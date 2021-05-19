https://ria.ru/20210519/medvedev-1732932380.html

Медведев призвал страны отказаться от практики "вакцинного национализма"

Медведев призвал страны отказаться от практики "вакцинного национализма" - РИА Новости, 19.05.2021

Медведев призвал страны отказаться от практики "вакцинного национализма"

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил о необходимости в ближайшее время договориться о правилах взаимного признания вакцин для заграничных поездок и... РИА Новости, 19.05.2021

2021-05-19T12:27

2021-05-19T12:27

2021-05-19T13:07

россия

вакцины

воз

оон

вакцинация

в мире

дмитрий медведев

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МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил о необходимости в ближайшее время договориться о правилах взаимного признания вакцин для заграничных поездок и отказаться от практики вакцинного национализма.По его словам, среди правовых вопросов, которые также требуется решить, - является ли вакцинация правом или обязанностью человека, на ком лежат риски от отказа от вакцинации или от появления побочных эффектов, может ли государство искусственно ограничивать доступ к заграничным вакцинам или лекарствам. Медведев предупредил, что при сохранении пробелов в регулировании неизбежно появление противоречащей друг другу практики государств, международных и национальных судов, что как правило не приводит ни к чему хорошему."Эти вопросы нужно решать сообща, используя площадки ООН, ВОЗ, Совета Европы и других авторитетных международных организаций", - добавил он.

https://ria.ru/20210518/vaktsina-1732764556.html

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россия, вакцины, воз, оон, вакцинация, в мире, дмитрий медведев