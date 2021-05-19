Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210519/odkb-1732994430.html
ОДКБ призвала Россию и США создать новое "уравнение безопасности"
ОДКБ призвала Россию и США создать новое "уравнение безопасности" - РИА Новости, 19.05.2021
ОДКБ призвала Россию и США создать новое "уравнение безопасности"
Страны ОДКБ призвали Москву и Вашингтон начать диалог по созданию нового "уравнения безопасности". РИА Новости, 19.05.2021
2021-05-19T17:06
2021-05-19T18:22
россия
одкб
сша
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/05/13/1732935708_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_6da446f946ce288f4b8029f07b870d89.jpg
МОСКВА, 19 мая — РИА Новости. Страны ОДКБ призвали Москву и Вашингтон начать диалог по созданию нового "уравнения безопасности".Как говорится в заявлении министров иностранных дел государств — членов организации, оно должно включать "все наступательные и оборонительные вооружения в ядерном и неядерном оснащении, способные решать стратегические задачи".Главы МИД стран ОДКБ (Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Россия и Таджикистан) также прокомментировали продление российско-американского договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений от 8 апреля 2010 года.Как указали в Совете министров иностранных дел, продление договора способствует "сохранению транспарентности и предсказуемости во взаимоотношениях двух крупнейших ядерных держав, укреплению международной безопасности и восстановлению доверия". Кроме того, этот шаг создает условия для "комплексных переговоров о будущем контроле над вооружениями".Договор СНВ-3, подписанный в 2010 году и вступивший в силу в 2011-м, остается единственным действующим соглашением между Москвой и Вашингтоном об ограничении вооружений. В начале февраля стороны продлили действие документа без изменений и дополнений на пять лет — до 5 февраля 2026 года.ДСНВ-3 предусматривает, что каждая из сторон сокращает свои ядерные арсеналы таким образом, чтобы через семь лет и в дальнейшем суммарные количества вооружений не превышали 700 межконтинентальных баллистических ракет, баллистических ракет на подводных лодках и тяжелых бомбардировщиках, а также 1550 боеголовок и 800 развернутых и неразвернутых пусковых установок.
https://ria.ru/20210519/sammit-1732906152.html
https://ria.ru/20210424/vooruzheniya-1729741317.html
россия
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/05/13/1732935708_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_1edcc791c0e6c6d66f4b9512814d3025.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, одкб, сша, в мире

ОДКБ призвала Россию и США создать новое "уравнение безопасности"

17:06 19.05.2021 (обновлено: 18:22 19.05.2021)
 
© Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкЗаседание Совета министров иностранных дел Организации Договора о коллективной безопасности в Душанбе
Заседание Совета министров иностранных дел Организации Договора о коллективной безопасности в Душанбе - РИА Новости, 1920, 19.05.2021
© Пресс-служба МИД РФ
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 19 мая — РИА Новости. Страны ОДКБ призвали Москву и Вашингтон начать диалог по созданию нового "уравнения безопасности".
Как говорится в заявлении министров иностранных дел государств — членов организации, оно должно включать "все наступательные и оборонительные вооружения в ядерном и неядерном оснащении, способные решать стратегические задачи".
Здание Министерства иностранных дел РФ - РИА Новости, 1920, 19.05.2021
10:30
МИД призвал не увязывать решение о денонсации ДОН с саммитом России и США
Главы МИД стран ОДКБ (Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Россия и Таджикистан) также прокомментировали продление российско-американского договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений от 8 апреля 2010 года.

"Государства — члены ОДКБ рассматривают ДСНВ как важнейший элемент современной архитектуры контроля над вооружениями, международной безопасности и стабильности, в основе которой лежат принципы равноправия, взаимного учета интересов и неделимой безопасности", — сказано в документе.

Как указали в Совете министров иностранных дел, продление договора способствует "сохранению транспарентности и предсказуемости во взаимоотношениях двух крупнейших ядерных держав, укреплению международной безопасности и восстановлению доверия". Кроме того, этот шаг создает условия для "комплексных переговоров о будущем контроле над вооружениями".
Установка ракеты-носителя Союз-ФГ с пилотируемым кораблем Союз-МС-04 на Гагаринский старт космодрома Байконур - РИА Новости, 1920, 24.04.2021
24 апреля, 09:21
В Китае оценили будущее диалога России и США по контролю над вооружениями
Договор СНВ-3, подписанный в 2010 году и вступивший в силу в 2011-м, остается единственным действующим соглашением между Москвой и Вашингтоном об ограничении вооружений. В начале февраля стороны продлили действие документа без изменений и дополнений на пять лет — до 5 февраля 2026 года.
ДСНВ-3 предусматривает, что каждая из сторон сокращает свои ядерные арсеналы таким образом, чтобы через семь лет и в дальнейшем суммарные количества вооружений не превышали 700 межконтинентальных баллистических ракет, баллистических ракет на подводных лодках и тяжелых бомбардировщиках, а также 1550 боеголовок и 800 развернутых и неразвернутых пусковых установок.
 
РоссияОДКБСШАВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:50Украинский экс-министр заявил о деградации страны
02:47Лавров и Блинкен обсудили возможности сотрудничества России и США
02:39Эксперт объяснил причины сбоев в работе криптобирж
02:18Лавров оценил итоги встречи с Блинкеном
02:17Эксперт рассказал, как могут прочитать вашу переписку в Telegram
02:09Суд огласит приговор "московскому отравителю" Сабанову
02:09Россиянам назвали два правила выбора клубники
02:05Военное крыло ХАМАС нанесло ракетные удары по двум израильским авиабазам
02:02Встреча Лаврова и Блинкена завершилась
01:35Тимур Бекмамбетов снимет мультфильм "Ходжа Насреддин"
01:33Названа главная опасность головной боли
01:30Жители сектора Газа рассказали, что находятся в постоянном страхе
01:26"Роскосмос" сэкономит на спутниках наблюдения при создании "Сферы"
01:23Мосгордума повысила штрафы за правонарушения в области землепользования
01:20Блинкен: США продолжат выступать против "Северного потока — 2"
01:17США разрешили хранить вакцину Pfizer до месяца в обычном холодильнике
01:17Развеян миф о новом штрафе для водителей с начала лета
01:06Блинкен: в интересах США приостановить санкции против Nord Stream 2
00:43Минэнерго исключило рост цен на топливо на АЗС из-за волатильности в опте
00:39Глава SolarWinds: хакеры могли проникнуть в систему компании в 2019 году
Лента новостейМолния