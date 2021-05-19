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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20210519/klum-1732858452.html
Хайди Клум рассказала о браке с гитаристом Tokio Hotel
Хайди Клум рассказала о браке с гитаристом Tokio Hotel - РИА Новости, 19.05.2021
Хайди Клум рассказала о браке с гитаристом Tokio Hotel
Модель Хайди Клум рассказала об отношениях с мужем Томом Каулитцем, сообщает Entertainment Tonight. РИА Новости, 19.05.2021
2021-05-19T06:01
2021-05-19T06:01
культура
том каулитц
стиль жизни
новости культуры
хайди клум
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МОСКВА, 19 мая — РИА Новости. Модель Хайди Клум рассказала об отношениях с мужем Томом Каулитцем, сообщает Entertainment Tonight."Я наконец-то нашла свою вторую половинку. Я, словно большой романтик, совершаю много странных поступков, например, повсюду оставляю записки, и много делаю для него, это так прекрасно, когда твой партнер отвечает тебе тем же", — говорит модель. Она сравнила свой брак с Каулитцем с предыдущими отношениями: "Скоро мне стукнет 48, и я замужем в третий раз, и мой третий брак — это просто прелесть", — говорит Клум.Хайди Клум и гитарист группы Tokio Hotel Том Каулитц поженились в 2019 году. Она старше супруга почти на 16 лет. Ранее супермодель была замужем за певцом Силом с 2005 по 2014 год, а с 1997 по 2002 за стилистом Риком Пипино.
https://ria.ru/20210220/supermodeli-1598222050.html
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том каулитц, стиль жизни, новости культуры, хайди клум

Хайди Клум рассказала о браке с гитаристом Tokio Hotel

06:01 19.05.2021
 
© AFP 2021 / Emma McIntyre/Getty Images for dcpХайди Клум и Том Каулиц
Хайди Клум и Том Каулиц - РИА Новости, 1920, 19.05.2021
© AFP 2021 / Emma McIntyre/Getty Images for dcp
Читать ria.ru в
МОСКВА, 19 мая — РИА Новости. Модель Хайди Клум рассказала об отношениях с мужем Томом Каулитцем, сообщает Entertainment Tonight.
"Я наконец-то нашла свою вторую половинку. Я, словно большой романтик, совершаю много странных поступков, например, повсюду оставляю записки, и много делаю для него, это так прекрасно, когда твой партнер отвечает тебе тем же", — говорит модель.
Она сравнила свой брак с Каулитцем с предыдущими отношениями: "Скоро мне стукнет 48, и я замужем в третий раз, и мой третий брак — это просто прелесть", — говорит Клум.
Хайди Клум и гитарист группы Tokio Hotel Том Каулитц поженились в 2019 году. Она старше супруга почти на 16 лет. Ранее супермодель была замужем за певцом Силом с 2005 по 2014 год, а с 1997 по 2002 за стилистом Риком Пипино.
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