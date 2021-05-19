Медведев призвал страны отказаться от практики "вакцинного национализма"
12:27 19.05.2021 (обновлено: 13:07 19.05.2021)
© РИА Новости / Екатерина Штукина / Перейти в фотобанкПредседатель "Единой России", заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев во время встречи в режиме видеоконференции с генеральным директором государственной корпорации "Росатом" Алексеем Лихачевым
МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил о необходимости в ближайшее время договориться о правилах взаимного признания вакцин для заграничных поездок и отказаться от практики вакцинного национализма.
"В международном правовом измерении требуется урегулировать отношения по поводу вакцинации от новых инфекций... В ближайшее время нужно будет договориться и о правилах взаимного признания вакцин для целей трансграничных поездок, эта тема тоже весьма актуальная, и обеспечить общий доступ к вакцинам требуется, чтобы проводить скоординированный подход и отказаться от практики так называемого вакцинного национализма", - сказал Медведев на пленарном заседании Петербургского международного юридического онлайн-форума.
По его словам, среди правовых вопросов, которые также требуется решить, - является ли вакцинация правом или обязанностью человека, на ком лежат риски от отказа от вакцинации или от появления побочных эффектов, может ли государство искусственно ограничивать доступ к заграничным вакцинам или лекарствам. Медведев предупредил, что при сохранении пробелов в регулировании неизбежно появление противоречащей друг другу практики государств, международных и национальных судов, что как правило не приводит ни к чему хорошему.
"Эти вопросы нужно решать сообща, используя площадки ООН, ВОЗ, Совета Европы и других авторитетных международных организаций", - добавил он.