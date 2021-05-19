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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210519/koronavirus-1732912572.html
В России за сутки выписали 9561 переболевших COVID-19
В России за сутки выписали 9561 переболевших COVID-19 - РИА Новости, 19.05.2021
В России за сутки выписали 9561 переболевших COVID-19
За сутки в РФ выписаны 9 561 человек после COVID-19, за все время - 4 581 787, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением... РИА Новости, 19.05.2021
2021-05-19T11:03
2021-05-19T11:03
распространение коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
москва
московская область (подмосковье)
общество
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МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. За сутки в РФ выписаны 9 561 человек после COVID-19, за все время - 4 581 787, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса."За прошедшие сутки выписано по выздоровлении 9 561 человек... За весь период выписано по выздоровлении по России – 4 581 787", - говорится в сообщении.В частности, в Москве выписаны 2 663 человека, в Санкт-Петербурге - 1 427, в Подмосковье - 555.
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, москва, московская область (подмосковье), общество

В России за сутки выписали 9561 переболевших COVID-19

11:03 19.05.2021
 
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМедицинские работники в Московском клиническом центре инфекционных болезней (МКЦИБ) "Вороновское"
Медицинские работники в Московском клиническом центре инфекционных болезней (МКЦИБ) Вороновское - РИА Новости, 1920, 19.05.2021
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. За сутки в РФ выписаны 9 561 человек после COVID-19, за все время - 4 581 787, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.
"За прошедшие сутки выписано по выздоровлении 9 561 человек... За весь период выписано по выздоровлении по России – 4 581 787", - говорится в сообщении.
Главный врач городской клинической больницы №71 имени М. Е. Жадкевича Александр Мясников - РИА Новости, 1920, 14.05.2021
14 мая, 15:37Распространение коронавируса
Мясников заявил о третьей волне коронавируса в России
В частности, в Москве выписаны 2 663 человека, в Санкт-Петербурге - 1 427, в Подмосковье - 555.
 
Распространение коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19РоссияМоскваМосковская область (Подмосковье)Общество
 
 
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