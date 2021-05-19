Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210519/kletka-1732896977.html
На Чукотке участкового заподозрили в удержании людей в самодельной клетке
На Чукотке участкового заподозрили в удержании людей в самодельной клетке - РИА Новости, 19.05.2021
На Чукотке участкового заподозрили в удержании людей в самодельной клетке
Участковый уполномоченный полиции на Чукотке подозревается в том, что незаконно помещал трех задержанных в небольшую самодельную металлическую клетку в отделе... РИА Новости, 19.05.2021
2021-05-19T09:26
2021-05-19T09:26
россия
чукотка
следственный комитет россии (ск рф)
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/156340/77/1563407776_0:85:1200:760_1920x0_80_0_0_e87e07296a9f426f81886f6cbb220f01.jpg
ВЛАДИВОСТОК, 19 мая – РИА Новости. Участковый уполномоченный полиции на Чукотке подозревается в том, что незаконно помещал трех задержанных в небольшую самодельную металлическую клетку в отделе полиции, возбуждено дело о превышении полномочий, сообщил РИА Новости представитель регионального СУСК РФ."По версии следствия, 9 сентября 2020 года подозреваемый, являясь сотрудником подразделения участковых уполномоченных полиции МОтд МВД России "Провиденское", явно превышая свои должностные полномочия, &lt;…&gt; незаконно поместил в самодельную металлическую клетку, расположенную в коридоре сельского пункта полиции, 21-летнюю девушку, в отношении которой также незаконно применил насилие", - сказал собеседник.По его словам, девушке причинены телесные повреждения. Возбуждено уголовное дело по статье "Превышение должностных полномочий, совершенное с применением насилия и причинением тяжких последствий". В СУСК уточнили, что фигурант сам смастерил клетку якобы для хранения вещей. В ходе расследования данного уголовного дела следователем выявлены новые эпизоды преступной деятельности фигуранта."Так, в течение 2020 года этот же сотрудник полиции, не имея законных оснований &lt;…&gt; незаконно помещал в вышеуказанную металлическую клетку в участковом пункте полиции 34-летнюю женщину и 21-летнего молодого человека, чем лишал потерпевших на длительное время возможности свободного перемещения, вследствие чего существенно были нарушены их конституционные права", - сообщили в СУСК.Расследование уголовного дела продолжается.
https://ria.ru/20210429/uchastkovyy-1730587002.html
https://ria.ru/20210303/politsiya-1599783513.html
россия
чукотка
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn25.img.ria.ru/images/156340/77/1563407776_38:0:1162:843_1920x0_80_0_0_1423998e373ddd8b3315aedae0414ddb.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, чукотка, следственный комитет россии (ск рф), происшествия

На Чукотке участкового заподозрили в удержании людей в самодельной клетке

09:26 19.05.2021
 
© Фото : СК РФАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 19.05.2021
© Фото : СК РФ
Читать ria.ru в
ВЛАДИВОСТОК, 19 мая – РИА Новости. Участковый уполномоченный полиции на Чукотке подозревается в том, что незаконно помещал трех задержанных в небольшую самодельную металлическую клетку в отделе полиции, возбуждено дело о превышении полномочий, сообщил РИА Новости представитель регионального СУСК РФ.
"По версии следствия, 9 сентября 2020 года подозреваемый, являясь сотрудником подразделения участковых уполномоченных полиции МОтд МВД России "Провиденское", явно превышая свои должностные полномочия, <…> незаконно поместил в самодельную металлическую клетку, расположенную в коридоре сельского пункта полиции, 21-летнюю девушку, в отношении которой также незаконно применил насилие", - сказал собеседник.
Полиция - РИА Новости, 1920, 29.04.2021
29 апреля, 21:38
Полиция проверит действия участкового, проигнорировавшего вызов девочки
По его словам, девушке причинены телесные повреждения. Возбуждено уголовное дело по статье "Превышение должностных полномочий, совершенное с применением насилия и причинением тяжких последствий". В СУСК уточнили, что фигурант сам смастерил клетку якобы для хранения вещей. В ходе расследования данного уголовного дела следователем выявлены новые эпизоды преступной деятельности фигуранта.
"Так, в течение 2020 года этот же сотрудник полиции, не имея законных оснований <…> незаконно помещал в вышеуказанную металлическую клетку в участковом пункте полиции 34-летнюю женщину и 21-летнего молодого человека, чем лишал потерпевших на длительное время возможности свободного перемещения, вследствие чего существенно были нарушены их конституционные права", - сообщили в СУСК.
Расследование уголовного дела продолжается.
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 03.03.2021
3 марта, 16:50
В Смоленской области уволят участкового, пришедшего на работу в шортах
 
РоссияЧукоткаСледственный комитет России (СК РФ)Происшествия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
10:48Госдума денонсировала Договор по открытому небу
10:48Премьер Азербайджана посетит Россию с двухдневным визитом
10:44Рябков рассказал о ситуации с подготовкой к саммиту Байдена и Путина
10:39Армения развернула дополнительные подразделения у границы с Азербайджаном
10:33Выступление Манижи на Евровидении набрало миллион просмотров на YouTube
10:30МИД призвал не увязывать решение о денонсации ДОН с саммитом России и США
10:28Лавров сыронизировал над корреспондентом BBC во время пресс-конференции
10:28Исполняющий обязанности главы МИД Ливана подал в отставку после скандала
10:28Названы смартфоны, которые первыми получат Android 12
10:20МИД попросил Госдуму принять закон о выходе России из ДОН
10:18От США не поступило ответа о возможности сохранения ДОН, заявил Рябков
10:15В Кузбассе рассказали о состоянии отравившихся газом школьников
10:14В Совфеде рассказали о последствиях провокаций против России
10:07Миронов уверен, что Госдума поддержит проект о денонсации ДОН
10:03В Петербурге четыре человека пострадали из-за сорванной ветром крыши кафе
10:00Трутнев рассказал, на что экс-мэр Владивостока тратил федеральные деньги
10:00Глава Крыма заявил, что ограничений на водоснабжение санаториев не будет
09:59Politico сообщила о планах США задержать "Северный поток — 2"
09:56Рябков рассказал о готовящейся встрече Лаврова с Блинкеном
09:54В Госдуме одобрили упрощение доступа малого бизнеса в Арктическую зону
Лента новостейМолния