https://ria.ru/20210519/morozhenoe-1732924640.html

Производители сообщили о риске дефицита мороженого

Производители сообщили о риске дефицита мороженого - РИА Новости, 19.05.2021

Производители сообщили о риске дефицита мороженого

Объем производства мороженого в РФ в 2021 году может остаться на уровне прошлого года, нарастить выпуск будет сложно из-за введения цифровой маркировки,... РИА Новости, 19.05.2021

2021-05-19T12:00

2021-05-19T12:00

2021-05-19T12:00

россия

экономика

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/01/1d/1595164072_0:54:1920:1134_1920x0_80_0_0_866ca77075f3dcc478a946442b8c17d2.jpg

МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Объем производства мороженого в РФ в 2021 году может остаться на уровне прошлого года, нарастить выпуск будет сложно из-за введения цифровой маркировки, сообщила РИА Новости замгендиректора Союза мороженщиков России Наталья Уткина."Очень хотелось бы надеяться, что в 2021 году будет произведено мороженого больше, чем в 2020 году. Внедрение цифровой маркировки в самый разгар сезона может помешать этим надеждам сбыться", - сказала Уткина. Будет меньше и новинок, добавила она: предприятия все ресурсы задействовали на внедрение цифровой маркировки.В 2020 году по сравнению с 2019 годом отрасль увеличила производство мороженого на 8,2%, до 450 тысяч тонн мороженого - в среднем около 3 килограмм в год на каждого жителя страны, заметила собеседник агентства. Затраты на введение маркировки в целом по отрасли оценивались в 6-6,5 миллиарда рублей, ежегодные траты на покупку кодов - в 2-2,5 миллиарда рублей, напомнила представитель союза.Эксперимент по маркировке молочной продукции прошел в России с 15 июля 2019 года по 31 декабря 2020 года, а с 20 января в стране стартовала добровольная маркировка молочных продуктов. Обязательная маркировка сыра и мороженого начнется 1 июня 2021 года, молочной продукции со сроком хранения более 40 суток - 1 сентября, а продуктов со сроком хранения до 40 дней включительно - 1 декабря текущего года."В условиях отсутствия технических решений для внедрения маркировки на мороженое такие сжатые сроки до даты обязательной маркировки ставят отрасль в тяжёлое положение. Тем более эта дата приходится на самый пик сезона производства мороженого", - сказала Уткина. Сегодня к системе маркировки подключились все основные производители мороженого, продолжила она, но еще отрабатываются бизнес-процессы; кроме того, из-за небольшого количества времени до запуска, возник ажиотажный спрос на необходимое оборудование.Она также отметила, что стоимость сырья для мороженого увеличилась за год примерно на 12%, а производители упаковки весной заявили о повышении цен на 30-40%. Кроме того, на увеличении себестоимости мороженого отразится и внедрение цифровой маркировки, и производители в связи с этим прогнозируют увеличение отпускных цен на 3-6%, заключила эксперт.

https://ria.ru/20210512/morozhenoe-1731980671.html

https://ria.ru/20210504/morozhenoe-1731059251.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, экономика