Манижа рассказала о самой обидной ситуации на Евровидении
01:40 19.05.2021 (обновлено: 10:43 19.05.2021)
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкПевица Манижа, представляющая Россию на международном конкурсе песни "Евровидение-2021" с песней "Russian Woman", дает интервью специальному корреспонденту МИА "Россия Сегодня"
"Я должна сказать одну вещь. Эти два месяца были истощающими. Да, у нас было много хейтеров. Мне не нравится слово "хейтеры", давайте скажем "нелюбители". Была ксенофобия, да, но главной вещью, которая меня оскорбляла, было то, что люди говорили мне, что я никогда не выйду в финал с этой песней на русском языке", - рассказала Манижа на пресс-конференции.
Певица напомнила, что группа t.A.T.u. в прошлом прошла в финал этого конкурса, также исполнив песню на русском.
"Так что я горда тем, что я русская женщина, которая поет на русском языке. Россия, я тебя очень сильно люблю. Я тебя очень сильно люблю. Я хочу сказать, чтобы мы больше пели на русском языке", - добавила Манижа.
Уже в ходе пресс-конференции стало известно, что представительница России в финале выступит в первой половине шоу.
Международный конкурс "Евровидение", отмененный в 2020 году из-за пандемии коронавируса, проходит 18-22 мая на арене Ahoy в Роттердаме. Манижа - российская певица родом из Таджикистана - выступает на нем с песней Russian Woman.