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Microsoft объявил о прекращении поддержки Internet Explorer
Microsoft объявил о прекращении поддержки Internet Explorer - РИА Новости, 19.05.2021
Microsoft объявил о прекращении поддержки Internet Explorer
Американский IT-гигант Microsoft Corp. полностью прекратит поддержку своего браузера Internet Explorer в пользу браузера Edge до 15 июня 2022 года, сообщается в РИА Новости, 19.05.2021
2021-05-19T23:07
2021-05-19T23:08
windows
microsoft corporation
билл гейтс
вашингтон (штат)
технологии
в мире
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МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Американский IT-гигант Microsoft Corp. полностью прекратит поддержку своего браузера Internet Explorer в пользу браузера Edge до 15 июня 2022 года, сообщается в пресс-релизе компании.Отмечается, что в Edge встроен "режим IE", который позволит получить доступ к устаревшим веб-сайтам и приложениям на основе Internet Explorer. Таким образом, компания называет Edge единственным браузером, который поддерживает современные и устаревшие версии веб-страниц.В Microsoft добавили, что с Internet Explorer на Edge можно перенести все данные истории поиска и пароли "в несколько кликов", поскольку программное обеспечение Windows 10 уже включает в себя новый браузер. Для бизнесов, которые работают на основе Internet Explorer, компания подготовила список указаний, который помогут совершить этот переход.Одной из причин отказа от Internet Explorer в пользу Edge компания называет защиту данных пользователей. Edge предлагает защиту от фишинговых атак и вредоносных программ с помощью Microsoft Defender SmartScreen. Кроме того, функция Password Monitor помогает отследить утечку конфиденциальных данных пользователей.Американская компания Microsoft была основана в 1975 году Биллом Гейтсом и Полом Алленом. Штаб-квартира находится в Редмонде, штат Вашингтон. Компания специализируется на разработке программного обеспечения, в частности, является разработчиком операционной системы Windows.
https://ria.ru/20210323/windows-1602489686.html
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353
60
windows, microsoft corporation, билл гейтс, вашингтон (штат), технологии, в мире

Microsoft объявил о прекращении поддержки Internet Explorer

23:07 19.05.2021 (обновлено: 23:08 19.05.2021)
 
© Иллюстрация РИА НовостиMicrosoft советует обновить Internet Explorer для защиты от кибер-атак
Microsoft советует обновить Internet Explorer для защиты от кибер-атак - РИА Новости, 1920, 19.05.2021
© Иллюстрация РИА Новости
Читать ria.ru в
МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Американский IT-гигант Microsoft Corp. полностью прекратит поддержку своего браузера Internet Explorer в пользу браузера Edge до 15 июня 2022 года, сообщается в пресс-релизе компании.
Отмечается, что в Edge встроен "режим IE", который позволит получить доступ к устаревшим веб-сайтам и приложениям на основе Internet Explorer. Таким образом, компания называет Edge единственным браузером, который поддерживает современные и устаревшие версии веб-страниц.
Офис Microsoft на Манхэттене - РИА Новости, 1920, 23.03.2021
23 марта, 15:06Наука
Microsoft предупредила о прекращении поддержки версии Windows 10
В Microsoft добавили, что с Internet Explorer на Edge можно перенести все данные истории поиска и пароли "в несколько кликов", поскольку программное обеспечение Windows 10 уже включает в себя новый браузер. Для бизнесов, которые работают на основе Internet Explorer, компания подготовила список указаний, который помогут совершить этот переход.
Одной из причин отказа от Internet Explorer в пользу Edge компания называет защиту данных пользователей. Edge предлагает защиту от фишинговых атак и вредоносных программ с помощью Microsoft Defender SmartScreen. Кроме того, функция Password Monitor помогает отследить утечку конфиденциальных данных пользователей.
Американская компания Microsoft была основана в 1975 году Биллом Гейтсом и Полом Алленом. Штаб-квартира находится в Редмонде, штат Вашингтон. Компания специализируется на разработке программного обеспечения, в частности, является разработчиком операционной системы Windows.
Операционная система компании Microsoft Windows 10 - РИА Новости, 1920, 24.03.2021
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