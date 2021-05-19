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Захарова рассказала, ругает ли Лавров своих сотрудников
Захарова рассказала, ругает ли Лавров своих сотрудников - РИА Новости, 19.05.2021
Захарова рассказала, ругает ли Лавров своих сотрудников
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова рассказала, ругает ли глава ведомства Сергей Лавров сотрудников. РИА Новости, 19.05.2021
2021-05-19T12:53
2021-05-19T12:53
россия
тигран кеосаян
мария захарова
сергей лавров
таджикистан
общество
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МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова рассказала, ругает ли глава ведомства Сергей Лавров сотрудников.В Facebook она разместила видео с сегодняшней пресс-конференции в Душанбе, в ходе которой он обратил внимание на поведение корреспондента местного бюро BBC. Российский министр начал свое выступление со слов "мы провели очень содержательные переговоры", когда к трибуне подбежал корреспондент с микрофонами BBC и "Радио свобода"* и, прервав Лаврова, начал устанавливать их на стол. "Это BBC такие манеры практикует?" - сыронизировал министр, улыбнулся и продолжил речь."Какой взгляд. Как-то Тигран Кеосаян спросил меня, ругает ли Лавров сотрудников", - написала Захарова, комментируя видео."Что хочу сказать. После того, как Сергей Викторович вот так молча посмотрит, понимаешь, что лучше бы ругал", - добавила она.* СМИ, выполняющее функции иноагента.
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россия, тигран кеосаян, мария захарова, сергей лавров, таджикистан, общество

Захарова рассказала, ругает ли Лавров своих сотрудников

12:53 19.05.2021
 
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время переговоров с главой МИД Таджикистана Сироджиддином Мухриддином в Душанбе
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время переговоров с главой МИД Таджикистана Сироджиддином Мухриддином в Душанбе - РИА Новости, 1920, 19.05.2021
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
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МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова рассказала, ругает ли глава ведомства Сергей Лавров сотрудников.
В Facebook она разместила видео с сегодняшней пресс-конференции в Душанбе, в ходе которой он обратил внимание на поведение корреспондента местного бюро BBC. Российский министр начал свое выступление со слов "мы провели очень содержательные переговоры", когда к трибуне подбежал корреспондент с микрофонами BBC и "Радио свобода"* и, прервав Лаврова, начал устанавливать их на стол. "Это BBC такие манеры практикует?" - сыронизировал министр, улыбнулся и продолжил речь.
"Какой взгляд. Как-то Тигран Кеосаян спросил меня, ругает ли Лавров сотрудников", - написала Захарова, комментируя видео.
"Что хочу сказать. После того, как Сергей Викторович вот так молча посмотрит, понимаешь, что лучше бы ругал", - добавила она.
* СМИ, выполняющее функции иноагента.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время визита в Узбекистан. 2 мая 2019 - РИА Новости, 1920, 07.05.2019
7 мая 2019, 11:02
Лавров резко ответил журналисту CNN
 
РоссияТигран КеосаянМария ЗахароваСергей ЛавровТаджикистанОбщество
 
 
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