https://ria.ru/20210519/magate-1733030756.html

Россия призвала Иран продлить разрешение на проверки МАГАТЭ

Россия призвала Иран продлить разрешение на проверки МАГАТЭ - РИА Новости, 19.05.2021

Россия призвала Иран продлить разрешение на проверки МАГАТЭ

Продление технического соглашения по проверкам МАГАТЭ в Иране будет способствовать успеху переговоров по восстановлению ядерной сделки, заявил постоянный... РИА Новости, 19.05.2021

2021-05-19T19:44

2021-05-19T19:44

2021-05-19T20:51

россия

магатэ

иран

в мире

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ВЕНА, 19 мая - РИА Новости. Продление технического соглашения по проверкам МАГАТЭ в Иране будет способствовать успеху переговоров по восстановлению ядерной сделки, заявил постоянный представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.В среду в Вене завершился четвёртый раунд переговоров по иранской ядерной сделке, нацеленных на восстановление соглашения и возращение США в состав его участников.По словам Ульянова, вопрос продления проверок МАГАТЭ в Иране активно обсуждался на заседании комиссии в среду, поскольку на данный момент является наиболее актуальным - по оценкам МАГАТЭ, сроки договорённости истекают в полночь на эту субботу, по иранским оценкам речь идёт о 23 мая."Российская Федерация исходит из того, что техническое продление этих договорённостей необходимо для сохранения прежней рабочей атмосферы на переговорах. Мы призвали наших иранских коллег при принятии решения по этому вопросу исходить из того, что положительное решение будет способствовать сохранению надлежащего взаимодействия между агентством и Тегераном и успешному завершению переговоров в Вене", - сказал дипломат.

https://radiosputnik.ria.ru/20210519/iran-1732913204.html

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россия, магатэ, иран, в мире