Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210519/lenta-1732895225.html
"Лента" купит сеть супермаркетов "Билла" за 215 миллионов евро
"Лента" купит сеть супермаркетов "Билла" за 215 миллионов евро - РИА Новости, 19.05.2021
"Лента" купит сеть супермаркетов "Билла" за 215 миллионов евро
Один из крупнейших российских ретейлеров "Лента" покупает сеть отечественных супермаркетов Billa. Сумма сделки составляет 215 миллионов евро (19,3 миллиарда... РИА Новости, 19.05.2021
2021-05-19T09:13
2021-05-19T10:29
россия
billa (сеть магазинов)
лента (сеть магазинов)
экономика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/05/13/1732902842_0:0:2978:1675_1920x0_80_0_0_1c8e17c476fbc479e75208747ab13c21.jpg
МОСКВА, 19 мая — РИА Новости. Один из крупнейших российских ретейлеров "Лента" покупает сеть отечественных супермаркетов Billa. Сумма сделки составляет 215 миллионов евро (19,3 миллиарда рублей по нынешнему курсу).За счет приобретения "зрелых" магазинов с выгодным расположением и высокой плотностью продаж в компании рассчитывают ускорить экспансию в Москве.В итоге "Лента" пополнится 161 торговой точкой и станет второй сетью по числу супермаркетов в столице, а "Билла Россия" прекратит свое существование (персонал и логистическую инфраструктуру планируется интегрировать)."Лента" — крупнейшая национальная сеть гипермаркетов и четвертый по выручке ретейлер (437 миллиардов рублей за 2020 год): 248 гипермаркетов и 131 супермаркет по всей стране, общая торговая площадь — 1,4 миллиона квадратных метров.Billa — европейская сеть супермаркетов, пришедшая в Россию в 2004-м. Почти все магазины расположены в Москве и Московской области, общая торговая площадь — 138 тысяч квадратных метров. Накануне стало известно о еще одной покупке — "Магнит" приобретает своего конкурента "Дикси" за 92,4 миллиарда рублей. Эту сделку также еще предстоит согласовать с ФАС.
https://ria.ru/20210511/reteyl-1731742318.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/05/13/1732898568_0:0:2618:1963_1920x0_80_0_0_a7d852f40d06cefd9fbddfd3af9061e5.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, billa (сеть магазинов), лента (сеть магазинов), экономика

"Лента" купит сеть супермаркетов "Билла" за 215 миллионов евро

09:13 19.05.2021 (обновлено: 10:29 19.05.2021)
 
© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкОткрытие гипермаркета "Лента" в Новосибирске
Открытие гипермаркета Лента в Новосибирске - РИА Новости, 1920, 19.05.2021
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 19 мая — РИА Новости. Один из крупнейших российских ретейлеров "Лента" покупает сеть отечественных супермаркетов Billa. Сумма сделки составляет 215 миллионов евро (19,3 миллиарда рублей по нынешнему курсу).
За счет приобретения "зрелых" магазинов с выгодным расположением и высокой плотностью продаж в компании рассчитывают ускорить экспансию в Москве.
"Ожидается, что сделка будет закрыта летом 2021 года при условии получения необходимого одобрения со стороны Федеральной антимонопольной службы (ФАС) России", — добавляется в релизе.
В итоге "Лента" пополнится 161 торговой точкой и станет второй сетью по числу супермаркетов в столице, а "Билла Россия" прекратит свое существование (персонал и логистическую инфраструктуру планируется интегрировать).
"Лента" — крупнейшая национальная сеть гипермаркетов и четвертый по выручке ретейлер (437 миллиардов рублей за 2020 год): 248 гипермаркетов и 131 супермаркет по всей стране, общая торговая площадь — 1,4 миллиона квадратных метров.
Billa — европейская сеть супермаркетов, пришедшая в Россию в 2004-м. Почти все магазины расположены в Москве и Московской области, общая торговая площадь — 138 тысяч квадратных метров.
Накануне стало известно о еще одной покупке — "Магнит" приобретает своего конкурента "Дикси" за 92,4 миллиарда рублей. Эту сделку также еще предстоит согласовать с ФАС.
Прилавок с бананами в супермаркете в Москве - РИА Новости, 1920, 11.05.2021
11 мая, 11:32
В России появился новый ретейлер
 
РоссияBilla (сеть магазинов)Лента (сеть магазинов)Экономика
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
10:48Госдума денонсировала Договор по открытому небу
10:48Премьер Азербайджана посетит Россию с двухдневным визитом
10:44Рябков рассказал о ситуации с подготовкой к саммиту Байдена и Путина
10:39Армения развернула дополнительные подразделения у границы с Азербайджаном
10:33Выступление Манижи на Евровидении набрало миллион просмотров на YouTube
10:30МИД призвал не увязывать решение о денонсации ДОН с саммитом России и США
10:28Лавров сыронизировал над корреспондентом BBC во время пресс-конференции
10:28Исполняющий обязанности главы МИД Ливана подал в отставку после скандала
10:28Названы смартфоны, которые первыми получат Android 12
10:20МИД попросил Госдуму принять закон о выходе России из ДОН
10:18От США не поступило ответа о возможности сохранения ДОН, заявил Рябков
10:15В Кузбассе рассказали о состоянии отравившихся газом школьников
10:14В Совфеде рассказали о последствиях провокаций против России
10:07Миронов уверен, что Госдума поддержит проект о денонсации ДОН
10:03В Петербурге четыре человека пострадали из-за сорванной ветром крыши кафе
10:00Трутнев рассказал, на что экс-мэр Владивостока тратил федеральные деньги
10:00Глава Крыма заявил, что ограничений на водоснабжение санаториев не будет
09:59Politico сообщила о планах США задержать "Северный поток — 2"
09:56Рябков рассказал о готовящейся встрече Лаврова с Блинкеном
09:54В Госдуме одобрили упрощение доступа малого бизнеса в Арктическую зону
Лента новостейМолния