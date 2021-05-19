https://ria.ru/20210519/kletka-1732896977.html

На Чукотке участкового заподозрили в удержании людей в самодельной клетке

На Чукотке участкового заподозрили в удержании людей в самодельной клетке - РИА Новости, 19.05.2021

На Чукотке участкового заподозрили в удержании людей в самодельной клетке

Участковый уполномоченный полиции на Чукотке подозревается в том, что незаконно помещал трех задержанных в небольшую самодельную металлическую клетку в отделе... РИА Новости, 19.05.2021

2021-05-19T09:26

2021-05-19T09:26

2021-05-19T09:26

россия

чукотка

следственный комитет россии (ск рф)

происшествия

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ВЛАДИВОСТОК, 19 мая – РИА Новости. Участковый уполномоченный полиции на Чукотке подозревается в том, что незаконно помещал трех задержанных в небольшую самодельную металлическую клетку в отделе полиции, возбуждено дело о превышении полномочий, сообщил РИА Новости представитель регионального СУСК РФ."По версии следствия, 9 сентября 2020 года подозреваемый, являясь сотрудником подразделения участковых уполномоченных полиции МОтд МВД России "Провиденское", явно превышая свои должностные полномочия, <…> незаконно поместил в самодельную металлическую клетку, расположенную в коридоре сельского пункта полиции, 21-летнюю девушку, в отношении которой также незаконно применил насилие", - сказал собеседник.По его словам, девушке причинены телесные повреждения. Возбуждено уголовное дело по статье "Превышение должностных полномочий, совершенное с применением насилия и причинением тяжких последствий". В СУСК уточнили, что фигурант сам смастерил клетку якобы для хранения вещей. В ходе расследования данного уголовного дела следователем выявлены новые эпизоды преступной деятельности фигуранта."Так, в течение 2020 года этот же сотрудник полиции, не имея законных оснований <…> незаконно помещал в вышеуказанную металлическую клетку в участковом пункте полиции 34-летнюю женщину и 21-летнего молодого человека, чем лишал потерпевших на длительное время возможности свободного перемещения, вследствие чего существенно были нарушены их конституционные права", - сообщили в СУСК.Расследование уголовного дела продолжается.

https://ria.ru/20210429/uchastkovyy-1730587002.html

https://ria.ru/20210303/politsiya-1599783513.html

россия

чукотка

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, чукотка, следственный комитет россии (ск рф), происшествия