом школьников
В Кузбассе рассказали о состоянии отравившихся газом школьников - РИА Новости, 19.05.2021
В Кузбассе рассказали о состоянии отравившихся газом школьников
Среди отравившихся газом учеников в школе Новокузнецка "тяжелых" пациентов нет, состояние детей оценивается как легкое или средне-легкое, сообщил РИА Новости в... РИА Новости, 19.05.2021
2021-05-19T10:15
2021-05-19T10:15
здоровье - общество
новокузнецк
происшествия
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КЕМЕРОВО, 19 мая - РИА Новости. Среди отравившихся газом учеников в школе Новокузнецка "тяжелых" пациентов нет, состояние детей оценивается как легкое или средне-легкое, сообщил РИА Новости в среду пресс-секретарь регионального Центра медицины катастроф Антон Дужик.Как стало известно сегодня утром, в результате распыления в школе неизвестного газа, предположительно, из перцового баллончика, с отравлением в больницы попали 11 школьников.На момент эвакуации у части детей состояние оценивалось как средней степени тяжести. По факту случившегося прокуратура и Следственный комитет начали проверки.Мать одной из учащихся в школе девочек Светлана Фролова написала на своей странице в Instagram, что инцидент произошел в школе №26: "Сегодня во время урока кто-то распылил газовый баллончик, возможно…, в вытяжную систему".По ее словам, пять одноклассников ее дочери оказались в больнице, "двое из них в реанимации, третий под вопросом, из старших классов двое в реанимации тоже".Пресс-секретарь Центра медицины катастроф Дужик в свою очередь заявил, что "тяжелых" пациентов нет, состояние всех пострадавших оценивается либо как легкое, либо как средне-легкое."Двое в средне-легкой [степени], которое не соответствует реанимационным [мероприятиям]. Они в реанимации лежат на приборах, чтобы их удобнее было наблюдать. Они там не по состоянию здоровья, а для того, чтобы можно было наблюдать за их состоянием на приборах. Остальные находятся в легкой степени. Их держат под наблюдением в педиатрическом отделении", – рассказал собеседник агентства.
https://radiosputnik.ria.ru/20210421/podmoskove-1729312650.html
https://ria.ru/20210416/otravlenie-1728526333.html
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здоровье - общество, новокузнецк, происшествия

В Кузбассе рассказали о состоянии отравившихся газом школьников

10:15 19.05.2021
 
© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкАвтомобили скорой помощи
Автомобили скорой помощи - РИА Новости, 1920, 19.05.2021
© РИА Новости / Павел Лисицын
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КЕМЕРОВО, 19 мая - РИА Новости. Среди отравившихся газом учеников в школе Новокузнецка "тяжелых" пациентов нет, состояние детей оценивается как легкое или средне-легкое, сообщил РИА Новости в среду пресс-секретарь регионального Центра медицины катастроф Антон Дужик.
Как стало известно сегодня утром, в результате распыления в школе неизвестного газа, предположительно, из перцового баллончика, с отравлением в больницы попали 11 школьников.
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На момент эвакуации у части детей состояние оценивалось как средней степени тяжести. По факту случившегося прокуратура и Следственный комитет начали проверки.
Мать одной из учащихся в школе девочек Светлана Фролова написала на своей странице в Instagram, что инцидент произошел в школе №26: "Сегодня во время урока кто-то распылил газовый баллончик, возможно…, в вытяжную систему".
По ее словам, пять одноклассников ее дочери оказались в больнице, "двое из них в реанимации, третий под вопросом, из старших классов двое в реанимации тоже".
Пресс-секретарь Центра медицины катастроф Дужик в свою очередь заявил, что "тяжелых" пациентов нет, состояние всех пострадавших оценивается либо как легкое, либо как средне-легкое.
"Двое в средне-легкой [степени], которое не соответствует реанимационным [мероприятиям]. Они в реанимации лежат на приборах, чтобы их удобнее было наблюдать. Они там не по состоянию здоровья, а для того, чтобы можно было наблюдать за их состоянием на приборах. Остальные находятся в легкой степени. Их держат под наблюдением в педиатрическом отделении", – рассказал собеседник агентства.
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