https://ria.ru/20210519/konditsioner-1732879556.html

Эколог рассказал, когда кондиционер может быть опасен

Эколог рассказал, когда кондиционер может быть опасен - РИА Новости, 19.05.2021

Эколог рассказал, когда кондиционер может быть опасен

С приходом теплой погоды кондиционеры становятся верными помощниками в защите от жары. Об особенностях их использования в интервью радио Sputnik рассказал... РИА Новости, 19.05.2021

2021-05-19T02:10

2021-05-19T02:10

2021-05-19T02:10

антон ястребцев

россия

здоровье

общество

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МОСКВА, 19 мая — РИА Новости. С приходом теплой погоды кондиционеры становятся верными помощниками в защите от жары. Об особенностях их использования в интервью радио Sputnik рассказал эколог, директор лаборатории "Экология жизненного пространства" Антон Ястребцев.Перед сезоном жары лучше пригласить специалиста, чтобы он почистил кондиционер и промыл фильтры, посоветовал эколог. В противном случае, можно стать жертвой "вентиляторного синдрома" — шоковой реакции организма на большое количество чужеродных микрорганизмов, попавших в легкие, предупредил он.Он подчеркнул, что работающий кондиционер не избавляет от необходимости проветривать помещение. Это одно из самых популярных заблуждений, что воздух будет свежим благодаря этому устройству, пояснил эколог."Дело в том, что кондиционер не чистит воздух, он просто гоняет воздух по кругу и его охлаждает, сушит. Уровень углекислого газа накапливается, мы это чувствуем не так остро, потому что воздух довольно прохладный и за счет этого кажется, что свежий", — сказал Ястребцев.Он также посоветовал, если температура не плюс 40 градусов, а 26-27 градусов, почаще открывать окно и использовать обычный вентилятор, а не прибегать к помощи кондиционера. По словам эколога, это более безопасно."Под кондиционером можно мощно простыть, заболеть, с вентилятором такая вероятность меньше", — отметил Ястребцев.

https://ria.ru/20210209/koronavirus-1596704760.html

https://ria.ru/20200714/1574308431.html

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антон ястребцев, россия, здоровье, общество