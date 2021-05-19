https://ria.ru/20210519/lavrov-1732937642.html
Захарова рассказала, ругает ли Лавров своих сотрудников
Захарова рассказала, ругает ли Лавров своих сотрудников - РИА Новости, 19.05.2021
Захарова рассказала, ругает ли Лавров своих сотрудников
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова рассказала, ругает ли глава ведомства Сергей Лавров сотрудников. РИА Новости, 19.05.2021
2021-05-19T12:53
2021-05-19T12:53
2021-05-19T12:53
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тигран кеосаян
мария захарова
сергей лавров
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общество
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МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова рассказала, ругает ли глава ведомства Сергей Лавров сотрудников.В Facebook она разместила видео с сегодняшней пресс-конференции в Душанбе, в ходе которой он обратил внимание на поведение корреспондента местного бюро BBC. Российский министр начал свое выступление со слов "мы провели очень содержательные переговоры", когда к трибуне подбежал корреспондент с микрофонами BBC и "Радио свобода"* и, прервав Лаврова, начал устанавливать их на стол. "Это BBC такие манеры практикует?" - сыронизировал министр, улыбнулся и продолжил речь."Какой взгляд. Как-то Тигран Кеосаян спросил меня, ругает ли Лавров сотрудников", - написала Захарова, комментируя видео."Что хочу сказать. После того, как Сергей Викторович вот так молча посмотрит, понимаешь, что лучше бы ругал", - добавила она.* СМИ, выполняющее функции иноагента.
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