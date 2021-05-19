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В Госдуме рассказали об ошибке России в отношениях с Украиной

В Госдуме рассказали об ошибке России в отношениях с Украиной - РИА Новости, 19.05.2021

В Госдуме рассказали об ошибке России в отношениях с Украиной

Москва допустила серьезный просчет в двусторонних отношениях с Киевом в 90-е годы, заявил в эфире радиостанции "Говорит Москва" первый замглавы комитета Госдумы РИА Новости, 19.05.2021

2021-05-19T01:38

2021-05-19T01:38

2021-05-19T02:12

москва

россия

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константин затулин

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сша

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В России признали главную ошибку в отношениях с Украиной

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МОСКВА, 19 мая — РИА Новости. Москва допустила серьезный просчет в двусторонних отношениях с Киевом в 90-е годы, заявил в эфире радиостанции "Говорит Москва" первый замглавы комитета Госдумы по делам СНГ Константин Затулин.В беседе с ведущей депутат предположил, почему Россия не включила Украину в перечень недружественных государств, в который вошли США и Чехия.Парламентарий обратил внимание, что в течение всего периода своей независимости Киев стремится уйти от любой ответственности.Затулин также выразил мнение, что "борьба за Украину не закончена"."Я не думаю, что она в ближайшее время закончится. И за умы украинцев тоже", — заключил политик.

https://ria.ru/20210518/voyna-1732732339.html

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