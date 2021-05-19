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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20210519/manizha-1732882317.html
Манижа пообещала сумасшествие в финале Евровидения
Манижа пообещала сумасшествие в финале Евровидения - РИА Новости, 19.05.2021
Манижа пообещала сумасшествие в финале Евровидения
Манижа назвала планом победы в финале музыкального конкурса "Евровидение" сохранение индивидуальности, именно это, по словам певицы, делает человека успешным. РИА Новости, 19.05.2021
2021-05-19T01:26
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культура
manizha (манижа сангин)
евровидение-2021
россия
роттердам
общество
в мире
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Манижа пообещала сумасшествие в финале Евровидения
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РОТТЕРДАМ, 19 мая — РИА Новости. Манижа назвала планом победы в финале музыкального конкурса "Евровидение" сохранение индивидуальности, именно это, по словам певицы, делает человека успешным.Международный конкурс "Евровидение", отмененный в 2020 году из-за пандемии коронавируса, проходит 18-22 мая на арене Ahoy в Роттердаме. Манижа - российская певица родом из Таджикистана - выступает на нем с песней Russian Woman.
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manizha (манижа сангин), евровидение-2021, россия, роттердам, общество, в мире

Манижа пообещала сумасшествие в финале Евровидения

01:26 19.05.2021 (обновлено: 01:42 19.05.2021)
 
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкПевица Манижа на бирюзовой ковровой дорожке перед началом церемонии открытия 65-го международного конкурса песни "Евровидение-2021" в круизном терминале Роттердама
Певица Манижа на бирюзовой ковровой дорожке перед началом церемонии открытия 65-го международного конкурса песни Евровидение-2021 в круизном терминале Роттердама - РИА Новости, 1920, 19.05.2021
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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РОТТЕРДАМ, 19 мая — РИА Новости. Манижа назвала планом победы в финале музыкального конкурса "Евровидение" сохранение индивидуальности, именно это, по словам певицы, делает человека успешным.
"Есть только один план. В музыке, на "Евровидении" - где угодно - быть собой. И сегодня я была собой… Мы были очень рады быть на этой сцене… Так что да, в финале я буду немного более сумасшедшей, чем сейчас, но я буду собой. Это то, что делает тебя успешным. Неважно, какое место ты займешь. Просто будь собой", — рассказала Манижа на пресс-конференции после выступления в полуфинале.
Международный конкурс "Евровидение", отмененный в 2020 году из-за пандемии коронавируса, проходит 18-22 мая на арене Ahoy в Роттердаме. Манижа - российская певица родом из Таджикистана - выступает на нем с песней Russian Woman.
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Вчера, 09:40Инфографика
Россия на Евровидении: наши победы и "группа поддержки"
 
КультураManizha (Манижа Сангин)Евровидение-2021РоссияРоттердамОбществоВ мире
 
 
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