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ОДКБ призвала Россию и США создать новое "уравнение безопасности"
ОДКБ призвала Россию и США создать новое "уравнение безопасности" - РИА Новости, 19.05.2021
ОДКБ призвала Россию и США создать новое "уравнение безопасности"
Страны ОДКБ призвали Москву и Вашингтон начать диалог по созданию нового "уравнения безопасности". РИА Новости, 19.05.2021
2021-05-19T17:06
2021-05-19T17:06
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МОСКВА, 19 мая — РИА Новости. Страны ОДКБ призвали Москву и Вашингтон начать диалог по созданию нового "уравнения безопасности".Как говорится в заявлении министров иностранных дел государств — членов организации, оно должно включать "все наступательные и оборонительные вооружения в ядерном и неядерном оснащении, способные решать стратегические задачи".Главы МИД стран ОДКБ (Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Россия и Таджикистан) также прокомментировали продление российско-американского договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений от 8 апреля 2010 года.Как указали в Совете министров иностранных дел, продление договора способствует "сохранению транспарентности и предсказуемости во взаимоотношениях двух крупнейших ядерных держав, укреплению международной безопасности и восстановлению доверия". Кроме того, этот шаг создает условия для "комплексных переговоров о будущем контроле над вооружениями".Договор СНВ-3, подписанный в 2010 году и вступивший в силу в 2011-м, остается единственным действующим соглашением между Москвой и Вашингтоном об ограничении вооружений. В начале февраля стороны продлили действие документа без изменений и дополнений на пять лет — до 5 февраля 2026 года.ДСНВ-3 предусматривает, что каждая из сторон сокращает свои ядерные арсеналы таким образом, чтобы через семь лет и в дальнейшем суммарные количества вооружений не превышали 700 межконтинентальных баллистических ракет, баллистических ракет на подводных лодках и тяжелых бомбардировщиках, а также 1550 боеголовок и 800 развернутых и неразвернутых пусковых установок.
https://ria.ru/20210519/sammit-1732906152.html
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МОСКВА, 19 мая — РИА Новости.
Страны ОДКБ
призвали Москву и Вашингтон начать диалог по созданию нового "уравнения безопасности".
Как говорится в заявлении министров иностранных дел государств — членов организации, оно должно включать "все наступательные и оборонительные вооружения в ядерном и неядерном оснащении, способные решать стратегические задачи".
Главы МИД стран ОДКБ (Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Россия и Таджикистан) также прокомментировали продление российско-американского договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений от 8 апреля 2010 года.
"Государства — члены ОДКБ рассматривают ДСНВ как важнейший элемент современной архитектуры контроля над вооружениями, международной безопасности и стабильности, в основе которой лежат принципы равноправия, взаимного учета интересов и неделимой безопасности", — сказано в документе.
Как указали в Совете министров иностранных дел, продление договора способствует "сохранению транспарентности и предсказуемости во взаимоотношениях двух крупнейших ядерных держав, укреплению международной безопасности и восстановлению доверия". Кроме того, этот шаг создает условия для "комплексных переговоров о будущем контроле над вооружениями".
Договор СНВ-3, подписанный в 2010 году и вступивший в силу в 2011-м, остается единственным действующим соглашением между Москвой и Вашингтоном об ограничении вооружений. В начале февраля стороны продлили действие документа без изменений и дополнений на пять лет — до 5 февраля 2026 года.
ДСНВ-3 предусматривает, что каждая из сторон сокращает свои ядерные арсеналы таким образом, чтобы через семь лет и в дальнейшем суммарные количества вооружений не превышали 700 межконтинентальных баллистических ракет, баллистических ракет на подводных лодках и тяжелых бомбардировщиках, а также 1550 боеголовок и 800 развернутых и неразвернутых пусковых установок.