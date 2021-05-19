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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210519/koronavirus-1732912414.html
В России за сутки умерли 390 пациентов с COVID-19
В России за сутки умерли 390 пациентов с COVID-19 - РИА Новости, 19.05.2021
В России за сутки умерли 390 пациентов с COVID-19
За сутки в РФ подтверждены 390 смертей пациентов с COVID-19, за все время - 116 965, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением... РИА Новости, 19.05.2021
2021-05-19T11:02
2021-05-19T11:02
распространение коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
здоровье - общество
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МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. За сутки в РФ подтверждены 390 смертей пациентов с COVID-19, за все время - 116 965, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.В частности, в Москве за сутки подтверждена 61 смерть пациентов с коронавирусом, в Санкт-Петербурге - 37, в Ростовской области - 26.
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, здоровье - общество

В России за сутки умерли 390 пациентов с COVID-19

11:02 19.05.2021
 
© Фото : предоставлено ФГБУ "НМИЦ им. В. А. Алмазова" Минздрава РоссииМашина скорой помощи привезла пациента с COVID-19 в Центр Алмазова
Машина скорой помощи привезла пациента с COVID-19 в Центр Алмазова - РИА Новости, 1920, 19.05.2021
© Фото : предоставлено ФГБУ "НМИЦ им. В. А. Алмазова" Минздрава России
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МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. За сутки в РФ подтверждены 390 смертей пациентов с COVID-19, за все время - 116 965, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.
"За последние сутки подтверждено 390 смертей... За весь период по России умерло 116 965 человек", - говорится в сообщении.
В частности, в Москве за сутки подтверждена 61 смерть пациентов с коронавирусом, в Санкт-Петербурге - 37, в Ростовской области - 26.
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Распространение коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19РоссияЗдоровье - Общество
 
 
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