Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210519/koronavirus-1732886082.html
Инфекционист рассказал, как отличить COVID-19 от сезонной аллергии
Инфекционист рассказал, как отличить COVID-19 от сезонной аллергии - РИА Новости, 19.05.2021
Инфекционист рассказал, как отличить COVID-19 от сезонной аллергии
Проявление сезонной аллергии в период цветения весной и летом легко принять за заболевание коронавирусом из-за схожести симптомов, однако аллергоз в большей... РИА Новости, 19.05.2021
2021-05-19T05:05
2021-05-19T05:05
распространение коронавируса
андрей поздняков
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
аллергия
москва
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/156059/17/1560591781_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_766f07934c84049a8e000e6f08cbce8c.jpg
МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Проявление сезонной аллергии в период цветения весной и летом легко принять за заболевание коронавирусом из-за схожести симптомов, однако аллергоз в большей степени характеризуется респираторными проявлениями, рассказал РИА Новости врач-инфекционист, главный врач "Инвитро-Сибирь" Андрей Поздняков.Так, аллергоз характеризуется выраженными респираторными проявлениями при относительно сохранном самочувствии, умеренном проявлении либо отсутствии интоксикации, при которой появляется сильная слабость и быстрая утомляемость. Поздняков отмечает, что, если человек болеет аллергией не первый год, он уже знает типичные время года и симптомы, которые могут у него возникнуть."Но если человек впервые сталкивается с аллергическим заболеванием, то он еще не может четко отличать симптомы, характерные для аллергии, от симптомов других групп заболеваний. Даже врач не всегда быстро может отличить аллергическое заболевание от других. Поэтому часть пациентов, особенно без "аллергического стажа", связывают появление респираторной симптоматики не с аллергией, а с другими заболеваниями", - добавил он.Аллергик "со стажем" тем не менее, по словам врача, может принять заражение COVID-19 за проявления аллергии, начавшейся не совсем в типичное время и не очень характерно протекающей. "Пример, нос заложен, запахи чувствуются хуже - при аллергии такое может быть, легкий кашель, головная боль. Проявления со стороны желудочно-кишечного тракта также могут быть", - пояснил Поздняков.Поэтому, как отметил собеседник агентства, наиболее специфичным и вызывающим подозрение на сезонный респираторный аллергоз фактом является появление стереотипных симптомов в одно и то же время года, но для формирования понимания связи заболевания с временем года аллергикам нужно два-три года, кроме того, нужно быть наблюдательным и помнить симптомы, возникшие в прошлом году."Для окончательной диагностики и тем более для подбора правильной терапии нужен врач. Чтобы поставить верный диагноз, следует провести ряд лабораторных исследований. В общем анализе крови оценивается содержание эозинофилов, которые повышаются при аллергии. Есть целый перечень тестов, оценивающих наличие иммуноглобулинов Е - специфических молекул, отвечающих за аллергические реакции, к различным аллергенам", - заметил врач.Он напомнил, что для определения заболевания COVID-19 необходим ПЦР-тест для определения РНК SARS-CoV-2, а для профилактики рекомендуется свести к минимуму контакты с потенциально инфицированными людьми, а также пройти вакцинацию, при сезонном же аллергозе необходимо ограничить контакт с причинным аллергеном.
https://ria.ru/20210420/immunitet-1729023316.html
https://ria.ru/20210511/allergiki-1731702927.html
россия
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn22.img.ria.ru/images/156059/17/1560591781_9:0:2740:2048_1920x0_80_0_0_17fb095d82cae8ef7e6f53697a8daf31.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
андрей поздняков, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, аллергия, москва, общество

Инфекционист рассказал, как отличить COVID-19 от сезонной аллергии

05:05 19.05.2021
 
© Depositphotos / racornПростуженный мужчина
Простуженный мужчина - РИА Новости, 1920, 19.05.2021
© Depositphotos / racorn
Читать ria.ru в
МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Проявление сезонной аллергии в период цветения весной и летом легко принять за заболевание коронавирусом из-за схожести симптомов, однако аллергоз в большей степени характеризуется респираторными проявлениями, рассказал РИА Новости врач-инфекционист, главный врач "Инвитро-Сибирь" Андрей Поздняков.
"Формально у коронавирусной инфекции есть симптомы, схожие с сезонной аллергией. И при респираторном аллергозе, и при COVID-19 могут отмечаться заложенность носа, кашель, одышка, головные боли, интоксикационный синдром. Отличий, конечно же, немало: при коронавирусной инфекции чаще встречается и более выражен интоксикационный синдром, чем респираторные проявления", - сказал он.
Так, аллергоз характеризуется выраженными респираторными проявлениями при относительно сохранном самочувствии, умеренном проявлении либо отсутствии интоксикации, при которой появляется сильная слабость и быстрая утомляемость. Поздняков отмечает, что, если человек болеет аллергией не первый год, он уже знает типичные время года и симптомы, которые могут у него возникнуть.
"Но если человек впервые сталкивается с аллергическим заболеванием, то он еще не может четко отличать симптомы, характерные для аллергии, от симптомов других групп заболеваний. Даже врач не всегда быстро может отличить аллергическое заболевание от других. Поэтому часть пациентов, особенно без "аллергического стажа", связывают появление респираторной симптоматики не с аллергией, а с другими заболеваниями", - добавил он.
Девушка прививается от коронавируса в Бангкоке - РИА Новости, 1920, 20.04.2021
20 апреля, 02:07Распространение коронавируса
Иммунолог назвала средство от коронавируса при ослабленном иммунитете
Аллергик "со стажем" тем не менее, по словам врача, может принять заражение COVID-19 за проявления аллергии, начавшейся не совсем в типичное время и не очень характерно протекающей. "Пример, нос заложен, запахи чувствуются хуже - при аллергии такое может быть, легкий кашель, головная боль. Проявления со стороны желудочно-кишечного тракта также могут быть", - пояснил Поздняков.
Поэтому, как отметил собеседник агентства, наиболее специфичным и вызывающим подозрение на сезонный респираторный аллергоз фактом является появление стереотипных симптомов в одно и то же время года, но для формирования понимания связи заболевания с временем года аллергикам нужно два-три года, кроме того, нужно быть наблюдательным и помнить симптомы, возникшие в прошлом году.
"Для окончательной диагностики и тем более для подбора правильной терапии нужен врач. Чтобы поставить верный диагноз, следует провести ряд лабораторных исследований. В общем анализе крови оценивается содержание эозинофилов, которые повышаются при аллергии. Есть целый перечень тестов, оценивающих наличие иммуноглобулинов Е - специфических молекул, отвечающих за аллергические реакции, к различным аллергенам", - заметил врач.
Он напомнил, что для определения заболевания COVID-19 необходим ПЦР-тест для определения РНК SARS-CoV-2, а для профилактики рекомендуется свести к минимуму контакты с потенциально инфицированными людьми, а также пройти вакцинацию, при сезонном же аллергозе необходимо ограничить контакт с причинным аллергеном.
Женщина с аллергией на пыльцу - РИА Новости, 1920, 11.05.2021
11 мая, 02:10
Врач назвала опасные для аллергиков продукты
 
Распространение коронавирусаАндрей ПоздняковКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19РоссияАллергияМоскваОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
10:48Госдума денонсировала Договор по открытому небу
10:48Премьер Азербайджана посетит Россию с двухдневным визитом
10:44Рябков рассказал о ситуации с подготовкой к саммиту Байдена и Путина
10:39Армения развернула дополнительные подразделения у границы с Азербайджаном
10:33Выступление Манижи на Евровидении набрало миллион просмотров на YouTube
10:30МИД призвал не увязывать решение о денонсации ДОН с саммитом России и США
10:28Лавров сыронизировал над корреспондентом BBC во время пресс-конференции
10:28Исполняющий обязанности главы МИД Ливана подал в отставку после скандала
10:28Названы смартфоны, которые первыми получат Android 12
10:20МИД попросил Госдуму принять закон о выходе России из ДОН
10:18От США не поступило ответа о возможности сохранения ДОН, заявил Рябков
10:15В Кузбассе рассказали о состоянии отравившихся газом школьников
10:14В Совфеде рассказали о последствиях провокаций против России
10:07Миронов уверен, что Госдума поддержит проект о денонсации ДОН
10:03В Петербурге четыре человека пострадали из-за сорванной ветром крыши кафе
10:00Трутнев рассказал, на что экс-мэр Владивостока тратил федеральные деньги
10:00Глава Крыма заявил, что ограничений на водоснабжение санаториев не будет
09:59Politico сообщила о планах США задержать "Северный поток — 2"
09:56Рябков рассказал о готовящейся встрече Лаврова с Блинкеном
09:54В Госдуме одобрили упрощение доступа малого бизнеса в Арктическую зону
Лента новостейМолния