https://ria.ru/20210519/manizha-1732882469.html

Манижа рассказала о самой обидной ситуации на Евровидении

Манижа рассказала о самой обидной ситуации на Евровидении - РИА Новости, 19.05.2021

Манижа рассказала о самой обидной ситуации на Евровидении

Певица Манижа, вышедшая в финал конкурса "Евровидение" от России, рассказала, что больше всего в критике ее задевало неверие сограждан в то, что она сможет... РИА Новости, 19.05.2021

2021-05-19T01:40

2021-05-19T01:40

2021-05-19T10:43

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РОТТЕРДАМ (НИДЕРЛАНДЫ), 19 мая - РИА Новости. Певица Манижа, вышедшая в финал конкурса "Евровидение" от России, рассказала, что больше всего в критике ее задевало неверие сограждан в то, что она сможет выйти в финал с песней на русском языке.Певица напомнила, что группа t.A.T.u. в прошлом прошла в финал этого конкурса, также исполнив песню на русском."Так что я горда тем, что я русская женщина, которая поет на русском языке. Россия, я тебя очень сильно люблю. Я тебя очень сильно люблю. Я хочу сказать, чтобы мы больше пели на русском языке", - добавила Манижа.Уже в ходе пресс-конференции стало известно, что представительница России в финале выступит в первой половине шоу.Международный конкурс "Евровидение", отмененный в 2020 году из-за пандемии коронавируса, проходит 18-22 мая на арене Ahoy в Роттердаме. Манижа - российская певица родом из Таджикистана - выступает на нем с песней Russian Woman.

https://ria.ru/20210519/manizha-1732882317.html

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новости культуры, шоу-бизнес, manizha (манижа сангин), евровидение-2021, россия, роттердам, нидерланды, олимпийские игры