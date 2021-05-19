https://ria.ru/20210519/klaster-1732984268.html

В Долгопрудном на базе "Физтех-лицея" создадут образовательный кластер

В Долгопрудном на базе "Физтех-лицея" создадут образовательный кластер - РИА Новости, 19.05.2021

В Долгопрудном на базе "Физтех-лицея" создадут образовательный кластер

Образовательный кластер по образцу сочинского центра "Сириус" будет создан в городе Долгопрудный на базе "Физтех-лицея" имени Петра Капицы; в среду ход... РИА Новости, 19.05.2021

2021-05-19T16:27

2021-05-19T16:27

2021-05-19T16:27

новости подмосковья

россия

московский физико-технический институт

андрей воробьев

долгопрудный

образование - общество

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МОСКВА, 19 мая – РИА Новости. Образовательный кластер по образцу сочинского центра "Сириус" будет создан в городе Долгопрудный на базе "Физтех-лицея" имени Петра Капицы; в среду ход строительства проверил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев, сообщает пресс-служба облправительства.На территории "Физтех-лицея" разместят учебный корпус на 425 мест, который планируется возвести в 2022 году, а также кампус для проживания 200 человек и детский технопарк, которые появятся в 2023 году.Двухэтажный кампус рассчитан на проживание иногородних детей 7-11 классов. Из кампуса предусмотрен переход в 4-этажное здание технопарка. Помимо учебных аудиторий, там будут театральная студия, полигон для демонстрационных мероприятий и апробаций изделий, мастерские, коворкинг, музей, студии звуко- и видеозаписи, лаборатории, помещения робототехники, оранжерея, экспериментальная агрозона и планетарий.В настоящее время в "Физтех-лицее" учатся ребята из 47 регионов. Воробьев вместе с учащимися заложил капсулу в основание общежития.Еще один кластер - гуманитарного профиля - создадут в Одинцовском округе. Его центром станет Областная гимназия имени Примакова.

https://ria.ru/20210519/programmirovanie-1732924106.html

россия

долгопрудный

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россия, московский физико-технический институт, андрей воробьев, долгопрудный, образование - общество