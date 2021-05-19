https://ria.ru/20210519/konflikt-1732943353.html
Кремль выразил обеспокоенность обострением конфликта на Ближнем Востоке
Кремль выразил обеспокоенность обострением конфликта на Ближнем Востоке - РИА Новости, 19.05.2021
Кремль выразил обеспокоенность обострением конфликта на Ближнем Востоке
Россия очень внимательно следит за тем, как развиваются события в Израиле и Палестине, разделяет крайнюю обеспокоенность ситуацией, заявил пресс-секретарь... РИА Новости, 19.05.2021
2021-05-19T13:13
2021-05-19T13:13
2021-05-19T13:14
обострение палестино-израильского конфликта в 2021 году
россия
дмитрий песков
хамас
палестина
израиль
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/05/12/1732854762_0:286:3131:2047_1920x0_80_0_0_c2782aaec3c2b81d138b24f01746cb35.jpg
МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Россия очень внимательно следит за тем, как развиваются события в Израиле и Палестине, разделяет крайнюю обеспокоенность ситуацией, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Мы сейчас очень внимательно следим за тем, как развиваются события, мы разделяем вместе со всем миром крайнюю обеспокоенность", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос о том, представляет ли ХАМАС угрозу для Израиля и почему Россия в отличие от Европы и США не признает это движение террористической организацией.Представитель Кремля также подчеркнул, что Россия предпринимает усилия для урегулирования палестино-израильского конфликта и призывает Израиль и Палестину к сдержанности.
россия
палестина
израиль
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/05/12/1732854762_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_246b55da6b0c3f0d4de9d154ac721b44.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
обострение палестино-израильского конфликта в 2021 году, россия, дмитрий песков, хамас, палестина, израиль