https://ria.ru/20210519/lavrov-1732894661.html

Лавров оценил значение российской военной базы в Таджикистане

Лавров оценил значение российской военной базы в Таджикистане - РИА Новости, 19.05.2021

Лавров оценил значение российской военной базы в Таджикистане

Российская военная база в Таджикистане является фактором стабильности в Центральной Азии, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров по итогам переговоров... РИА Новости, 19.05.2021

2021-05-19T09:11

2021-05-19T09:11

2021-05-19T09:11

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мид таджикистана

сергей лавров

таджикистан

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ДУШАНБЕ, 19 мая - РИА Новости. Российская военная база в Таджикистане является фактором стабильности в Центральной Азии, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров по итогам переговоров с главой МИД Таджикистана."У нас общее мнение, что существенным фактором стабильности и безопасности в регионе Центральной Азии является российская 201-ая военная база в Таджикистане. С участием вооруженных сил России регулярно проводятся учения по отработке контртеррористических действий", - сказал Лавров в ходе пресс-конференции в Душанбе.По его словам, Москва рассчитывает в ближайшее время подписать межправительственное соглашение по оказанию финансового содействия в сооружении современной погранзаставы на одном из участков таджикско-афганской границы.201-я военная база - крупнейший военный объект России за ее пределами. Располагается в двух городах - Душанбе и Бохтаре. В ее состав входят мотострелковые, танковые, артиллерийские, разведывательные подразделения, подразделения ПВО, РХБ защиты и связи.

https://ria.ru/20210519/lavrov-1732891646.html

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россия, мид таджикистана, сергей лавров, таджикистан, в мире