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Кремль выразил обеспокоенность обострением конфликта на Ближнем Востоке
Кремль выразил обеспокоенность обострением конфликта на Ближнем Востоке - РИА Новости, 19.05.2021
Кремль выразил обеспокоенность обострением конфликта на Ближнем Востоке
Россия очень внимательно следит за тем, как развиваются события в Израиле и Палестине, разделяет крайнюю обеспокоенность ситуацией, заявил пресс-секретарь... РИА Новости, 19.05.2021
2021-05-19T13:13
2021-05-19T13:14
обострение палестино-израильского конфликта в 2021 году
россия
дмитрий песков
хамас
палестина
израиль
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МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Россия очень внимательно следит за тем, как развиваются события в Израиле и Палестине, разделяет крайнюю обеспокоенность ситуацией, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Мы сейчас очень внимательно следим за тем, как развиваются события, мы разделяем вместе со всем миром крайнюю обеспокоенность", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос о том, представляет ли ХАМАС угрозу для Израиля и почему Россия в отличие от Европы и США не признает это движение террористической организацией.Представитель Кремля также подчеркнул, что Россия предпринимает усилия для урегулирования палестино-израильского конфликта и призывает Израиль и Палестину к сдержанности.
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обострение палестино-израильского конфликта в 2021 году, россия, дмитрий песков, хамас, палестина, израиль

Кремль выразил обеспокоенность обострением конфликта на Ближнем Востоке

13:13 19.05.2021 (обновлено: 13:14 19.05.2021)
 
© AFP 2021 / Abbas MomaniТехника израильских сил безопасности во время столкновений с палестинцами в районе Бейт-Эля и Рамаллаха на Западном берегу
Техника израильских сил безопасности во время столкновений с палестинцами в районе Бейт-Эля и Рамаллаха на Западном берегу - РИА Новости, 1920, 19.05.2021
© AFP 2021 / Abbas Momani
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МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Россия очень внимательно следит за тем, как развиваются события в Израиле и Палестине, разделяет крайнюю обеспокоенность ситуацией, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Мы сейчас очень внимательно следим за тем, как развиваются события, мы разделяем вместе со всем миром крайнюю обеспокоенность", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос о том, представляет ли ХАМАС угрозу для Израиля и почему Россия в отличие от Европы и США не признает это движение террористической организацией.
Представитель Кремля также подчеркнул, что Россия предпринимает усилия для урегулирования палестино-израильского конфликта и призывает Израиль и Палестину к сдержанности.
Что происходит в зоне палестино-израильского конфликта - РИА Новости, 1920, 14.05.2021
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Обострение палестино-израильского конфликта в 2021 годуРоссияДмитрий ПесковХамасПалестинаИзраиль
 
 
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