https://ria.ru/20210519/klum-1732858452.html

Хайди Клум рассказала о браке с гитаристом Tokio Hotel

Хайди Клум рассказала о браке с гитаристом Tokio Hotel - РИА Новости, 19.05.2021

Хайди Клум рассказала о браке с гитаристом Tokio Hotel

Модель Хайди Клум рассказала об отношениях с мужем Томом Каулитцем, сообщает Entertainment Tonight. РИА Новости, 19.05.2021

2021-05-19T06:01

2021-05-19T06:01

2021-05-19T06:01

культура

том каулитц

стиль жизни

новости культуры

хайди клум

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МОСКВА, 19 мая — РИА Новости. Модель Хайди Клум рассказала об отношениях с мужем Томом Каулитцем, сообщает Entertainment Tonight."Я наконец-то нашла свою вторую половинку. Я, словно большой романтик, совершаю много странных поступков, например, повсюду оставляю записки, и много делаю для него, это так прекрасно, когда твой партнер отвечает тебе тем же", — говорит модель. Она сравнила свой брак с Каулитцем с предыдущими отношениями: "Скоро мне стукнет 48, и я замужем в третий раз, и мой третий брак — это просто прелесть", — говорит Клум.Хайди Клум и гитарист группы Tokio Hotel Том Каулитц поженились в 2019 году. Она старше супруга почти на 16 лет. Ранее супермодель была замужем за певцом Силом с 2005 по 2014 год, а с 1997 по 2002 за стилистом Риком Пипино.

https://ria.ru/20210220/supermodeli-1598222050.html

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

том каулитц, стиль жизни, новости культуры, хайди клум