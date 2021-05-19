https://ria.ru/20210519/kupol-1733019881.html

Украину собрались накрыть "Железным куполом"

Украину собрались накрыть "Железным куполом" - РИА Новости, 19.05.2021

Украину собрались накрыть "Железным куполом"

Минобороны Украины захотело приобрести систему противоракетной обороны схожую с израильским "Железным куполом", сообщило агентство "Укринформ". РИА Новости, 19.05.2021

2021-05-19T18:47

2021-05-19T18:47

2021-05-19T19:17

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МОСКВА, 19 мая — РИА Новости. Минобороны Украины захотело приобрести систему противоракетной обороны схожую с израильским "Железным куполом", сообщило агентство "Укринформ".Глава ведомства Андрей Таран объяснил эту инициативу последними событиями в Израиле. "Еще в прошлом году мы начали определенные действия по созданию противоракетной обороны Украины. Рассматриваем возможности приобретения чего-то вроде "Железного купола", — сказал он.В последние годы украинская армия испытывает серьезные проблемы. Старое вооружение постепенно выходит из строя, а на новое не хватает средств. При этом Киев активно закупает списанное иностранное оружие, а также получает военную помощь от стран Запада. Так, в сентябре прошлого года Береговая охрана США передала Киеву два списанных патрульных катера Drummond (WPB-1323) и Cushing (WPB-1321), построенных в 1988 году. Соединенные Штаты также отдали Украине несколько надувных лодок.

https://ria.ru/20210516/podpolkovnik-1732538053.html

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министерство обороны украины, израиль, украина, в мире