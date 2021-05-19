https://ria.ru/20210519/komplekt-1732884941.html

Российских летчиков могут впервые вооружить пистолетами-пулеметами

Российских летчиков могут впервые вооружить пистолетами-пулеметами - РИА Новости, 19.05.2021

Российских летчиков могут впервые вооружить пистолетами-пулеметами

В комплекты выживания российских военных летчиков планируют впервые включить стрелковое оружие — пистолет-пулемет ППК-20 и пистолет Лебедева компактный,... РИА Новости, 19.05.2021

2021-05-19T03:19

2021-05-19T03:19

2021-05-19T09:22

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москва

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безопасность

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МОСКВА, 19 мая — РИА Новости. В комплекты выживания российских военных летчиков планируют впервые включить стрелковое оружие — пистолет-пулемет ППК-20 и пистолет Лебедева компактный, сообщили РИА Новости два источника в авиастроительной отрасли.Сегодня в носимый аварийный запас (НАЗ) пилотов боевой авиации входят аптечка, продукты, нож, портативные средства радиосвязи и другие предметы первой необходимости. Укладка НАЗ располагается в катапультируемом кресле и крепится к подвесной системе летчика.Ошибочно считается, что в носимый аварийный запас входит автомат Калашникова — на самом деле пилот может взять с собой только личное стрелковое оружие в летный комбинезон, обычно это пистолет Макарова или Стечкина и несколько гранат.По словам одного из источников агентства, включение двух видов стрелкового оружия в аварийный запас проводится в рамках выполнения поручения главы Минобороны Сергея Шойгу.Другой источник отметил, что в начале года состоялись военно-технические эксперименты с задействованием нескольких десятков экипажей истребительной и истребительно-бомбардировочной авиации, которые, согласно закрытому опросу, поставили наивысший балл комплексу пистолет-пулемет ППК-20 плюс пистолет ПЛК. Всего в испытаниях участвовало четыре российских компании-производителя стрелкового оружия."Сейчас ожидается, что командование Воздушно-космических сил утвердит своим решением выбор военных летчиков о принятии на снабжение нового комплекта оружия", — добавил второй источник.Собеседники агентства уточнили, что стрелковое оружие войдет в комплекты выживания всей линейки российских боевых самолетов, включая истребители Су-27, Су-30СМ, Су-35, Су-57, МиГ-29 и МиГ-35, фронтовые бомбардировщики Су-24 и Су-34.Пистолет-пулемет ППК-20 разработан под патрон 9х19 "Парабеллум" на базе пистолета-пулемета "Витязь-СН". Его оснащают прибором малошумной стрельбы и новым складным прикладом. Это оружие весом 2,9 килограмма питается магазинами на 30 патронов.Пистолет Лебедева компактный также разработан под патрон 9х19, но у него уменьшенные габариты.

https://ria.ru/20210416/drony-1728507968.html

https://radiosputnik.ria.ru/20190813/1557439454.html

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россия, москва, армия, безопасность