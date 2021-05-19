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В России за сутки умерли 390 пациентов с COVID-19
В России за сутки умерли 390 пациентов с COVID-19 - РИА Новости, 19.05.2021
В России за сутки умерли 390 пациентов с COVID-19
За сутки в РФ подтверждены 390 смертей пациентов с COVID-19, за все время - 116 965, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением... РИА Новости, 19.05.2021
2021-05-19T11:02
2021-05-19T11:02
2021-05-19T11:02
распространение коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
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здоровье - общество
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МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. За сутки в РФ подтверждены 390 смертей пациентов с COVID-19, за все время - 116 965, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.В частности, в Москве за сутки подтверждена 61 смерть пациентов с коронавирусом, в Санкт-Петербурге - 37, в Ростовской области - 26.
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, здоровье - общество