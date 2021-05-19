https://ria.ru/20210519/microsoft-1733048720.html

Microsoft объявил о прекращении поддержки Internet Explorer

Microsoft объявил о прекращении поддержки Internet Explorer - РИА Новости, 19.05.2021

Microsoft объявил о прекращении поддержки Internet Explorer

Американский IT-гигант Microsoft Corp. полностью прекратит поддержку своего браузера Internet Explorer в пользу браузера Edge до 15 июня 2022 года, сообщается в РИА Новости, 19.05.2021

2021-05-19T23:07

2021-05-19T23:07

2021-05-19T23:08

windows

microsoft corporation

билл гейтс

вашингтон (штат)

технологии

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МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Американский IT-гигант Microsoft Corp. полностью прекратит поддержку своего браузера Internet Explorer в пользу браузера Edge до 15 июня 2022 года, сообщается в пресс-релизе компании.Отмечается, что в Edge встроен "режим IE", который позволит получить доступ к устаревшим веб-сайтам и приложениям на основе Internet Explorer. Таким образом, компания называет Edge единственным браузером, который поддерживает современные и устаревшие версии веб-страниц.В Microsoft добавили, что с Internet Explorer на Edge можно перенести все данные истории поиска и пароли "в несколько кликов", поскольку программное обеспечение Windows 10 уже включает в себя новый браузер. Для бизнесов, которые работают на основе Internet Explorer, компания подготовила список указаний, который помогут совершить этот переход.Одной из причин отказа от Internet Explorer в пользу Edge компания называет защиту данных пользователей. Edge предлагает защиту от фишинговых атак и вредоносных программ с помощью Microsoft Defender SmartScreen. Кроме того, функция Password Monitor помогает отследить утечку конфиденциальных данных пользователей.Американская компания Microsoft была основана в 1975 году Биллом Гейтсом и Полом Алленом. Штаб-квартира находится в Редмонде, штат Вашингтон. Компания специализируется на разработке программного обеспечения, в частности, является разработчиком операционной системы Windows.

https://ria.ru/20210323/windows-1602489686.html

https://ria.ru/20210324/windows-1602596672.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

windows, microsoft corporation, билл гейтс, вашингтон (штат), технологии, в мире