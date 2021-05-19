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Украину собрались накрыть "Железным куполом"
Украину собрались накрыть "Железным куполом" - РИА Новости, 19.05.2021
Украину собрались накрыть "Железным куполом"
Минобороны Украины захотело приобрести систему противоракетной обороны схожую с израильским "Железным куполом", сообщило агентство "Укринформ". РИА Новости, 19.05.2021
2021-05-19T18:47
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МОСКВА, 19 мая — РИА Новости. Минобороны Украины захотело приобрести систему противоракетной обороны схожую с израильским "Железным куполом", сообщило агентство "Укринформ".Глава ведомства Андрей Таран объяснил эту инициативу последними событиями в Израиле. "Еще в прошлом году мы начали определенные действия по созданию противоракетной обороны Украины. Рассматриваем возможности приобретения чего-то вроде "Железного купола", — сказал он.В последние годы украинская армия испытывает серьезные проблемы. Старое вооружение постепенно выходит из строя, а на новое не хватает средств. При этом Киев активно закупает списанное иностранное оружие, а также получает военную помощь от стран Запада. Так, в сентябре прошлого года Береговая охрана США передала Киеву два списанных патрульных катера Drummond (WPB-1323) и Cushing (WPB-1321), построенных в 1988 году. Соединенные Штаты также отдали Украине несколько надувных лодок.
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министерство обороны украины, израиль, украина, в мире

Украину собрались накрыть "Железным куполом"

18:47 19.05.2021 (обновлено: 19:17 19.05.2021)
 
© РИА НовостиБатарея противоракетной обороны "Железный купол" в Израиле
Батарея противоракетной обороны Железный купол в Израиле - РИА Новости, 1920, 19.05.2021
© РИА Новости
Читать ria.ru в
МОСКВА, 19 мая — РИА Новости. Минобороны Украины захотело приобрести систему противоракетной обороны схожую с израильским "Железным куполом", сообщило агентство "Укринформ".
Глава ведомства Андрей Таран объяснил эту инициативу последними событиями в Израиле.
"Еще в прошлом году мы начали определенные действия по созданию противоракетной обороны Украины. Рассматриваем возможности приобретения чего-то вроде "Железного купола", — сказал он.
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В последние годы украинская армия испытывает серьезные проблемы. Старое вооружение постепенно выходит из строя, а на новое не хватает средств. При этом Киев активно закупает списанное иностранное оружие, а также получает военную помощь от стран Запада. Так, в сентябре прошлого года Береговая охрана США передала Киеву два списанных патрульных катера Drummond (WPB-1323) и Cushing (WPB-1321), построенных в 1988 году. Соединенные Штаты также отдали Украине несколько надувных лодок.
 
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