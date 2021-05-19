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На Чукотке участкового заподозрили в удержании людей в самодельной клетке
На Чукотке участкового заподозрили в удержании людей в самодельной клетке - РИА Новости, 19.05.2021
На Чукотке участкового заподозрили в удержании людей в самодельной клетке
Участковый уполномоченный полиции на Чукотке подозревается в том, что незаконно помещал трех задержанных в небольшую самодельную металлическую клетку в отделе... РИА Новости, 19.05.2021
2021-05-19T09:26
2021-05-19T09:26
2021-05-19T09:26
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чукотка
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ВЛАДИВОСТОК, 19 мая – РИА Новости. Участковый уполномоченный полиции на Чукотке подозревается в том, что незаконно помещал трех задержанных в небольшую самодельную металлическую клетку в отделе полиции, возбуждено дело о превышении полномочий, сообщил РИА Новости представитель регионального СУСК РФ."По версии следствия, 9 сентября 2020 года подозреваемый, являясь сотрудником подразделения участковых уполномоченных полиции МОтд МВД России "Провиденское", явно превышая свои должностные полномочия, <…> незаконно поместил в самодельную металлическую клетку, расположенную в коридоре сельского пункта полиции, 21-летнюю девушку, в отношении которой также незаконно применил насилие", - сказал собеседник.По его словам, девушке причинены телесные повреждения. Возбуждено уголовное дело по статье "Превышение должностных полномочий, совершенное с применением насилия и причинением тяжких последствий". В СУСК уточнили, что фигурант сам смастерил клетку якобы для хранения вещей. В ходе расследования данного уголовного дела следователем выявлены новые эпизоды преступной деятельности фигуранта."Так, в течение 2020 года этот же сотрудник полиции, не имея законных оснований <…> незаконно помещал в вышеуказанную металлическую клетку в участковом пункте полиции 34-летнюю женщину и 21-летнего молодого человека, чем лишал потерпевших на длительное время возможности свободного перемещения, вследствие чего существенно были нарушены их конституционные права", - сообщили в СУСК.Расследование уголовного дела продолжается.
https://ria.ru/20210429/uchastkovyy-1730587002.html
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россия, чукотка, следственный комитет россии (ск рф), происшествия
ВЛАДИВОСТОК, 19 мая – РИА Новости.
Участковый уполномоченный полиции на Чукотке
подозревается в том, что незаконно помещал трех задержанных в небольшую самодельную металлическую клетку в отделе полиции, возбуждено дело о превышении полномочий, сообщил РИА Новости представитель регионального СУСК РФ
.
"По версии следствия, 9 сентября 2020 года подозреваемый, являясь сотрудником подразделения участковых уполномоченных полиции МОтд МВД России "Провиденское", явно превышая свои должностные полномочия, <…> незаконно поместил в самодельную металлическую клетку, расположенную в коридоре сельского пункта полиции, 21-летнюю девушку, в отношении которой также незаконно применил насилие", - сказал собеседник.
По его словам, девушке причинены телесные повреждения. Возбуждено уголовное дело по статье "Превышение должностных полномочий, совершенное с применением насилия и причинением тяжких последствий". В СУСК уточнили, что фигурант сам смастерил клетку якобы для хранения вещей. В ходе расследования данного уголовного дела следователем выявлены новые эпизоды преступной деятельности фигуранта.
"Так, в течение 2020 года этот же сотрудник полиции, не имея законных оснований <…> незаконно помещал в вышеуказанную металлическую клетку в участковом пункте полиции 34-летнюю женщину и 21-летнего молодого человека, чем лишал потерпевших на длительное время возможности свободного перемещения, вследствие чего существенно были нарушены их конституционные права", - сообщили в СУСК.
Расследование уголовного дела продолжается.