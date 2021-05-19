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Производители сообщили о риске дефицита мороженого
Производители сообщили о риске дефицита мороженого - РИА Новости, 19.05.2021
Производители сообщили о риске дефицита мороженого
Объем производства мороженого в РФ в 2021 году может остаться на уровне прошлого года, нарастить выпуск будет сложно из-за введения цифровой маркировки,... РИА Новости, 19.05.2021
2021-05-19T12:00
2021-05-19T12:00
россия
экономика
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МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Объем производства мороженого в РФ в 2021 году может остаться на уровне прошлого года, нарастить выпуск будет сложно из-за введения цифровой маркировки, сообщила РИА Новости замгендиректора Союза мороженщиков России Наталья Уткина."Очень хотелось бы надеяться, что в 2021 году будет произведено мороженого больше, чем в 2020 году. Внедрение цифровой маркировки в самый разгар сезона может помешать этим надеждам сбыться", - сказала Уткина. Будет меньше и новинок, добавила она: предприятия все ресурсы задействовали на внедрение цифровой маркировки.В 2020 году по сравнению с 2019 годом отрасль увеличила производство мороженого на 8,2%, до 450 тысяч тонн мороженого - в среднем около 3 килограмм в год на каждого жителя страны, заметила собеседник агентства. Затраты на введение маркировки в целом по отрасли оценивались в 6-6,5 миллиарда рублей, ежегодные траты на покупку кодов - в 2-2,5 миллиарда рублей, напомнила представитель союза.Эксперимент по маркировке молочной продукции прошел в России с 15 июля 2019 года по 31 декабря 2020 года, а с 20 января в стране стартовала добровольная маркировка молочных продуктов. Обязательная маркировка сыра и мороженого начнется 1 июня 2021 года, молочной продукции со сроком хранения более 40 суток - 1 сентября, а продуктов со сроком хранения до 40 дней включительно - 1 декабря текущего года."В условиях отсутствия технических решений для внедрения маркировки на мороженое такие сжатые сроки до даты обязательной маркировки ставят отрасль в тяжёлое положение. Тем более эта дата приходится на самый пик сезона производства мороженого", - сказала Уткина. Сегодня к системе маркировки подключились все основные производители мороженого, продолжила она, но еще отрабатываются бизнес-процессы; кроме того, из-за небольшого количества времени до запуска, возник ажиотажный спрос на необходимое оборудование.Она также отметила, что стоимость сырья для мороженого увеличилась за год примерно на 12%, а производители упаковки весной заявили о повышении цен на 30-40%. Кроме того, на увеличении себестоимости мороженого отразится и внедрение цифровой маркировки, и производители в связи с этим прогнозируют увеличение отпускных цен на 3-6%, заключила эксперт.
https://ria.ru/20210512/morozhenoe-1731980671.html
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россия, экономика

Производители сообщили о риске дефицита мороженого

12:00 19.05.2021
 
© Pixabay / Pixabay/JernejaRФруктовое мороженое
Фруктовое мороженое - РИА Новости, 1920, 19.05.2021
© Pixabay / Pixabay/JernejaR
Читать ria.ru в
МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Объем производства мороженого в РФ в 2021 году может остаться на уровне прошлого года, нарастить выпуск будет сложно из-за введения цифровой маркировки, сообщила РИА Новости замгендиректора Союза мороженщиков России Наталья Уткина.
"Очень хотелось бы надеяться, что в 2021 году будет произведено мороженого больше, чем в 2020 году. Внедрение цифровой маркировки в самый разгар сезона может помешать этим надеждам сбыться", - сказала Уткина. Будет меньше и новинок, добавила она: предприятия все ресурсы задействовали на внедрение цифровой маркировки.
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В 2020 году по сравнению с 2019 годом отрасль увеличила производство мороженого на 8,2%, до 450 тысяч тонн мороженого - в среднем около 3 килограмм в год на каждого жителя страны, заметила собеседник агентства. Затраты на введение маркировки в целом по отрасли оценивались в 6-6,5 миллиарда рублей, ежегодные траты на покупку кодов - в 2-2,5 миллиарда рублей, напомнила представитель союза.
Эксперимент по маркировке молочной продукции прошел в России с 15 июля 2019 года по 31 декабря 2020 года, а с 20 января в стране стартовала добровольная маркировка молочных продуктов. Обязательная маркировка сыра и мороженого начнется 1 июня 2021 года, молочной продукции со сроком хранения более 40 суток - 1 сентября, а продуктов со сроком хранения до 40 дней включительно - 1 декабря текущего года.
"В условиях отсутствия технических решений для внедрения маркировки на мороженое такие сжатые сроки до даты обязательной маркировки ставят отрасль в тяжёлое положение. Тем более эта дата приходится на самый пик сезона производства мороженого", - сказала Уткина. Сегодня к системе маркировки подключились все основные производители мороженого, продолжила она, но еще отрабатываются бизнес-процессы; кроме того, из-за небольшого количества времени до запуска, возник ажиотажный спрос на необходимое оборудование.
Она также отметила, что стоимость сырья для мороженого увеличилась за год примерно на 12%, а производители упаковки весной заявили о повышении цен на 30-40%. Кроме того, на увеличении себестоимости мороженого отразится и внедрение цифровой маркировки, и производители в связи с этим прогнозируют увеличение отпускных цен на 3-6%, заключила эксперт.
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