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Россия построит в Таджикистане пять школ, заявил Лавров
Россия построит в Таджикистане пять школ, заявил Лавров - РИА Новости, 19.05.2021
Россия построит в Таджикистане пять школ, заявил Лавров
Москва надеется, что уже в июне в Таджикистане начнется строительство пяти школ с обучением по российскому образовательному стандарту, заявил в среду глава... РИА Новости, 19.05.2021
2021-05-19T09:24
2021-05-19T09:24
2021-05-19T09:24
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сергей лавров
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ДУШАНБЕ, 19 мая - РИА Новости. Москва надеется, что уже в июне в Таджикистане начнется строительство пяти школ с обучением по российскому образовательному стандарту, заявил в среду глава российского МИД Сергей Лавров."Реализуется проект по сооружению пяти школ, где будет организованно обучение по российским образовательным стандартам. Надеемся, что церемония закладки первого камня состоится уже в следующем месяце, а учебный процесс начнется с 1 сентября следующего года", - сказал Лавров по итогам переговоров с таджикистанским коллегой в Душанбе.
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