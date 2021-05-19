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Названа причина смены курса США по "Северному потоку — 2"
Названа причина смены курса США по "Северному потоку — 2" - РИА Новости, 19.05.2021
Названа причина смены курса США по "Северному потоку — 2"
В вопросе о санкциях США против "Северного потока — 2" победил прагматизм, президент Джо Байден, по всей видимости, решил не обострять отношений ни с немецкими... РИА Новости, 19.05.2021
2021-05-19T16:24
2021-05-19T17:38
россия
nord stream 2 ag
северный поток — 2
балтийское море
александр рар
джо байден
германия
сша
экономика
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БЕРЛИН, 19 мая — РИА Новости. В вопросе о санкциях США против "Северного потока — 2" победил прагматизм, президент Джо Байден, по всей видимости, решил не обострять отношений ни с немецкими союзниками, ни с Россией, рассчитывая на поддержку транснациональной политики от Берлина и, возможно, сотрудничества Москвы в борьбе с международным терроризмом после вывода войск НАТО из Афганистана, заявил РИА Новости немецкий эксперт Александр Рар.Администрация президента США Джо Байдена откажется от санкций в отношении оператора и главы Nord Stream 2 AG, учитывая национальные интересы, сообщает портал Axios со ссылкой на источник. Санкции могут быть введены против российских судов-трубоукладчиков, однако не против оператора Nord Stream 2 AG и его руководства.По словам Рара, Вашингтон заинтересован в поддержке Берлина в трансатлантической политике и в международной политике, это сотрудничество "не должно быть поставлено на карту" с точки зрения американских властей. В отношении России в США продолжат вести "двойственную политику", которая выражается в том, что часть элиты "считает, что с русскими нужно говорить, вести переговоры о разоружении, договариваться о сближении позиций по Ирану и Китаю"."Хотя эта фракция немногочисленна, она оказала давление на Байдена с тем, чтобы искать встречи с (президентом РФ Владимиром) Путиным в Европе. Но большинство, конечно, принадлежит сегодня к другому лагерю, они хотят вести идеологическую войну с Россией, Китаем, другими так называемыми противниками западной либеральной демократии. Вызовы перед США сейчас очень глобальны. Вероятно, в этой связи Байден не решился на масштабную конфронтацию с Россией, давление остается на прежнем уровне", — считает Рар.Он напомнил о решении США вывести войска из Афганистана, в результате чего в регионе "образуется политический вакуум", чреватый обострением конфликтов. В этой ситуации "сотрудничество с Россией нельзя отметать, в США раздумывают о возможности совместной борьбы с Россией против международного терроризма". Есть возможности для сотрудничества в вопросе о защите окружающей среды и климата, считает эксперт.
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россия, nord stream 2 ag, северный поток — 2, балтийское море, александр рар, джо байден, германия, сша, экономика

Названа причина смены курса США по "Северному потоку — 2"

16:24 19.05.2021 (обновлено: 17:38 19.05.2021)
 
© AP Photo / Cliff OwenВид на Капитолий в Вашингтоне из окна здания Кэннон-Хаус
Вид на Капитолий в Вашингтоне из окна здания Кэннон-Хаус - РИА Новости, 1920, 19.05.2021
© AP Photo / Cliff Owen
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БЕРЛИН, 19 мая — РИА Новости. В вопросе о санкциях США против "Северного потока — 2" победил прагматизм, президент Джо Байден, по всей видимости, решил не обострять отношений ни с немецкими союзниками, ни с Россией, рассчитывая на поддержку транснациональной политики от Берлина и, возможно, сотрудничества Москвы в борьбе с международным терроризмом после вывода войск НАТО из Афганистана, заявил РИА Новости немецкий эксперт Александр Рар.
Администрация президента США Джо Байдена откажется от санкций в отношении оператора и главы Nord Stream 2 AG, учитывая национальные интересы, сообщает портал Axios со ссылкой на источник. Санкции могут быть введены против российских судов-трубоукладчиков, однако не против оператора Nord Stream 2 AG и его руководства.

"Я бы не назвал это полной победой, но победой прагматического подхода со стороны США, который заключается в том, что хорошие отношения с союзниками в Европе, сильное пострадавшие в годы президентства (Дональда) Трампа, подразумевают, конечно же, отказ от санкций в адрес европейских и немецких концернов. (Президент США Джо) Байден логически просчитал это, и после безуспешного первоначального давления на Германию с целью отказа от "Северного потока 2" в Вашингтоне, по всей видимости, счел, что есть более важные вещи, чем "Северный поток 2", США нужна Германия в роли лидера в Европе", — считает эксперт.

По словам Рара, Вашингтон заинтересован в поддержке Берлина в трансатлантической политике и в международной политике, это сотрудничество "не должно быть поставлено на карту" с точки зрения американских властей. В отношении России в США продолжат вести "двойственную политику", которая выражается в том, что часть элиты "считает, что с русскими нужно говорить, вести переговоры о разоружении, договариваться о сближении позиций по Ирану и Китаю".
Строительство газопровода Северный поток-2 в городе Любмин в Германии - РИА Новости, 1920, 19.05.2021
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"Хотя эта фракция немногочисленна, она оказала давление на Байдена с тем, чтобы искать встречи с (президентом РФ Владимиром) Путиным в Европе. Но большинство, конечно, принадлежит сегодня к другому лагерю, они хотят вести идеологическую войну с Россией, Китаем, другими так называемыми противниками западной либеральной демократии. Вызовы перед США сейчас очень глобальны. Вероятно, в этой связи Байден не решился на масштабную конфронтацию с Россией, давление остается на прежнем уровне", — считает Рар.
Он напомнил о решении США вывести войска из Афганистана, в результате чего в регионе "образуется политический вакуум", чреватый обострением конфликтов. В этой ситуации "сотрудничество с Россией нельзя отметать, в США раздумывают о возможности совместной борьбы с Россией против международного терроризма". Есть возможности для сотрудничества в вопросе о защите окружающей среды и климата, считает эксперт.
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РоссияNord Stream 2 AGСеверный поток — 2Балтийское мореАлександр РарДжо БайденГерманияСШАЭкономика
 
 
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