https://ria.ru/20210519/koronavirus-1732912414.html

В России за сутки умерли 390 пациентов с COVID-19

В России за сутки умерли 390 пациентов с COVID-19 - РИА Новости, 19.05.2021

В России за сутки умерли 390 пациентов с COVID-19

За сутки в РФ подтверждены 390 смертей пациентов с COVID-19, за все время - 116 965, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением... РИА Новости, 19.05.2021

2021-05-19T11:02

2021-05-19T11:02

2021-05-19T11:02

распространение коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

россия

здоровье - общество

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МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. За сутки в РФ подтверждены 390 смертей пациентов с COVID-19, за все время - 116 965, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.В частности, в Москве за сутки подтверждена 61 смерть пациентов с коронавирусом, в Санкт-Петербурге - 37, в Ростовской области - 26.

россия

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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