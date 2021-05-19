Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка - Новости Подмосковья - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Новости Подмосковья
https://ria.ru/20210519/klaster-1732984268.html
В Долгопрудном на базе "Физтех-лицея" создадут образовательный кластер
В Долгопрудном на базе "Физтех-лицея" создадут образовательный кластер - РИА Новости, 19.05.2021
В Долгопрудном на базе "Физтех-лицея" создадут образовательный кластер
Образовательный кластер по образцу сочинского центра "Сириус" будет создан в городе Долгопрудный на базе "Физтех-лицея" имени Петра Капицы; в среду ход... РИА Новости, 19.05.2021
2021-05-19T16:27
2021-05-19T16:27
новости подмосковья
россия
московский физико-технический институт
андрей воробьев
долгопрудный
образование - общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/05/13/1732985516_0:207:2000:1332_1920x0_80_0_0_eb21d5f13db36d037a80c7638748c56a.jpg
МОСКВА, 19 мая – РИА Новости. Образовательный кластер по образцу сочинского центра "Сириус" будет создан в городе Долгопрудный на базе "Физтех-лицея" имени Петра Капицы; в среду ход строительства проверил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев, сообщает пресс-служба облправительства.На территории "Физтех-лицея" разместят учебный корпус на 425 мест, который планируется возвести в 2022 году, а также кампус для проживания 200 человек и детский технопарк, которые появятся в 2023 году.Двухэтажный кампус рассчитан на проживание иногородних детей 7-11 классов. Из кампуса предусмотрен переход в 4-этажное здание технопарка. Помимо учебных аудиторий, там будут театральная студия, полигон для демонстрационных мероприятий и апробаций изделий, мастерские, коворкинг, музей, студии звуко- и видеозаписи, лаборатории, помещения робототехники, оранжерея, экспериментальная агрозона и планетарий.В настоящее время в "Физтех-лицее" учатся ребята из 47 регионов. Воробьев вместе с учащимися заложил капсулу в основание общежития.Еще один кластер - гуманитарного профиля - создадут в Одинцовском округе. Его центром станет Областная гимназия имени Примакова.
https://ria.ru/20210519/programmirovanie-1732924106.html
россия
долгопрудный
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/05/13/1732985516_161:0:1937:1332_1920x0_80_0_0_002a644a302c1808917082a1787145c0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, московский физико-технический институт, андрей воробьев, долгопрудный, образование - общество

В Долгопрудном на базе "Физтех-лицея" создадут образовательный кластер

16:27 19.05.2021
 
© Фото : пресс-служба правительства Московской областиВ Долгопрудном на базе "Физтех-лицея" создадут образовательный кластер
В Долгопрудном на базе Физтех-лицея создадут образовательный кластер - РИА Новости, 1920, 19.05.2021
© Фото : пресс-служба правительства Московской области
Читать ria.ru в
МОСКВА, 19 мая – РИА Новости. Образовательный кластер по образцу сочинского центра "Сириус" будет создан в городе Долгопрудный на базе "Физтех-лицея" имени Петра Капицы; в среду ход строительства проверил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев, сообщает пресс-служба облправительства.
На территории "Физтех-лицея" разместят учебный корпус на 425 мест, который планируется возвести в 2022 году, а также кампус для проживания 200 человек и детский технопарк, которые появятся в 2023 году.
Двухэтажный кампус рассчитан на проживание иногородних детей 7-11 классов. Из кампуса предусмотрен переход в 4-этажное здание технопарка. Помимо учебных аудиторий, там будут театральная студия, полигон для демонстрационных мероприятий и апробаций изделий, мастерские, коворкинг, музей, студии звуко- и видеозаписи, лаборатории, помещения робототехники, оранжерея, экспериментальная агрозона и планетарий.
В настоящее время в "Физтех-лицее" учатся ребята из 47 регионов. Воробьев вместе с учащимися заложил капсулу в основание общежития.
"У нас реализуется 2 больших президентских проекта, будут 2 школы-флагмана с высоким качеством образования. Нас поддержал президент и правительство РФ, выделены средства и через 2 года в "Физтех-лицее" будет учиться вдвое больше детей. Образование имеет стратегическое значение для нашей страны, я надеюсь сюда будут привлекать самых талантливых преподавателей и учеников", - привели в пресс-службе слова Воробьева.
Еще один кластер - гуманитарного профиля - создадут в Одинцовском округе. Его центром станет Областная гимназия имени Примакова.
Клавиатура компьютера - РИА Новости, 1920, 19.05.2021
11:57Новости Подмосковья
Студенты из Подмосковья победили в чемпионате по спортпрограммированию
 
Новости ПодмосковьяРоссияМосковский физико-технический институтАндрей ВоробьевДолгопрудныйОбразование - Общество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:39Эксперт объяснил причины сбоев в работе криптобирж
02:18Лавров оценил итоги встречи с Блинкеном
02:17Эксперт рассказал, как могут прочитать вашу переписку в Telegram
02:09Суд огласит приговор "московскому отравителю" Сабанову
02:09Россиянам назвали два правила выбора клубники
02:05Военное крыло ХАМАС нанесло ракетные удары по двум израильским авиабазам
02:02Встреча Лаврова и Блинкена завершилась
01:35Тимур Бекмамбетов снимет мультфильм "Ходжа Насреддин"
01:33Названа главная опасность головной боли
01:30Жители сектора Газа рассказали, что находятся в постоянном страхе
01:26"Роскосмос" сэкономит на спутниках наблюдения при создании "Сферы"
01:23Мосгордума повысила штрафы за правонарушения в области землепользования
01:20Блинкен: США продолжат выступать против "Северного потока — 2"
01:17США разрешили хранить вакцину Pfizer до месяца в обычном холодильнике
01:17Развеян миф о новом штрафе для водителей с начала лета
01:06Блинкен: в интересах США приостановить санкции против Nord Stream 2
00:43Минэнерго исключило рост цен на топливо на АЗС из-за волатильности в опте
00:39Глава SolarWinds: хакеры могли проникнуть в систему компании в 2019 году
00:32ВВС Израиля уничтожили пусковые установки и системы ПВО ХАМАС
00:32СП: управление фондом недр осуществляется недостаточно эффективно
Лента новостейМолния