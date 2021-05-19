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Грызлов обвинил ВСУ в усилении обстрелов Донбасса
Грызлов обвинил ВСУ в усилении обстрелов Донбасса - РИА Новости, 19.05.2021
Грызлов обвинил ВСУ в усилении обстрелов Донбасса
Обстрелы со стороны ВСУ в Донбассе продолжаются, они стали более интенсивными по всей линии соприкосновения накануне встречи контактной группы 19 мая, однако... РИА Новости, 19.05.2021
2021-05-19T20:18
2021-05-19T20:18
2021-05-19T20:18
ситуация в днр и лнр
вооруженные силы украины
борис грызлов
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МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Обстрелы со стороны ВСУ в Донбассе продолжаются, они стали более интенсивными по всей линии соприкосновения накануне встречи контактной группы 19 мая, однако Киев наказывать силовиков за нарушение режима прекращения огня не планирует, заявил полпред РФ на переговорах Борис Грызлов."Обстрелы со стороны Вооруженных сил Украины продолжаются, и они стали более интенсивными накануне встречи Контактной группы, по всей линии соприкосновения. Наказывать своих силовиков за действия, нарушающие режим прекращения огня и приводящие зачастую к трагическим последствиям, Киев не планирует", - заявил Грызлов журналистам по итогам встречи контактной группы.По его словам, "даже в условиях формально действующего режима прекращения огня Украина отказывается предоставлять Донбассу гарантии безопасности для восстановления инфраструктуры, разрушенной в результате действий украинских силовиков".
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ситуация в днр и лнр, вооруженные силы украины, борис грызлов, украина, в мире