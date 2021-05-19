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"Американцы наш подход знают". Что Москва приготовила для Госдепа
"Американцы наш подход знают". Что Москва приготовила для Госдепа - РИА Новости, 19.05.2021
"Американцы наш подход знают". Что Москва приготовила для Госдепа
В Рейкьявике — встреча Сергея Лаврова и Энтони Блинкена. Главам внешнеполитических ведомств предстоит выяснить, где интересы России и США все же совпадают... РИА Новости, 19.05.2021
2021-05-19T08:00
2021-05-19T08:01
россия
энтони блинкен
сирия
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МОСКВА, 19 мая — РИА Новости, Ксения Мельникова. В Рейкьявике — встреча Сергея Лаврова и Энтони Блинкена. Главам внешнеполитических ведомств предстоит выяснить, где интересы России и США все же совпадают. Задача не из простых, учитывая обилие взаимных претензий. Впрочем, есть несколько направлений, по которым Москва и Вашингтон могли бы сотрудничать. Что именно обсудят в Исландии, разбиралось РИА Новости. Тридцать пять лет спустя"Все, что так или иначе влияет на стратегическую стабильность — ядерное и неядерное оружие, наступательные и оборонительные вооружения, — должно быть на столе переговоров. Американцы наш подход знают", — заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров за несколько дней до встречи с госсекретарем США Энтони Блинкеном.Глава внешнеполитического ведомства рассчитывает на "профессиональный разговор" с американским коллегой, способный "прояснить конкретные намерения США в том, что касается отношений с Россией, и в том, что касается их позиции по международным проблемам, затрагивающим так или иначе российские интересы". По словам Лаврова, с главой Госдепа он обсудит те аспекты "международной жизни, где интересы двух стран могут совпадать и где мы сможем на основе равноправия и взаимного уважения искать баланс интересов".Впервые Лавров увидится с Блинкеном 19 мая — на заседании Арктического совета, которое пройдет в столице Исландии. Не исключено, что "на полях" дипломаты пообщаются тет-а-тет. Рейкьявик — место довольно символичное: именно здесь 35 лет назад встретились советский и американский лидеры Михаил Горбачев и Рональд Рейган.Разговор предстоит напряженный. У Вашингтона и Москвы накопилось много претензий друг к другу. Низшей точки отношения достигли, когда только что переехавший в Белый дом Джозеф Байден, отвечая на вопрос журналиста, заявил, что считает Владимира Путина "убийцей". Москва отозвала для консультаций посла Анатолия Антонова. И он вряд ли скоро вернется в Вашингтон. На Смоленской площади политику американцев назвали "тупиковой и даже тупой". В Госдепе огрызнулись и выслали десять российских дипломатов. "Вопрос в том, продолжит ли Москва действовать безответственно и агрессивно. Если да, то президент (США. — Прим. ред.) ясно дал понять, что будут последствия", — рисовал перспективу Блинкен.Белый дом беспокоила ситуация на российско-украинской границе. "Там сосредоточено больше российских войск, чем когда-либо с 2014 года", — говорил в апреле глава Госдепа в интервью телеканалу NBC. Примерно тогда же Вашингтон ввел новые ограничения против Москвы. Не столь масштабные, но ощутимые. Американским инвесторам запретили покупать облигации у российского Центробанка, Минфина и Фонда национального благосостояния. Под санкции попали шесть технологических компаний, которые якобы "оказывают поддержку киберпрограмме российских спецслужб", и еще ряд организаций и граждан — "за вмешательство в выборы". Исчезло и одно из последних соглашений, объединявших стороны, — Договор по открытому небу. В США отказались от него в ноябре, Россия ответила зеркально. Надежды на встречуНо надежды на взаимодействие все же есть. Их все больше в преддверии встречи Путина и Байдена, которая состоится по предложению американской стороны. Саммит, вероятно, организуют в одной из европейских столиц в середине июня, хотя ни дата, ни место еще не определены."Вопрос в том, как правильно подготовить такой контакт, потому что понятно, что встреча на высшем уровне — это самое ответственное политико-дипломатическое мероприятие в отношениях двух стран, — говорил замминистра иностранных дел России Сергей Рябков. — Особенно таких, как Россия и США, несущих глобальную ответственность за поддержание международного мира и безопасности и, к сожалению, сталкивающихся с огромным ворохом проблем, давно не решаемых".В середине мая общую безрадостную картину дополнил еще один негативный штрих: хакерская атака на Colonial Pipeline, которая едва не оставила без топлива все Восточное побережье США. "Пока от нашей разведки нет доказательств причастности Москвы, хотя есть доказательства, что программа-вымогатель, примененная исполнителями, находится в России", — прокомментировал "русский след" Байден, добавив, что собирается затронуть этот вопрос на встрече с Путиным.На этот раз риторика американцев изменилась, отметил в беседе с РИА Новости генеральный директор Российского совета по международным делам Андрей Кортунов. "Столь мягкое заявление может быть неким предложением о сотрудничестве. США дают понять, что хакеры наносят ущерб и опасны для обеих стран. Но проблема в асимметрии политических систем. Вмешательство в Москве и Вашингтоне понимают по-разному", — рассуждает эксперт.Еще в 2013-м президенты Владимир Путин и Барак Обама условились взаимодействовать в области информационно-коммуникативных технологий. Москва и Вашингтон подготовили двусторонние механизмы для обмена информацией. А на первой встрече Путина и Дональда Трампа на полях G20 в Гамбурге американский лидер предложил создать двустороннюю экспертную группу для анализа проблем кибербезопасности. К сожалению, вернувшись в Вашингтон, он передумал. Потом сотрудничество и вовсе прекратилось. Возобновить обмен информацией так и не удалось.Точки соприкосновенияНовая американская администрация в отношениях с Россией пытается балансировать. С одной стороны, необходимо показать избирателям решимость наказать Москву, с другой — нельзя допустить окончательного разрыва. "Нам нужно очень серьезно расширять сферу взаимодействия, потому что узкая направленность на безопасность и вооружение завела в тупик. Совершенно точно есть глобальные проблемы, которые должны быть полем для взаимодействия: это и пандемия, и климат, и международный терроризм. Кибербезопасность тоже надо регулировать совместно, а не обвинять друг друга в нарушении пока еще не существующих правил. Плюс к тому — региональные конфликты", — перечисляет в разговоре с РИА Новости руководитель Центра североамериканских исследований ИМЭМО РАН Виктория Журавлева.Интересы России и США если не совпадают, то точно пересекаются в урегулировании региональных проблем, соглашается Андрей Кортунов. Он ожидает, что Лавров и Блинкен обсудят вывод американских войск из Афганистана в сентябре этого года. "США уходят не с победой. Захват власти "Талибаном" — вопрос времени. Американцы хотят сохранить лицо и могут рассчитывать в этом на содействие России. Еще есть вопрос Сирии. Здесь разногласий больше. Но, по крайней мере, очень актуально предотвращение возможных инцидентов: столкновений российских и американских военных, особенно летчиков", — указывает специалист.Контакты продолжаются по ядерному сдерживанию и поддержанию стратегической стабильности, напоминает младший научный сотрудник Центра североамериканских исследований ИМЭМО РАН Илья Крамник. "Хотя сейчас мало областей, где Россия и США могут найти общий язык и сохранять нормальные отношения, все же возможно обсуждение вариантов нового договора об ограничении стратегических наступательных вооружений", — пояснил собеседник агентства. К тому же Россия официально станет председателем Арктического совета на ближайшие два года. А в этой сфере диалог с американцами, несмотря на споры по техническим вопросам, все же ведется без перебоев.
https://ria.ru/20210415/sanktsii-1728435375.html
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россия, энтони блинкен, сирия

"Американцы наш подход знают". Что Москва приготовила для Госдепа

08:00 19.05.2021 (обновлено: 08:01 19.05.2021)
 
© AP Photo / Alexander ZemlianichenkoПосольство США в Москве
Посольство США в Москве - РИА Новости, 1920, 19.05.2021
© AP Photo / Alexander Zemlianichenko
Читать ria.ru в
МОСКВА, 19 мая — РИА Новости, Ксения Мельникова. В Рейкьявике — встреча Сергея Лаврова и Энтони Блинкена. Главам внешнеполитических ведомств предстоит выяснить, где интересы России и США все же совпадают. Задача не из простых, учитывая обилие взаимных претензий. Впрочем, есть несколько направлений, по которым Москва и Вашингтон могли бы сотрудничать. Что именно обсудят в Исландии, разбиралось РИА Новости.

Тридцать пять лет спустя

"Все, что так или иначе влияет на стратегическую стабильность — ядерное и неядерное оружие, наступательные и оборонительные вооружения, — должно быть на столе переговоров. Американцы наш подход знают", — заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров за несколько дней до встречи с госсекретарем США Энтони Блинкеном.
Глава внешнеполитического ведомства рассчитывает на "профессиональный разговор" с американским коллегой, способный "прояснить конкретные намерения США в том, что касается отношений с Россией, и в том, что касается их позиции по международным проблемам, затрагивающим так или иначе российские интересы". По словам Лаврова, с главой Госдепа он обсудит те аспекты "международной жизни, где интересы двух стран могут совпадать и где мы сможем на основе равноправия и взаимного уважения искать баланс интересов".
Впервые Лавров увидится с Блинкеном 19 мая — на заседании Арктического совета, которое пройдет в столице Исландии. Не исключено, что "на полях" дипломаты пообщаются тет-а-тет. Рейкьявик — место довольно символичное: именно здесь 35 лет назад встретились советский и американский лидеры Михаил Горбачев и Рональд Рейган.
© РИА Новости / Юрий Абрамочкин / Перейти в фотобанкГенеральный секретарь ЦК КПСС Михаил Горбачев и Президент США Рональд Рейган перед началом встречи на высшем уровне в Рейкьявике
Генеральный секретарь ЦК КПСС Михаил Горбачев и Президент США Рональд Рейган перед началом встречи на высшем уровне в Рейкьявике - РИА Новости, 1920, 18.05.2021
© РИА Новости / Юрий Абрамочкин
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Генеральный секретарь ЦК КПСС Михаил Горбачев и Президент США Рональд Рейган перед началом встречи на высшем уровне в Рейкьявике
Разговор предстоит напряженный. У Вашингтона и Москвы накопилось много претензий друг к другу. Низшей точки отношения достигли, когда только что переехавший в Белый дом Джозеф Байден, отвечая на вопрос журналиста, заявил, что считает Владимира Путина "убийцей". Москва отозвала для консультаций посла Анатолия Антонова. И он вряд ли скоро вернется в Вашингтон.
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 15.04.2021
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"Шаг вперед и два назад". В чем опасность санкций США против России
На Смоленской площади политику американцев назвали "тупиковой и даже тупой". В Госдепе огрызнулись и выслали десять российских дипломатов. "Вопрос в том, продолжит ли Москва действовать безответственно и агрессивно. Если да, то президент (США. — Прим. ред.) ясно дал понять, что будут последствия", — рисовал перспективу Блинкен.
Белый дом беспокоила ситуация на российско-украинской границе. "Там сосредоточено больше российских войск, чем когда-либо с 2014 года", — говорил в апреле глава Госдепа в интервью телеканалу NBC.
Примерно тогда же Вашингтон ввел новые ограничения против Москвы. Не столь масштабные, но ощутимые. Американским инвесторам запретили покупать облигации у российского Центробанка, Минфина и Фонда национального благосостояния. Под санкции попали шесть технологических компаний, которые якобы "оказывают поддержку киберпрограмме российских спецслужб", и еще ряд организаций и граждан — "за вмешательство в выборы".
Исчезло и одно из последних соглашений, объединявших стороны, — Договор по открытому небу. В США отказались от него в ноябре, Россия ответила зеркально.
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкЧрезвычайный и полномочный посол РФ в США Анатолий Антонов выходит из здания Совета Федерации
Чрезвычайный и полномочный посол РФ в США Анатолий Антонов выходит из здания Совета Федерации - РИА Новости, 1920, 18.05.2021
© РИА Новости / Максим Блинов
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Чрезвычайный и полномочный посол РФ в США Анатолий Антонов выходит из здания Совета Федерации

Надежды на встречу

Но надежды на взаимодействие все же есть. Их все больше в преддверии встречи Путина и Байдена, которая состоится по предложению американской стороны. Саммит, вероятно, организуют в одной из европейских столиц в середине июня, хотя ни дата, ни место еще не определены.
"Вопрос в том, как правильно подготовить такой контакт, потому что понятно, что встреча на высшем уровне — это самое ответственное политико-дипломатическое мероприятие в отношениях двух стран, — говорил замминистра иностранных дел России Сергей Рябков. — Особенно таких, как Россия и США, несущих глобальную ответственность за поддержание международного мира и безопасности и, к сожалению, сталкивающихся с огромным ворохом проблем, давно не решаемых".
В середине мая общую безрадостную картину дополнил еще один негативный штрих: хакерская атака на Colonial Pipeline, которая едва не оставила без топлива все Восточное побережье США. "Пока от нашей разведки нет доказательств причастности Москвы, хотя есть доказательства, что программа-вымогатель, примененная исполнителями, находится в России", — прокомментировал "русский след" Байден, добавив, что собирается затронуть этот вопрос на встрече с Путиным.
© REUTERS / Colonial PipelineТопливные резервуары компании Colonial Pipeline в аэропорту города Шарлотт, США
Топливные резервуары компании Colonial Pipeline в аэропорту города Шарлотт, США - РИА Новости, 1920, 18.05.2021
© REUTERS / Colonial Pipeline
Топливные резервуары компании Colonial Pipeline в аэропорту города Шарлотт, США
На этот раз риторика американцев изменилась, отметил в беседе с РИА Новости генеральный директор Российского совета по международным делам Андрей Кортунов. "Столь мягкое заявление может быть неким предложением о сотрудничестве. США дают понять, что хакеры наносят ущерб и опасны для обеих стран. Но проблема в асимметрии политических систем. Вмешательство в Москве и Вашингтоне понимают по-разному", — рассуждает эксперт.
Еще в 2013-м президенты Владимир Путин и Барак Обама условились взаимодействовать в области информационно-коммуникативных технологий. Москва и Вашингтон подготовили двусторонние механизмы для обмена информацией. А на первой встрече Путина и Дональда Трампа на полях G20 в Гамбурге американский лидер предложил создать двустороннюю экспертную группу для анализа проблем кибербезопасности. К сожалению, вернувшись в Вашингтон, он передумал. Потом сотрудничество и вовсе прекратилось. Возобновить обмен информацией так и не удалось.

Точки соприкосновения

Новая американская администрация в отношениях с Россией пытается балансировать. С одной стороны, необходимо показать избирателям решимость наказать Москву, с другой — нельзя допустить окончательного разрыва.
Президент США Джо Байден во время выступления - РИА Новости, 1920, 14.05.2021
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"Нам нужно очень серьезно расширять сферу взаимодействия, потому что узкая направленность на безопасность и вооружение завела в тупик. Совершенно точно есть глобальные проблемы, которые должны быть полем для взаимодействия: это и пандемия, и климат, и международный терроризм. Кибербезопасность тоже надо регулировать совместно, а не обвинять друг друга в нарушении пока еще не существующих правил. Плюс к тому — региональные конфликты", — перечисляет в разговоре с РИА Новости руководитель Центра североамериканских исследований ИМЭМО РАН Виктория Журавлева.
Интересы России и США если не совпадают, то точно пересекаются в урегулировании региональных проблем, соглашается Андрей Кортунов. Он ожидает, что Лавров и Блинкен обсудят вывод американских войск из Афганистана в сентябре этого года. "США уходят не с победой. Захват власти "Талибаном" — вопрос времени. Американцы хотят сохранить лицо и могут рассчитывать в этом на содействие России. Еще есть вопрос Сирии. Здесь разногласий больше. Но, по крайней мере, очень актуально предотвращение возможных инцидентов: столкновений российских и американских военных, особенно летчиков", — указывает специалист.
© AP Photo / Ben Stansall, Pool Государственный секретарь США Энтони Блинкен
Государственный секретарь США Энтони Блинкен - РИА Новости, 1920, 18.05.2021
© AP Photo / Ben Stansall, Pool
Государственный секретарь США Энтони Блинкен
Контакты продолжаются по ядерному сдерживанию и поддержанию стратегической стабильности, напоминает младший научный сотрудник Центра североамериканских исследований ИМЭМО РАН Илья Крамник. "Хотя сейчас мало областей, где Россия и США могут найти общий язык и сохранять нормальные отношения, все же возможно обсуждение вариантов нового договора об ограничении стратегических наступательных вооружений", — пояснил собеседник агентства.
К тому же Россия официально станет председателем Арктического совета на ближайшие два года. А в этой сфере диалог с американцами, несмотря на споры по техническим вопросам, все же ведется без перебоев.
 
РоссияЭнтони БлинкенСирия
 
 
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