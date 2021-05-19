https://ria.ru/20210519/oteli-1733024036.html
Российские туристы рассказали, что делают сразу после заселения в отель
Российские туристы рассказали, что делают сразу после заселения в отель - РИА Новости, 19.05.2021
Российские туристы рассказали, что делают сразу после заселения в отель
Аналитики сервиса онлайн-бронирования отелей провели опрос среди российских туристов, которым предложили рассказать, что они делают первым делом, заселяясь в... РИА Новости, 19.05.2021
2021-05-19T19:05
2021-05-19T19:05
2021-05-19T19:05
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МОСКВА, 19 мая — РИА Новости. Аналитики сервиса онлайн-бронирования отелей провели опрос среди российских туристов, которым предложили рассказать, что они делают первым делом, заселяясь в номер отеля, сообщает Ostrovok.ru.В исследовании приняли участие более двух тысяч пользователей социальных сетей, они могли выбирать несколько вариантов ответа. Как выяснилось, большинство туристов начинают свое знакомство с номером с проверки вида, открывающегося из окна или с балкона – об этом рассказали 47 процентов опрошенных. Четверть туристов приступают к разбору багажа и раскладыванию вещей (23 процента), а каждый пятый сперва подключается к Wi-Fi и ставит гаджеты на зарядку (20 процентов).Значительной оказалась доля туристов, которые хотят передохнуть после дороги: прилечь (19 процентов) и принять душ (14 процентов). А вот 17 процентов респондентов напротив предпочитают не задерживаться в номере надолго и сразу уходят на прогулку.Значительно меньше путешественников начинают знакомство с отелем с изучения ассортимента мини-бара, вешают на дверь табличку "Не беспокоить", надевают отельный халат и тапочки или остаются в номере, чтобы придумать и детально проработать план предстоящего отдыха (от трех до пяти процентов).
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отели, туристы, новости - туризм, отдых
МОСКВА, 19 мая — РИА Новости. Аналитики сервиса онлайн-бронирования отелей провели опрос среди российских туристов, которым предложили рассказать, что они делают первым делом, заселяясь в номер отеля, сообщает Ostrovok.ru.
В исследовании приняли участие более двух тысяч пользователей социальных сетей, они могли выбирать несколько вариантов ответа. Как выяснилось, большинство туристов начинают свое знакомство с номером с проверки вида, открывающегося из окна или с балкона – об этом рассказали 47 процентов опрошенных. Четверть туристов приступают к разбору багажа и раскладыванию вещей (23 процента), а каждый пятый сперва подключается к Wi-Fi и ставит гаджеты на зарядку (20 процентов).
Значительной оказалась доля туристов, которые хотят передохнуть после дороги: прилечь (19 процентов) и принять душ (14 процентов). А вот 17 процентов респондентов напротив предпочитают не задерживаться в номере надолго и сразу уходят на прогулку.
Значительно меньше путешественников начинают знакомство с отелем с изучения ассортимента мини-бара, вешают на дверь табличку "Не беспокоить", надевают отельный халат и тапочки или остаются в номере, чтобы придумать и детально проработать план предстоящего отдыха (от трех до пяти процентов).