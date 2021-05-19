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Россия построит в Таджикистане пять школ, заявил Лавров
Россия построит в Таджикистане пять школ, заявил Лавров - РИА Новости, 19.05.2021
Россия построит в Таджикистане пять школ, заявил Лавров
Москва надеется, что уже в июне в Таджикистане начнется строительство пяти школ с обучением по российскому образовательному стандарту, заявил в среду глава... РИА Новости, 19.05.2021
2021-05-19T09:24
2021-05-19T09:24
россия
сергей лавров
таджикистан
в мире
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ДУШАНБЕ, 19 мая - РИА Новости. Москва надеется, что уже в июне в Таджикистане начнется строительство пяти школ с обучением по российскому образовательному стандарту, заявил в среду глава российского МИД Сергей Лавров."Реализуется проект по сооружению пяти школ, где будет организованно обучение по российским образовательным стандартам. Надеемся, что церемония закладки первого камня состоится уже в следующем месяце, а учебный процесс начнется с 1 сентября следующего года", - сказал Лавров по итогам переговоров с таджикистанским коллегой в Душанбе.
https://ria.ru/20210519/lavrov-1732895555.html
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россия, сергей лавров, таджикистан, в мире

Россия построит в Таджикистане пять школ, заявил Лавров

09:24 19.05.2021
 
© Sputnik / Искандар Аминов / Перейти в фотобанкДети в Таджикистане
Дети в Таджикистане - РИА Новости, 1920, 19.05.2021
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ДУШАНБЕ, 19 мая - РИА Новости. Москва надеется, что уже в июне в Таджикистане начнется строительство пяти школ с обучением по российскому образовательному стандарту, заявил в среду глава российского МИД Сергей Лавров.
"Реализуется проект по сооружению пяти школ, где будет организованно обучение по российским образовательным стандартам. Надеемся, что церемония закладки первого камня состоится уже в следующем месяце, а учебный процесс начнется с 1 сентября следующего года", - сказал Лавров по итогам переговоров с таджикистанским коллегой в Душанбе.
Препарат Sputnik V - РИА Новости, 1920, 19.05.2021
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Лавров обсудил с коллегой из Таджикистана поставки "Спутника V"
 
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