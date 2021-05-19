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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20210519/manizha-1732885519.html
Выступление Манижи на Евровидении довело иностранцев до слез
Выступление Манижи на Евровидении довело иностранцев до слез - РИА Новости, 19.05.2021
Выступление Манижи на Евровидении довело иностранцев до слез
Иностранные пользователи эмоционально отреагировали на номер российской певицы Манижи в полуфинале Евровидения-2021. Ролик с ее выступлением опубликован на... РИА Новости, 19.05.2021
2021-05-19T04:15
2021-05-19T10:42
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МОСКВА, 19 мая — РИА Новости. Иностранные пользователи эмоционально отреагировали на номер российской певицы Манижи в полуфинале Евровидения-2021. Ролик с ее выступлением опубликован на YouTube музыкального конкурса.Первый полуфинал мероприятия прошел во вторник. За путевку в заключительный этап боролись представители шестнадцати стран. Манижа исполнила песню "Russian Woman" и прошла в финал международного конкурса.Некоторые комментаторы признались, что выступление Манижи буквально довело их до слез."Кто-нибудь еще плакал? Это было так сильно", — считает Ana Nikolić."У меня бегут мурашки по коже во время припева. Песня просто восхитительная. Желаю удачи, с любовью из Греции", — высказалась Athina.Многие зрители подчеркнули, что считают Манижу фаворитом Евровидения, а ее песню — одной из лучших на конкурсе."Двенадцать баллов России из Германии. Музыка — это язык, который все понимают. Просто молодец! Очень гордимся!" — отреагировала Xrista."Давайте будем честны: именно этого мы и ждем от Евровидения. Шоу, талант, хорошее настроение, посыл, борьба за ценности, шедевр", — заявил Heavy.metal_lover."Забавно, что шовинисты в России нападают на Манижу, а она стала первым за долгое время участником из России, который спел на русском языке", — написала Michela's dissapointment and anger.Евровидение проходит с 18 по 22 мая на арене Ahoy в Роттердаме. В прошлом году конкурс отменили из-за пандемии коронавируса. В субботнем финале за первое место поборются исполнители из 26 государств.
https://ria.ru/20210518/eurovision-1732663250.html
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новости культуры, шоу-бизнес, manizha (манижа сангин), евровидение-2021, россия, музыка, знаменитости, youtube, польша, германия, греция, роттердам, колумбия

Выступление Манижи на Евровидении довело иностранцев до слез

04:15 19.05.2021 (обновлено: 10:42 19.05.2021)
 
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МОСКВА, 19 мая — РИА Новости. Иностранные пользователи эмоционально отреагировали на номер российской певицы Манижи в полуфинале Евровидения-2021. Ролик с ее выступлением опубликован на YouTube музыкального конкурса.
Первый полуфинал мероприятия прошел во вторник. За путевку в заключительный этап боролись представители шестнадцати стран. Манижа исполнила песню "Russian Woman" и прошла в финал международного конкурса.
Некоторые комментаторы признались, что выступление Манижи буквально довело их до слез.
"Когда она поворачивается и посвящает песню русским женщинам, я начинаю плакать навзрыд. В этом так много силы. С любовью из Колумбии", — написал юзер под ником JuD R*2.
"Кто-нибудь еще плакал? Это было так сильно", — считает Ana Nikolić.
"Я начинаю плакать каждый раз, когда слышу: "Сын без отца, дочь без отца, но сломанной family не сломать меня". Это так мощно! Обожаю эту песню", — признался пользователь NATOgirlBarsuk.
"У меня бегут мурашки по коже во время припева. Песня просто восхитительная. Желаю удачи, с любовью из Греции", — высказалась Athina.
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Многие зрители подчеркнули, что считают Манижу фаворитом Евровидения, а ее песню — одной из лучших на конкурсе.

"Такой глубокий посыл для каждого человека, страны, всего мира. Россияне должны гордиться этим! Надеюсь, вы будете в пятерке лучших. С любовью из Греции", — отметил комментатор VQ.

"Двенадцать баллов России из Германии. Музыка — это язык, который все понимают. Просто молодец! Очень гордимся!" — отреагировала Xrista.

"Я чувствую, что эта песня пробуждает во мне русскую женщину, хотя я итальянский мужчина", — пошутил Andrea Cigala.

"Давайте будем честны: именно этого мы и ждем от Евровидения. Шоу, талант, хорошее настроение, посыл, борьба за ценности, шедевр", — заявил Heavy.metal_lover.
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"Забавно, что шовинисты в России нападают на Манижу, а она стала первым за долгое время участником из России, который спел на русском языке", — написала Michela's dissapointment and anger.
"Манижа, мне нравилась твоя песня до полуфинала, а теперь я ее люблю! Ты сделала шоу сегодня! Россияне, гордитесь ей! Привет из Польши", — подчеркнула Stajnia Królówka.
Евровидение проходит с 18 по 22 мая на арене Ahoy в Роттердаме. В прошлом году конкурс отменили из-за пандемии коронавируса. В субботнем финале за первое место поборются исполнители из 26 государств.
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КультураНовости культурыШоу-бизнесManizha (Манижа Сангин)Евровидение-2021РоссияМузыкаЗнаменитостиYouTubeПольшаГерманияГрецияРоттердамКолумбия
 
 
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