https://ria.ru/20210519/lenta-1732895225.html

"Лента" купит сеть супермаркетов "Билла" за 215 миллионов евро

"Лента" купит сеть супермаркетов "Билла" за 215 миллионов евро - РИА Новости, 19.05.2021

"Лента" купит сеть супермаркетов "Билла" за 215 миллионов евро

Один из крупнейших российских ретейлеров "Лента" покупает сеть отечественных супермаркетов Billa. Сумма сделки составляет 215 миллионов евро (19,3 миллиарда... РИА Новости, 19.05.2021

2021-05-19T09:13

2021-05-19T09:13

2021-05-19T10:29

россия

billa (сеть магазинов)

лента (сеть магазинов)

экономика

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/05/13/1732902842_0:0:2978:1675_1920x0_80_0_0_1c8e17c476fbc479e75208747ab13c21.jpg

МОСКВА, 19 мая — РИА Новости. Один из крупнейших российских ретейлеров "Лента" покупает сеть отечественных супермаркетов Billa. Сумма сделки составляет 215 миллионов евро (19,3 миллиарда рублей по нынешнему курсу).За счет приобретения "зрелых" магазинов с выгодным расположением и высокой плотностью продаж в компании рассчитывают ускорить экспансию в Москве.В итоге "Лента" пополнится 161 торговой точкой и станет второй сетью по числу супермаркетов в столице, а "Билла Россия" прекратит свое существование (персонал и логистическую инфраструктуру планируется интегрировать)."Лента" — крупнейшая национальная сеть гипермаркетов и четвертый по выручке ретейлер (437 миллиардов рублей за 2020 год): 248 гипермаркетов и 131 супермаркет по всей стране, общая торговая площадь — 1,4 миллиона квадратных метров.Billa — европейская сеть супермаркетов, пришедшая в Россию в 2004-м. Почти все магазины расположены в Москве и Московской области, общая торговая площадь — 138 тысяч квадратных метров. Накануне стало известно о еще одной покупке — "Магнит" приобретает своего конкурента "Дикси" за 92,4 миллиарда рублей. Эту сделку также еще предстоит согласовать с ФАС.

https://ria.ru/20210511/reteyl-1731742318.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, billa (сеть магазинов), лента (сеть магазинов), экономика