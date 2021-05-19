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Знаки евро и доллара на табло курса валют в Москве - РИА Новости, 1920, 09.03.2020
Ситуация с курсами валют и ценами на нефть
https://ria.ru/20210519/neft-1733011381.html
Цены на нефть резко упали
Цены на нефть резко упали - РИА Новости, 19.05.2021
Цены на нефть резко упали
Стоимость нефти на мировых биржах ускорила падение, свидетельствуют данные торгов. РИА Новости, 19.05.2021
2021-05-19T18:04
2021-05-19T19:03
ситуация с курсами валют и ценами на нефть
цены на нефть
wti (нефть)
brent
экономика
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Цены на нефть рухнули
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МОСКВА, 19 мая — РИА Новости. Стоимость нефти на мировых биржах ускорила падение, свидетельствуют данные торгов.По состоянию на 17:54 мск цена июльских фьючерсов на североморскую Brent падала на 4,85 процента, до отметки в 65,39 доллара за баррель. Июльские фьючерсы на WTI потеряли 5,22 процента — их стоимость упала до 62,02 доллара. Июньские фьючерсы подешевели на 5,04 процента, до 62,31 доллара за баррель.Накануне цена нефти марки Brent впервые с 15 марта превысила отметку в 70 долларов. Причиной такого роста стали оптимистичные настроения инвесторов, ожидающих роста спроса на топливо в США и некоторых регионах Азии. Сыграло свою роль и восстановление внутреннего туризма в США — в минувшие выходные в американских аэропортах зафиксировали максимум пассажиров с марта прошлого года.Причиной сегодняшнего снижения стала публикация данных об увеличении коммерческих запасов нефти в США. За предыдущую неделю они выросли на 0,3 процента, или на 1,3 миллиона баррелей — до 486 миллиона баррелей. Эта цифра ниже ожиданий аналитиков, который прогнозировали, что показатель увеличится на 1,6 миллиона.Помимо этого, рынок реагирует на прогресс в переговорах по иранской ядерной сделке, о котором ранее писали СМИ. Инвесторы оценивают перспективы снятия санкций с Ирана, что может привести к дополнительному притоку топлива.
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цены на нефть, wti (нефть), brent, экономика

Цены на нефть резко упали

18:04 19.05.2021 (обновлено: 19:03 19.05.2021)
 
© AP Photo / Keith SrakocicДобыча сланцевой нефти в США
Добыча сланцевой нефти в США - РИА Новости, 1920, 19.05.2021
© AP Photo / Keith Srakocic
Читать ria.ru в
МОСКВА, 19 мая — РИА Новости. Стоимость нефти на мировых биржах ускорила падение, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 17:54 мск цена июльских фьючерсов на североморскую Brent падала на 4,85 процента, до отметки в 65,39 доллара за баррель. Июльские фьючерсы на WTI потеряли 5,22 процента — их стоимость упала до 62,02 доллара. Июньские фьючерсы подешевели на 5,04 процента, до 62,31 доллара за баррель.
Накануне цена нефти марки Brent впервые с 15 марта превысила отметку в 70 долларов. Причиной такого роста стали оптимистичные настроения инвесторов, ожидающих роста спроса на топливо в США и некоторых регионах Азии. Сыграло свою роль и восстановление внутреннего туризма в США — в минувшие выходные в американских аэропортах зафиксировали максимум пассажиров с марта прошлого года.
Причиной сегодняшнего снижения стала публикация данных об увеличении коммерческих запасов нефти в США. За предыдущую неделю они выросли на 0,3 процента, или на 1,3 миллиона баррелей — до 486 миллиона баррелей. Эта цифра ниже ожиданий аналитиков, который прогнозировали, что показатель увеличится на 1,6 миллиона.
Помимо этого, рынок реагирует на прогресс в переговорах по иранской ядерной сделке, о котором ранее писали СМИ. Инвесторы оценивают перспективы снятия санкций с Ирана, что может привести к дополнительному притоку топлива.
Нефтеперерабатывающий завод и нефтепровод Дружба - РИА Новости, 1920, 19.05.2021
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Ситуация с курсами валют и ценами на нефтьЦены на нефтьWTI (нефть)BrentЭкономика
 
 
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