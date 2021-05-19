Манижа пообещала сумасшествие в финале Евровидения
01:26 19.05.2021 (обновлено: 01:42 19.05.2021)
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкПевица Манижа на бирюзовой ковровой дорожке перед началом церемонии открытия 65-го международного конкурса песни "Евровидение-2021" в круизном терминале Роттердама
РОТТЕРДАМ, 19 мая — РИА Новости. Манижа назвала планом победы в финале музыкального конкурса "Евровидение" сохранение индивидуальности, именно это, по словам певицы, делает человека успешным.
"Есть только один план. В музыке, на "Евровидении" - где угодно - быть собой. И сегодня я была собой… Мы были очень рады быть на этой сцене… Так что да, в финале я буду немного более сумасшедшей, чем сейчас, но я буду собой. Это то, что делает тебя успешным. Неважно, какое место ты займешь. Просто будь собой", — рассказала Манижа на пресс-конференции после выступления в полуфинале.
Международный конкурс "Евровидение", отмененный в 2020 году из-за пандемии коронавируса, проходит 18-22 мая на арене Ahoy в Роттердаме. Манижа - российская певица родом из Таджикистана - выступает на нем с песней Russian Woman.