https://ria.ru/20210519/khramy-1733015524.html

В РПЦ назвали число разрушенных храмов

В РПЦ назвали число разрушенных храмов - РИА Новости, 19.05.2021

В РПЦ назвали число разрушенных храмов

Патриарший совет по культуре выявил в России около 7 тысяч руинированных храмов, сообщил РИА Новости член совета, председатель экспертного совета по церковному... РИА Новости, 19.05.2021

2021-05-19T18:25

2021-05-19T18:25

2021-05-19T18:25

религия и мировоззрение

россия

александр невский

русская православная церковь

москва

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МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Патриарший совет по культуре выявил в России около 7 тысяч руинированных храмов, сообщил РИА Новости член совета, председатель экспертного совета по церковному искусству, архитектуре и реставрации РПЦ протоиерей Леонид Калинин.В 2019 году в РПЦ заявили, что составили список из более чем 4,7 тысячи так называемых "бесхозных храмов" - объектов религиозного назначения, принадлежавших ранее Русской церкви, которые находятся в руинированном или аварийном состоянии и нуждаются в консервации или реставрации."Патриаршим советом по культуре сейчас выявлено около 7 тысяч памятников архитектуры, и вообще истории и культуры духовной, которые просто необходимо сейчас каким-то образом спасать. Каким образом – есть определенная этапность в этом деле. Сейчас, конечно, нужно их зафиксировать в том состоянии, в котором они есть", - сказал Калинин.С этой целью, отметил он, будет использоваться лазерное и фотограмметрическое сканирование (фотограмметрия – дисциплина, занимающаяся определением формы, размеров, положения и иных характеристик объектов по их фотоизображениям)."Сейчас создается экспертным советом по церковному искусству, архитектуре и реставрации целая программа по епархиям Русской православной церкви, и сейчас уже началось сканирование в нескольких областях нашей страны – это Нижегородская, Тверская, Вологодская, Московская, Костромская и другие многие области", - добавил священнослужитель.Проблема аварийных и руинированных храмов России стала ключевой на совещании епархиальных древлехранителей и представителей епархиальных отделов культуры, прошедшем в Москве в очном и заочном формате. Оно состоялось в рамках XXIX Международных образовательных чтений "Александр Невский: Запад и Восток, историческая память народа".

https://ria.ru/20210416/khramy-1728618339.html

https://ria.ru/20210514/restavratsiya-1732340199.html

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россия, александр невский, русская православная церковь, москва