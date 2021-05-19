https://ria.ru/20210519/klum-1732858452.html
Хайди Клум рассказала о браке с гитаристом Tokio Hotel
Хайди Клум рассказала о браке с гитаристом Tokio Hotel - РИА Новости, 19.05.2021
Хайди Клум рассказала о браке с гитаристом Tokio Hotel
Модель Хайди Клум рассказала об отношениях с мужем Томом Каулитцем, сообщает Entertainment Tonight. РИА Новости, 19.05.2021
2021-05-19T06:01
2021-05-19T06:01
2021-05-19T06:01
культура
том каулитц
стиль жизни
новости культуры
хайди клум
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/05/12/1732847748_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_69a616649495dda362afe416c559b808.jpg
МОСКВА, 19 мая — РИА Новости. Модель Хайди Клум рассказала об отношениях с мужем Томом Каулитцем, сообщает Entertainment Tonight."Я наконец-то нашла свою вторую половинку. Я, словно большой романтик, совершаю много странных поступков, например, повсюду оставляю записки, и много делаю для него, это так прекрасно, когда твой партнер отвечает тебе тем же", — говорит модель. Она сравнила свой брак с Каулитцем с предыдущими отношениями: "Скоро мне стукнет 48, и я замужем в третий раз, и мой третий брак — это просто прелесть", — говорит Клум.Хайди Клум и гитарист группы Tokio Hotel Том Каулитц поженились в 2019 году. Она старше супруга почти на 16 лет. Ранее супермодель была замужем за певцом Силом с 2005 по 2014 год, а с 1997 по 2002 за стилистом Риком Пипино.
https://ria.ru/20210220/supermodeli-1598222050.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/05/12/1732847748_128:0:2859:2048_1920x0_80_0_0_ecf314f70a58de4a94bea362e6816a45.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
том каулитц, стиль жизни, новости культуры, хайди клум
МОСКВА, 19 мая — РИА Новости.
Модель Хайди Клум рассказала об отношениях с мужем Томом Каулитцем, сообщает
Entertainment Tonight.
"Я наконец-то нашла свою вторую половинку. Я, словно большой романтик, совершаю много странных поступков, например, повсюду оставляю записки, и много делаю для него, это так прекрасно, когда твой партнер отвечает тебе тем же", — говорит модель.
Она сравнила свой брак с Каулитцем с предыдущими отношениями: "Скоро мне стукнет 48, и я замужем в третий раз, и мой третий брак — это просто прелесть", — говорит Клум.
Хайди Клум и гитарист группы Tokio Hotel Том Каулитц поженились в 2019 году. Она старше супруга почти на 16 лет. Ранее супермодель была замужем за певцом Силом с 2005 по 2014 год, а с 1997 по 2002 за стилистом Риком Пипино.