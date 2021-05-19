В Госдуме рассказали об ошибке России в отношениях с Украиной
01:38 19.05.2021 (обновлено: 02:12 19.05.2021)
© AP Photo / Efrem LukatskyМонумент Родина-мать в Киеве
© AP Photo / Efrem Lukatsky
МОСКВА, 19 мая — РИА Новости. Москва допустила серьезный просчет в двусторонних отношениях с Киевом в 90-е годы, заявил в эфире радиостанции "Говорит Москва" первый замглавы комитета Госдумы по делам СНГ Константин Затулин.
"Украина просто, будем говорить так, в том числе и наш грех. Потому что наша политика 90-х годов связана с Украиной; наше недомыслие, когда мы, исходя из лучших побуждений, подмахивали Договор о дружбе, сотрудничестве и партнерстве, не предусматривая никаких гарантий, условий контроля за этой дружбой, сотрудничеством и партнерством, это все вылилось в то, что вылилось", — высказался Затулин.
Парламентарий обратил внимание, что в течение всего периода своей независимости Киев стремится уйти от любой ответственности.
"Потому что они ни в чем не виноваты, их используют — Америка использует против России, Россия использует против Америки. В конце концов мы в это поверили, мы верим в то, что Украина не состоявшееся государство. Предъявлять несостоявшемуся государству претензии — себя не уважать", — считает депутат.
Затулин также выразил мнение, что "борьба за Украину не закончена".
"Я не думаю, что она в ближайшее время закончится. И за умы украинцев тоже", — заключил политик.