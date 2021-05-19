https://ria.ru/20210519/neft-1733011381.html

Цены на нефть резко упали

Цены на нефть резко упали - РИА Новости, 19.05.2021

Цены на нефть резко упали

Стоимость нефти на мировых биржах ускорила падение, свидетельствуют данные торгов. РИА Новости, 19.05.2021

2021-05-19T18:04

2021-05-19T18:04

2021-05-19T19:03

ситуация с курсами валют и ценами на нефть

цены на нефть

wti (нефть)

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Цены на нефть рухнули

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МОСКВА, 19 мая — РИА Новости. Стоимость нефти на мировых биржах ускорила падение, свидетельствуют данные торгов.По состоянию на 17:54 мск цена июльских фьючерсов на североморскую Brent падала на 4,85 процента, до отметки в 65,39 доллара за баррель. Июльские фьючерсы на WTI потеряли 5,22 процента — их стоимость упала до 62,02 доллара. Июньские фьючерсы подешевели на 5,04 процента, до 62,31 доллара за баррель.Накануне цена нефти марки Brent впервые с 15 марта превысила отметку в 70 долларов. Причиной такого роста стали оптимистичные настроения инвесторов, ожидающих роста спроса на топливо в США и некоторых регионах Азии. Сыграло свою роль и восстановление внутреннего туризма в США — в минувшие выходные в американских аэропортах зафиксировали максимум пассажиров с марта прошлого года.Причиной сегодняшнего снижения стала публикация данных об увеличении коммерческих запасов нефти в США. За предыдущую неделю они выросли на 0,3 процента, или на 1,3 миллиона баррелей — до 486 миллиона баррелей. Эта цифра ниже ожиданий аналитиков, который прогнозировали, что показатель увеличится на 1,6 миллиона.Помимо этого, рынок реагирует на прогресс в переговорах по иранской ядерной сделке, о котором ранее писали СМИ. Инвесторы оценивают перспективы снятия санкций с Ирана, что может привести к дополнительному притоку топлива.

https://radiosputnik.ria.ru/20210519/iran-1732913204.html

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

цены на нефть, wti (нефть), brent, экономика