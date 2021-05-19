https://ria.ru/20210519/odkb-1732994430.html

ОДКБ призвала Россию и США создать новое "уравнение безопасности"

ОДКБ призвала Россию и США создать новое "уравнение безопасности" - РИА Новости, 19.05.2021

ОДКБ призвала Россию и США создать новое "уравнение безопасности"

Страны ОДКБ призвали Москву и Вашингтон начать диалог по созданию нового "уравнения безопасности". РИА Новости, 19.05.2021

2021-05-19T17:06

2021-05-19T17:06

2021-05-19T18:22

россия

одкб

сша

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/05/13/1732935708_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_6da446f946ce288f4b8029f07b870d89.jpg

МОСКВА, 19 мая — РИА Новости. Страны ОДКБ призвали Москву и Вашингтон начать диалог по созданию нового "уравнения безопасности".Как говорится в заявлении министров иностранных дел государств — членов организации, оно должно включать "все наступательные и оборонительные вооружения в ядерном и неядерном оснащении, способные решать стратегические задачи".Главы МИД стран ОДКБ (Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Россия и Таджикистан) также прокомментировали продление российско-американского договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений от 8 апреля 2010 года.Как указали в Совете министров иностранных дел, продление договора способствует "сохранению транспарентности и предсказуемости во взаимоотношениях двух крупнейших ядерных держав, укреплению международной безопасности и восстановлению доверия". Кроме того, этот шаг создает условия для "комплексных переговоров о будущем контроле над вооружениями".Договор СНВ-3, подписанный в 2010 году и вступивший в силу в 2011-м, остается единственным действующим соглашением между Москвой и Вашингтоном об ограничении вооружений. В начале февраля стороны продлили действие документа без изменений и дополнений на пять лет — до 5 февраля 2026 года.ДСНВ-3 предусматривает, что каждая из сторон сокращает свои ядерные арсеналы таким образом, чтобы через семь лет и в дальнейшем суммарные количества вооружений не превышали 700 межконтинентальных баллистических ракет, баллистических ракет на подводных лодках и тяжелых бомбардировщиках, а также 1550 боеголовок и 800 развернутых и неразвернутых пусковых установок.

https://ria.ru/20210519/sammit-1732906152.html

https://ria.ru/20210424/vooruzheniya-1729741317.html

россия

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, одкб, сша, в мире