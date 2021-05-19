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Кремль выразил обеспокоенность обострением конфликта на Ближнем Востоке

Кремль выразил обеспокоенность обострением конфликта на Ближнем Востоке - РИА Новости, 19.05.2021

Кремль выразил обеспокоенность обострением конфликта на Ближнем Востоке

Россия очень внимательно следит за тем, как развиваются события в Израиле и Палестине, разделяет крайнюю обеспокоенность ситуацией, заявил пресс-секретарь... РИА Новости, 19.05.2021

2021-05-19T13:13

2021-05-19T13:13

2021-05-19T13:14

обострение палестино-израильского конфликта в 2021 году

россия

дмитрий песков

хамас

палестина

израиль

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МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Россия очень внимательно следит за тем, как развиваются события в Израиле и Палестине, разделяет крайнюю обеспокоенность ситуацией, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Мы сейчас очень внимательно следим за тем, как развиваются события, мы разделяем вместе со всем миром крайнюю обеспокоенность", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос о том, представляет ли ХАМАС угрозу для Израиля и почему Россия в отличие от Европы и США не признает это движение террористической организацией.Представитель Кремля также подчеркнул, что Россия предпринимает усилия для урегулирования палестино-израильского конфликта и призывает Израиль и Палестину к сдержанности.

россия

палестина

израиль

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

обострение палестино-израильского конфликта в 2021 году, россия, дмитрий песков, хамас, палестина, израиль