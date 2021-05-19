https://ria.ru/20210519/koronavirus-1732886082.html

Инфекционист рассказал, как отличить COVID-19 от сезонной аллергии

Инфекционист рассказал, как отличить COVID-19 от сезонной аллергии - РИА Новости, 19.05.2021

Инфекционист рассказал, как отличить COVID-19 от сезонной аллергии

Проявление сезонной аллергии в период цветения весной и летом легко принять за заболевание коронавирусом из-за схожести симптомов, однако аллергоз в большей... РИА Новости, 19.05.2021

2021-05-19T05:05

2021-05-19T05:05

2021-05-19T05:05

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МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Проявление сезонной аллергии в период цветения весной и летом легко принять за заболевание коронавирусом из-за схожести симптомов, однако аллергоз в большей степени характеризуется респираторными проявлениями, рассказал РИА Новости врач-инфекционист, главный врач "Инвитро-Сибирь" Андрей Поздняков.Так, аллергоз характеризуется выраженными респираторными проявлениями при относительно сохранном самочувствии, умеренном проявлении либо отсутствии интоксикации, при которой появляется сильная слабость и быстрая утомляемость. Поздняков отмечает, что, если человек болеет аллергией не первый год, он уже знает типичные время года и симптомы, которые могут у него возникнуть."Но если человек впервые сталкивается с аллергическим заболеванием, то он еще не может четко отличать симптомы, характерные для аллергии, от симптомов других групп заболеваний. Даже врач не всегда быстро может отличить аллергическое заболевание от других. Поэтому часть пациентов, особенно без "аллергического стажа", связывают появление респираторной симптоматики не с аллергией, а с другими заболеваниями", - добавил он.Аллергик "со стажем" тем не менее, по словам врача, может принять заражение COVID-19 за проявления аллергии, начавшейся не совсем в типичное время и не очень характерно протекающей. "Пример, нос заложен, запахи чувствуются хуже - при аллергии такое может быть, легкий кашель, головная боль. Проявления со стороны желудочно-кишечного тракта также могут быть", - пояснил Поздняков.Поэтому, как отметил собеседник агентства, наиболее специфичным и вызывающим подозрение на сезонный респираторный аллергоз фактом является появление стереотипных симптомов в одно и то же время года, но для формирования понимания связи заболевания с временем года аллергикам нужно два-три года, кроме того, нужно быть наблюдательным и помнить симптомы, возникшие в прошлом году."Для окончательной диагностики и тем более для подбора правильной терапии нужен врач. Чтобы поставить верный диагноз, следует провести ряд лабораторных исследований. В общем анализе крови оценивается содержание эозинофилов, которые повышаются при аллергии. Есть целый перечень тестов, оценивающих наличие иммуноглобулинов Е - специфических молекул, отвечающих за аллергические реакции, к различным аллергенам", - заметил врач.Он напомнил, что для определения заболевания COVID-19 необходим ПЦР-тест для определения РНК SARS-CoV-2, а для профилактики рекомендуется свести к минимуму контакты с потенциально инфицированными людьми, а также пройти вакцинацию, при сезонном же аллергозе необходимо ограничить контакт с причинным аллергеном.

https://ria.ru/20210420/immunitet-1729023316.html

https://ria.ru/20210511/allergiki-1731702927.html

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андрей поздняков, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, аллергия, москва, общество