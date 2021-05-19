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Эколог рассказал, когда кондиционер может быть опасен
Эколог рассказал, когда кондиционер может быть опасен - РИА Новости, 19.05.2021
Эколог рассказал, когда кондиционер может быть опасен
С приходом теплой погоды кондиционеры становятся верными помощниками в защите от жары. Об особенностях их использования в интервью радио Sputnik рассказал... РИА Новости, 19.05.2021
2021-05-19T02:10
2021-05-19T02:10
антон ястребцев
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МОСКВА, 19 мая — РИА Новости. С приходом теплой погоды кондиционеры становятся верными помощниками в защите от жары. Об особенностях их использования в интервью радио Sputnik рассказал эколог, директор лаборатории "Экология жизненного пространства" Антон Ястребцев.Перед сезоном жары лучше пригласить специалиста, чтобы он почистил кондиционер и промыл фильтры, посоветовал эколог. В противном случае, можно стать жертвой "вентиляторного синдрома" — шоковой реакции организма на большое количество чужеродных микрорганизмов, попавших в легкие, предупредил он.Он подчеркнул, что работающий кондиционер не избавляет от необходимости проветривать помещение. Это одно из самых популярных заблуждений, что воздух будет свежим благодаря этому устройству, пояснил эколог."Дело в том, что кондиционер не чистит воздух, он просто гоняет воздух по кругу и его охлаждает, сушит. Уровень углекислого газа накапливается, мы это чувствуем не так остро, потому что воздух довольно прохладный и за счет этого кажется, что свежий", — сказал Ястребцев.Он также посоветовал, если температура не плюс 40 градусов, а 26-27 градусов, почаще открывать окно и использовать обычный вентилятор, а не прибегать к помощи кондиционера. По словам эколога, это более безопасно."Под кондиционером можно мощно простыть, заболеть, с вентилятором такая вероятность меньше", — отметил Ястребцев.
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антон ястребцев, россия, здоровье, общество

Эколог рассказал, когда кондиционер может быть опасен

02:10 19.05.2021
 
© Depositphotos / IgorVetushkoКондиционер
Кондиционер - РИА Новости, 1920, 19.05.2021
© Depositphotos / IgorVetushko
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МОСКВА, 19 мая — РИА Новости. С приходом теплой погоды кондиционеры становятся верными помощниками в защите от жары. Об особенностях их использования в интервью радио Sputnik рассказал эколог, директор лаборатории "Экология жизненного пространства" Антон Ястребцев.
Перед сезоном жары лучше пригласить специалиста, чтобы он почистил кондиционер и промыл фильтры, посоветовал эколог. В противном случае, можно стать жертвой "вентиляторного синдрома" — шоковой реакции организма на большое количество чужеродных микрорганизмов, попавших в легкие, предупредил он.

"В кондиционерах скапливается пыль, на пыли за зиму начинают размножаться микроорганизмы, они погибают, и остается много мертвых бактерий, спор грибов. Когда мы включаем кондиционеры, это все выбрасывается в воздух, мы это вдыхаем, появляется так называемый вентиляторный синдром", — уточнил Ястребцев.

Он подчеркнул, что работающий кондиционер не избавляет от необходимости проветривать помещение. Это одно из самых популярных заблуждений, что воздух будет свежим благодаря этому устройству, пояснил эколог.
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"Дело в том, что кондиционер не чистит воздух, он просто гоняет воздух по кругу и его охлаждает, сушит. Уровень углекислого газа накапливается, мы это чувствуем не так остро, потому что воздух довольно прохладный и за счет этого кажется, что свежий", — сказал Ястребцев.
Он также посоветовал, если температура не плюс 40 градусов, а 26-27 градусов, почаще открывать окно и использовать обычный вентилятор, а не прибегать к помощи кондиционера. По словам эколога, это более безопасно.
"Под кондиционером можно мощно простыть, заболеть, с вентилятором такая вероятность меньше", — отметил Ястребцев.
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