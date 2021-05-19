https://ria.ru/20210519/kurs-1732986781.html

Названа причина смены курса США по "Северному потоку — 2"

Названа причина смены курса США по "Северному потоку — 2" - РИА Новости, 19.05.2021

Названа причина смены курса США по "Северному потоку — 2"

В вопросе о санкциях США против "Северного потока — 2" победил прагматизм, президент Джо Байден, по всей видимости, решил не обострять отношений ни с немецкими... РИА Новости, 19.05.2021

2021-05-19T16:24

2021-05-19T16:24

2021-05-19T17:38

россия

nord stream 2 ag

северный поток — 2

балтийское море

александр рар

джо байден

германия

сша

экономика

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БЕРЛИН, 19 мая — РИА Новости. В вопросе о санкциях США против "Северного потока — 2" победил прагматизм, президент Джо Байден, по всей видимости, решил не обострять отношений ни с немецкими союзниками, ни с Россией, рассчитывая на поддержку транснациональной политики от Берлина и, возможно, сотрудничества Москвы в борьбе с международным терроризмом после вывода войск НАТО из Афганистана, заявил РИА Новости немецкий эксперт Александр Рар.Администрация президента США Джо Байдена откажется от санкций в отношении оператора и главы Nord Stream 2 AG, учитывая национальные интересы, сообщает портал Axios со ссылкой на источник. Санкции могут быть введены против российских судов-трубоукладчиков, однако не против оператора Nord Stream 2 AG и его руководства.По словам Рара, Вашингтон заинтересован в поддержке Берлина в трансатлантической политике и в международной политике, это сотрудничество "не должно быть поставлено на карту" с точки зрения американских властей. В отношении России в США продолжат вести "двойственную политику", которая выражается в том, что часть элиты "считает, что с русскими нужно говорить, вести переговоры о разоружении, договариваться о сближении позиций по Ирану и Китаю"."Хотя эта фракция немногочисленна, она оказала давление на Байдена с тем, чтобы искать встречи с (президентом РФ Владимиром) Путиным в Европе. Но большинство, конечно, принадлежит сегодня к другому лагерю, они хотят вести идеологическую войну с Россией, Китаем, другими так называемыми противниками западной либеральной демократии. Вызовы перед США сейчас очень глобальны. Вероятно, в этой связи Байден не решился на масштабную конфронтацию с Россией, давление остается на прежнем уровне", — считает Рар.Он напомнил о решении США вывести войска из Афганистана, в результате чего в регионе "образуется политический вакуум", чреватый обострением конфликтов. В этой ситуации "сотрудничество с Россией нельзя отметать, в США раздумывают о возможности совместной борьбы с Россией против международного терроризма". Есть возможности для сотрудничества в вопросе о защите окружающей среды и климата, считает эксперт.

https://ria.ru/20210519/proekt-1732992834.html

https://ria.ru/20210519/gazoprovod-1732976909.html

россия

балтийское море

германия

сша

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, nord stream 2 ag, северный поток — 2, балтийское море, александр рар, джо байден, германия, сша, экономика