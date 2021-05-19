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Россия призвала Иран продлить разрешение на проверки МАГАТЭ
Россия призвала Иран продлить разрешение на проверки МАГАТЭ - РИА Новости, 19.05.2021
Россия призвала Иран продлить разрешение на проверки МАГАТЭ
Продление технического соглашения по проверкам МАГАТЭ в Иране будет способствовать успеху переговоров по восстановлению ядерной сделки, заявил постоянный... РИА Новости, 19.05.2021
2021-05-19T19:44
2021-05-19T19:44
2021-05-19T20:51
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ВЕНА, 19 мая - РИА Новости. Продление технического соглашения по проверкам МАГАТЭ в Иране будет способствовать успеху переговоров по восстановлению ядерной сделки, заявил постоянный представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.В среду в Вене завершился четвёртый раунд переговоров по иранской ядерной сделке, нацеленных на восстановление соглашения и возращение США в состав его участников.По словам Ульянова, вопрос продления проверок МАГАТЭ в Иране активно обсуждался на заседании комиссии в среду, поскольку на данный момент является наиболее актуальным - по оценкам МАГАТЭ, сроки договорённости истекают в полночь на эту субботу, по иранским оценкам речь идёт о 23 мая."Российская Федерация исходит из того, что техническое продление этих договорённостей необходимо для сохранения прежней рабочей атмосферы на переговорах. Мы призвали наших иранских коллег при принятии решения по этому вопросу исходить из того, что положительное решение будет способствовать сохранению надлежащего взаимодействия между агентством и Тегераном и успешному завершению переговоров в Вене", - сказал дипломат.
https://radiosputnik.ria.ru/20210519/iran-1732913204.html
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