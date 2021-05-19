https://ria.ru/20210519/mid-1732913942.html

В МИД рассказали, когда Россия выйдет из Договора по открытому небу

В МИД рассказали, когда Россия выйдет из Договора по открытому небу - РИА Новости, 19.05.2021

В МИД рассказали, когда Россия выйдет из Договора по открытому небу

Россия выйдет из Договора по открытому небу примерно в декабре, согласно процедурным нормам, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков. РИА Новости, 19.05.2021

2021-05-19T11:10

2021-05-19T11:10

2021-05-19T11:10

россия

договор по открытому небу

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

сергей рябков

в мире

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МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Россия выйдет из Договора по открытому небу примерно в декабре, согласно процедурным нормам, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.Ранее глава международного комитета Совфеда Григорий Карасин подтвердил РИА Новости, что Совфед планирует рассмотреть денонсацию Договора по открытому небу 2 июня."После того, как закон, как я надеюсь, будет принят и затем, как я надеюсь, одобрен в Совете Федерации, он поступает на подпись президенту. И после подписания мы, МИД, должны передать... хранителям договора - Венгрии и Канаде - ноту, уведомление о том, что такое решение принято, и Россия покидает договор. Со дня этой ноты начинается отсчет шестимесячного периода до того, как страна считается официально покинувшей договор. В случае с США этот период был с 22 мая по 22 ноября. Соответственно, если все пройдет, как сейчас нам представляется, Россия выйдет из договора где-то в декабре", - сказал Рябков в ходе заседания Госдумы в среду, где рассматривается вопрос о денонсации ДОН.Договор по открытому небу (ДОН), предоставляющий право государствам-участникам совершать облеты любых территорий друг друга для наблюдения за военной деятельностью и регламентирующий проведение таких полетов, стал одной из мер по укреплению доверия в Европе после холодной войны. В мае 2020 года США запустили процедуру выхода из ДОН, которая завершилась 22 ноября. В ответ на это решение МИД России 15 января объявил о запуске внутригосударственных процедур по выходу из договора.Президент РФ Владимир Путин внес в Госдуму законопроект о денонсации Договора по открытому небу, вице-спикер Совфеда Константин Косачев ранее заявлял, что парламентарии могут рассмотреть документ до начала июня.В МИД РФ отмечали, что после выхода из договора США "был существенно нарушен баланс интересов государств-участников, достигнутый при заключении договора".

https://ria.ru/20210511/dogovor-1731809264.html

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россия, договор по открытому небу, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), сергей рябков, в мире