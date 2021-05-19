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Лавров оценил значение российской военной базы в Таджикистане
Лавров оценил значение российской военной базы в Таджикистане - РИА Новости, 19.05.2021
Лавров оценил значение российской военной базы в Таджикистане
Российская военная база в Таджикистане является фактором стабильности в Центральной Азии, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров по итогам переговоров... РИА Новости, 19.05.2021
2021-05-19T09:11
2021-05-19T09:11
россия
мид таджикистана
сергей лавров
таджикистан
в мире
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ДУШАНБЕ, 19 мая - РИА Новости. Российская военная база в Таджикистане является фактором стабильности в Центральной Азии, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров по итогам переговоров с главой МИД Таджикистана."У нас общее мнение, что существенным фактором стабильности и безопасности в регионе Центральной Азии является российская 201-ая военная база в Таджикистане. С участием вооруженных сил России регулярно проводятся учения по отработке контртеррористических действий", - сказал Лавров в ходе пресс-конференции в Душанбе.По его словам, Москва рассчитывает в ближайшее время подписать межправительственное соглашение по оказанию финансового содействия в сооружении современной погранзаставы на одном из участков таджикско-афганской границы.201-я военная база - крупнейший военный объект России за ее пределами. Располагается в двух городах - Душанбе и Бохтаре. В ее состав входят мотострелковые, танковые, артиллерийские, разведывательные подразделения, подразделения ПВО, РХБ защиты и связи.
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россия, мид таджикистана, сергей лавров, таджикистан, в мире

Лавров оценил значение российской военной базы в Таджикистане

09:11 19.05.2021
 
© РИА Новости / Лидия ИсамоваВоенная база в Таджикистане
Военная база в Таджикистане - РИА Новости, 1920, 19.05.2021
© РИА Новости / Лидия Исамова
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ДУШАНБЕ, 19 мая - РИА Новости. Российская военная база в Таджикистане является фактором стабильности в Центральной Азии, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров по итогам переговоров с главой МИД Таджикистана.
"У нас общее мнение, что существенным фактором стабильности и безопасности в регионе Центральной Азии является российская 201-ая военная база в Таджикистане. С участием вооруженных сил России регулярно проводятся учения по отработке контртеррористических действий", - сказал Лавров в ходе пресс-конференции в Душанбе.
По его словам, Москва рассчитывает в ближайшее время подписать межправительственное соглашение по оказанию финансового содействия в сооружении современной погранзаставы на одном из участков таджикско-афганской границы.
201-я военная база - крупнейший военный объект России за ее пределами. Располагается в двух городах - Душанбе и Бохтаре. В ее состав входят мотострелковые, танковые, артиллерийские, разведывательные подразделения, подразделения ПВО, РХБ защиты и связи.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время совместной с генеральным секретарем Организации Объединенных Наций (ООН) Антониу Гутерришем пресс-конференции по итогам встречи в Москве - РИА Новости, 1920, 19.05.2021
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