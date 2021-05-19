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Суд взыскал компенсацию с Bellingcat по иску экс-командира ополчения ДНР
Суд взыскал компенсацию с Bellingcat по иску экс-командира ополчения ДНР - РИА Новости, 19.05.2021
Суд взыскал компенсацию с Bellingcat по иску экс-командира ополчения ДНР
Октябрьский районный суд удовлетворил иск одного из бывших командиров донбасских ополченцев Игоря Безлера к британскому фонду Bellingcat, одноимённой частной... РИА Новости, 19.05.2021
2021-05-19T22:03
2021-05-19T22:21
mh17. расследование
bellingcat
донецкая народная республика
санкт-петербург
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 мая - РИА Новости. Октябрьский районный суд удовлетворил иск одного из бывших командиров донбасских ополченцев Игоря Безлера к британскому фонду Bellingcat, одноимённой частной компании, а также к журналистам Элиоту Хиггинсу и Питеру Ван Гюйсу о защите чести, достоинства и доброго имени и взыскал компенсацию морального вреда за статью о крушении малайзийского Boeing на востоке Украины в 2014 году, сообщили в объединённой пресс-службе судов Петербурга."Безлер просил признать некоторые сведения в статье "Идентификация сепаратистов, причастных к сбитию МН17" и краткой статье "Птичка полетела к вам" несоответствующими действительности, порочащими честь и достоинство Безлера. Обязать опубликовать опровержение. Взыскать 500 тысяч рублей морального вреда. Суд требования удовлетворил, снизив моральный вред до 340 тысяч рублей", - говорится в сообщении объединённой пресс-службе.Отмечается, что 150 тысяч рублей будет взыскано с фонда, 150 тысяч рублей с компании, 40 тысяч рублей с Гюйса.Ранее сообщалось, что российская генпрокуратура назвала проект Bellingcat, который опубликовал данные с именами 12 человек, якобы причастных к крушению в 2014 году малайзийского авиалайнера MH17, псевдорасследованиями.Как утверждал Bellingcat в статье, составленной, по словам авторов, на основании перехваченных СБ Украины телефонных разговоров и других данных из открытых источников, со стороны ополченцев к сбитию MH17 якобы была причастна "группа Безлера", в частности, якобы сам Игорь Безлер, а также Сергей Поваляев, Валерий Стельмах и Игорь Украинец.Совместная следственная группа (ССГ), которая под руководством генпрокуратуры Нидерландов без участия РФ проводит расследование обстоятельств крушения, позже представила промежуточные итоги. Следствие утверждает, что Boeing был сбит из ЗРК "Бук", принадлежавшего 53-й зенитно-ракетной бригаде ВС РФ из Курска. Следователи затруднились ответить, когда и в какой суд будут переданы результаты расследования. Как заявил заместитель генпрокурора России Николай Винниченко, российская сторона передала Нидерландам не только данные российских радаров, но и документацию, свидетельствующую о том, что ракета ЗРК "Бук", поразившая Boeing, принадлежала Украине, однако эта информация была следователями проигнорирована.МИД РФ заявил, что обвинения ССГ в причастности России к крушению малайзийского Boeing голословны и вызывают сожаление, расследование является предвзятым и однобоким. Позже президент РФ Владимир Путин отметил, что Россию не допускают к расследованию катастрофы лайнера на востоке Украины, а Москва может признать результаты следствия, если будет принимать в нем полноценное участие. Все ракеты, двигатель от которой продемонстрировала голландская комиссия по расследованию крушения MH17, были утилизированы после 2011 года, сообщили в Минобороны России. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не раз заявлял, что Россия категорически отвергает обвинения в причастности к крушению малайзийского Boeing.
https://ria.ru/20200309/1568314354.html
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mh17. расследование, bellingcat, донецкая народная республика, санкт-петербург

Суд взыскал компенсацию с Bellingcat по иску экс-командира ополчения ДНР

22:03 19.05.2021 (обновлено: 22:21 19.05.2021)
 
© ALEXANDER ERMOCHENKOМесто крушения самолета авиакомпании Malaysia Airlines рейс MH17 у села Грабово в Донецкой области
Место крушения самолета авиакомпании Malaysia Airlines рейс MH17 у села Грабово в Донецкой области - РИА Новости, 1920, 19.05.2021
© ALEXANDER ERMOCHENKO
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 мая - РИА Новости. Октябрьский районный суд удовлетворил иск одного из бывших командиров донбасских ополченцев Игоря Безлера к британскому фонду Bellingcat, одноимённой частной компании, а также к журналистам Элиоту Хиггинсу и Питеру Ван Гюйсу о защите чести, достоинства и доброго имени и взыскал компенсацию морального вреда за статью о крушении малайзийского Boeing на востоке Украины в 2014 году, сообщили в объединённой пресс-службе судов Петербурга.
"Безлер просил признать некоторые сведения в статье "Идентификация сепаратистов, причастных к сбитию МН17" и краткой статье "Птичка полетела к вам" несоответствующими действительности, порочащими честь и достоинство Безлера. Обязать опубликовать опровержение. Взыскать 500 тысяч рублей морального вреда. Суд требования удовлетворил, снизив моральный вред до 340 тысяч рублей", - говорится в сообщении объединённой пресс-службе.
Отмечается, что 150 тысяч рублей будет взыскано с фонда, 150 тысяч рублей с компании, 40 тысяч рублей с Гюйса.
Ранее сообщалось, что российская генпрокуратура назвала проект Bellingcat, который опубликовал данные с именами 12 человек, якобы причастных к крушению в 2014 году малайзийского авиалайнера MH17, псевдорасследованиями.
На месте крушения малайзийского Boeing 777 - РИА Новости, 1920, 09.03.2020
9 марта 2020, 08:00
Суд по сбитому "Боингу": виновные уже назначены
Как утверждал Bellingcat в статье, составленной, по словам авторов, на основании перехваченных СБ Украины телефонных разговоров и других данных из открытых источников, со стороны ополченцев к сбитию MH17 якобы была причастна "группа Безлера", в частности, якобы сам Игорь Безлер, а также Сергей Поваляев, Валерий Стельмах и Игорь Украинец.
Совместная следственная группа (ССГ), которая под руководством генпрокуратуры Нидерландов без участия РФ проводит расследование обстоятельств крушения, позже представила промежуточные итоги. Следствие утверждает, что Boeing был сбит из ЗРК "Бук", принадлежавшего 53-й зенитно-ракетной бригаде ВС РФ из Курска. Следователи затруднились ответить, когда и в какой суд будут переданы результаты расследования. Как заявил заместитель генпрокурора России Николай Винниченко, российская сторона передала Нидерландам не только данные российских радаров, но и документацию, свидетельствующую о том, что ракета ЗРК "Бук", поразившая Boeing, принадлежала Украине, однако эта информация была следователями проигнорирована.
МИД РФ заявил, что обвинения ССГ в причастности России к крушению малайзийского Boeing голословны и вызывают сожаление, расследование является предвзятым и однобоким. Позже президент РФ Владимир Путин отметил, что Россию не допускают к расследованию катастрофы лайнера на востоке Украины, а Москва может признать результаты следствия, если будет принимать в нем полноценное участие. Все ракеты, двигатель от которой продемонстрировала голландская комиссия по расследованию крушения MH17, были утилизированы после 2011 года, сообщили в Минобороны России. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не раз заявлял, что Россия категорически отвергает обвинения в причастности к крушению малайзийского Boeing.
Представление доклада об обстоятельствах крушения лайнера Boeing 777 Malaysia Airlines (рейс MH17) в Нидерландах - РИА Новости, 1920, 06.03.2020
6 марта 2020, 17:12
Часть переданных Россией данных по MH17 следствие проигнорировало
 
MH17. РасследованиеBellingcatДонецкая Народная РеспубликаСанкт-Петербург
 
 
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