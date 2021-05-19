https://ria.ru/20210519/noutbuk-1732864859.html

Обзор Honor MagicBook 14: все, что нужно ноутбуку в 2021 году

Обзор Honor MagicBook 14: все, что нужно ноутбуку в 2021 году - РИА Новости, 19.05.2021

Обзор Honor MagicBook 14: все, что нужно ноутбуку в 2021 году

Популярная серия ноутбуков Honor MagicBook получила серьезное обновление — 14- и 15-дюймовые лэптопы теперь оснащаются процессорами Intel 11-го поколения... РИА Новости, 19.05.2021

2021-05-19T17:49

2021-05-19T17:49

2021-05-19T18:29

наука

honor

россия

наука и инновации

ноутбуки

компьютеры

электроника

наука

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МОСКВА, 19 мая — РИА Новости, Кирилл Каримов. Популярная серия ноутбуков Honor MagicBook получила серьезное обновление — 14- и 15-дюймовые лэптопы теперь оснащаются процессорами Intel 11-го поколения. Компактную версию протестировали РИА Новости.Тонкий и яркийВ Honor решили использовать дизайн, с которым ноутбуки компании в прошлом году вошли в пятерку наиболее продаваемых в России — строгий металлический корпус, внешний вид которого намекает на предназначение модели. Ультрабук выглядит самобытно благодаря выверенным линиям шасси, которые отлично сочетаются с логотипом и гранями крышки, играющими на свету голубым оттенком.Корпус 14-дюймовой модели компактен даже по меркам класса — он чуть крупнее листа формата А4. А, значит, Honor MagicBook 14 поместится в большинство сумок, рассчитанных на стандартную папку для бумаги. Ноутбук еще и легкий: при заявленных 1 380 граммах, весы показали результат на 10 граммов ниже. Проще говоря, устройство не утомляет при мобильном использовании — спина от рюкзака с MagicBook 14 не устанет даже после напряженного дня.Ноутбук оставляет впечатление крепкой конструкции, которая без последствий переживет интенсивное использование. Функциональности добавляет и шарнир, позволяющий откидывать крышку на 180 градусов, что бывает очень удобно, например, при работе "в полях".Honor MagicBook 14 получил 14-дюймовый экран с минимальными рамками — 84 процента полезной площади, что большая редкость в мире ноутбуков. Это стало возможным благодаря фирменной выдвижной веб-камере, скрывающейся между клавишами F6 и F7. Данное решение хорошо себя зарекомендовало, особенно среди поборников конфиденциальности — с такой камерой подсмотреть за вами физически не получится. Кстати, выдвижная камера пригодится и забывчивым участникам видеоконференций — коллеги точно не застанут врасплох владельца MagicBook 14.Сам дисплей выглядит крайне привлекательно. При разрешении Full HD IPS-матрица обеспечивает 100-процентный цветовой охват sRGB. Значит, экран отлично подойдет для редактирования фотографий и видео. Матовое покрытие эффективно подавляет блики даже под открытым небом. MagicBook 14 имеет режим защиты зрения Eye Comfort, который напоминает функцию защиты зрения в смартфонах — включаем ее и уровень синего цвета становится ниже, что пригодится, например, ночью. Технология управления яркостью DC Dimming, хоть и чаще встречается в устройствах с OLED-матрицами, но и пользователям MagicBook 14 будет полезна, ведь она подавляет вредное для глаз мерцание картинки.Серьезный инструментИзящный корпус скрывает настоящую мощь — ультрабук в максимальной версии получил процессор Intel i7-1165G7 с интегрированной графикой Iris Xe. Последняя позволяет поиграть и в свежие игры, если не выкручивать настройки на максимум. И это интересно, ведь даже сам производитель не позиционирует лэптоп как игровое решение.Доступны две версии Honor MagicBook 14 — младшая, оснащенная процессором Intel Core i5, получила 8 ГБ оперативной памяти. Топовый вариант работает с 16 ГБ оперативки DDR4-3200, распаянной на плате. А вот объем накопителя, вне зависимости от версии, составляет 512 ГБ (SSD NVMe). Его можно расширять, но даже заводской вариант отличается гигантскими скоростями записи и чтения — предыдущая модель не могла похвастаться таким быстродействием дискового пространства.Платформа и система охлаждения отлично демонстрируют себя в ресурсоемких задачах. Так, 15-минутный ролик в кодеке H.264 и разрешении Full HD Honor MagicBook 14 смог отрендерить в популярной программе для видеомонтажа за 4 минуты. За время работы в редакторе система охлаждения не включала вентилятор, а сам ноутбук стал едва теплым. Лэптоп оказался очень тихим, активное охлаждение вступает в дело лишь при большой нагрузке — максимальный уровень шума от ноутбука составил примерно 39 дБ. Этого удалось достичь не только благодаря использованию чипов нового поколения, но и грамотной компоновке системы охлаждения — в модели использовано две медные тепловые трубки.MagicBook 14 оснащен новым модулем беспроводной связи. Здесь используется стандарт 802.11ax (Wi-Fi 6) с возможностью работы в диапазонах 2,4 и 5 ГГц. Есть и поддержка Bluetooth версии 5.1. Ноутбук, в отличие от многих одноклассников, получил исчерпывающий набор портов: один USB-С, два USB-A, HDMI и аудиоджек.Удобен в работеMagicBook 14 оснащен клавиатурой с короткоходными кнопками и двухрежимной подсветкой. Последняя выглядит несколько тускловато, но в реальном использовании показала себя отлично. Клавиатура отличается некоторыми особенностями, например, тут нет отдельных клавиш PageUp и PageDown — их функционал перенесен на сочетание клавиш "Вверх" или "Вниз" вместе с Fn. Последняя кнопка работает в двух режимах, наподобие Caps, что действительно удобно в работе. Наконец, все версии ультрабука получили отдельную кнопку включения с дактилоскопическим сенсором. Сенсор работает молниеносно — датчик безошибочно считывает отпечаток пальца. Сканер заметно удобнее для входа в систему и безопаснее, чем пароль, который иногда забывают, либо его могут подглядеть любопытные окружающие.Интересно, что клавиатура ноутбука, хоть внешне и выглядит аналогичной предшественнице, лишилась особенности прошлой модели — теперь ее основа не прогибается при сильном нажатии. Приятно, что в Honor прислушались к пользователям и решили эту проблему в рамках обновления модельного ряда.Огромный тачпад (а он занимает треть площадки под запястье) с интегрированными кнопками можно считать эталоном в классе — он поддерживает мультитач-жесты Windows. Есть и тонкая настройка скорости курсора. При касаниях и нажатиях тачпад не люфтит.Ноутбук "из коробки" идет с лицензионной версией операционной системы Windows 10, что значительно упрощает жизнь рядовому пользователю. Впрочем, в Honor не забывают и развивать собственное программное обеспечение, которое становится фишкой продукции компании.Этаким комбайном стала программа PC Manager, в которой можно не только посмотреть сервисную информацию или сделать скриншот. В ее рамках работает Magic-link 2.0 — продвинутая интеграция со смартфоном. Она включает не только быструю передачу файлов с телефона на ноутбук и наоборот. При проецировании экрана смартфона можно выводить одновременно до трех окон. Если на телефон поступит голосовой или видеовызов, его можно принять с помощью микрофона, стереодинамиков и камеры ноутбука, не беря в руки смартфон от Honor.Honor играет по-крупному — в комплекте поставки есть не только компактная быстрая зарядка на 65 Ватт, но и провод USB-С – USB-C. Эти аксессуары явно будут востребованы пользователями не только в работе с MagicBook 14, блок питания справится с подзарядкой любого гаджета с USB-С, особенно если он поддерживает стандарт быстрой зарядки Power Delivery, а кабель пригодится, например, в современном автомобиле. Ноутбук даже в выключенном состоянии способен заряжать другие устройства, подключенные к нему по USB.Емкость встроенного аккумулятора составляет 56 Вт*ч. При воспроизведении офлайн-видео в разрешении Full HD ноутбук продержался более 10 часов. Час просмотра YouTube забрал примерно 17 процентов заряда при полной яркости. А при офисных задачах он с запасом выдержит стандартный рабочий день — и это при максимальной производительности.Использование быстрого зарядного устройства, идущего в комплекте, дает впечатляющие результаты — за полчаса аккумулятор заряжается наполовину, а до 100 процентов емкость восстанавливается за 130 минут.ИтогКомпания Honor осторожно и вдумчиво подошла к вопросу обновления популярной линейки ноутбуков — удачные решения предыдущего поколения MagicBook остались, а изменения в начинке смогут закрепить успех. Быстродействие процессоров Intel 11-го поколения, скорость встроенной и оперативной памяти, качественный дисплей и фирменное программное обеспечение — все это делает новый ноутбук от Honor ультимативным решением для работы и развлечений. Компактность 14-дюймовой модели позволяет однозначно ее рекомендовать тем, кто ищет баланс между портативностью и производительностью.Базовая версия Honor MagicBook 14 с процессором Intel Core i5-1135G7 доступна по рекомендованной цене 79 990 рублей, за старшую модификацию на i7-1165G7 попросят 99 990 рублей. При покупке компьютера в официальном интернет-магазине ждут не только ощутимые скидки, но и два полезных подарка, которые еще и выбрать дают.

россия

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

honor, россия, #партнерскийматериал, наука и инновации, ноутбуки, компьютеры, электроника, наука, гаджеты, технологии