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Хакеры потребовали у ирландской медслужбы 20 миллионов долларов
Хакеры потребовали у ирландской медслужбы 20 миллионов долларов - РИА Новости, 19.05.2021
Хакеры потребовали у ирландской медслужбы 20 миллионов долларов
Хакеры, атаковавшие исполнительную службу по вопросам здравоохранения (HSE), выложили в сеть медицинские и личные данные пациентов, сообщает издание Financial... РИА Новости, 19.05.2021
2021-05-19T17:44
2021-05-19T17:44
ирландия
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ЛОНДОН, 19 мая - РИА Новости. Хакеры, атаковавшие исполнительную службу по вопросам здравоохранения (HSE), выложили в сеть медицинские и личные данные пациентов, сообщает издание Financial Times, которое получило доступ к соответствующим скриншотам и файлам.HSE 14 мая заявила, что ее ИТ-системы были выключены после хакерской атаки. Позднее министерство здравоохранения страны сообщило, что 13 мая оно также подверглось кибератаке. На американском сайте Bleeping Computer, специализирующимся на новостях в области технологий, 15 мая появилось сообщение от хакеров, якобы адресованное HSE. В нем злоумышленники заявляют, что получили доступ к сети HSE более двух недель назад. Они требуют выкуп в 20 миллионов долларов за более чем 700 гигабайт личных данных. Власти Ирландии отказались выплачивать выкуп.Как сообщает издание, в сеть также попали внутренние файлы службы здравоохранения, в том числе протоколы совещаний, информация по закупке оборудования, а также переписка с пациентами. HSE пытается установить, сколько пациентов пострадали от хакерской атаки.Злоумышленники в качестве "примера" выложили в сеть 27 файлов с личными данными 12 человек. Один из файлов содержал данные о госпитализации и результатах анализов мужчины, который позднее скончался. Ирландская полиция отказалась дать изданию комментарии относительно утечки.Ранее власти Ирландии не исключили, что хакеры в будущем могут опубликовать данные пациентов.
https://ria.ru/20210518/ataka-1732787473.html
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ирландия, технологии, в мире

Хакеры потребовали у ирландской медслужбы 20 миллионов долларов

17:44 19.05.2021
 
© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкВирус-вымогатель атаковал IT-системы компаний в разных странах
Вирус-вымогатель атаковал IT-системы компаний в разных странах - РИА Новости, 1920, 19.05.2021
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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ЛОНДОН, 19 мая - РИА Новости. Хакеры, атаковавшие исполнительную службу по вопросам здравоохранения (HSE), выложили в сеть медицинские и личные данные пациентов, сообщает издание Financial Times, которое получило доступ к соответствующим скриншотам и файлам.
HSE 14 мая заявила, что ее ИТ-системы были выключены после хакерской атаки. Позднее министерство здравоохранения страны сообщило, что 13 мая оно также подверглось кибератаке. На американском сайте Bleeping Computer, специализирующимся на новостях в области технологий, 15 мая появилось сообщение от хакеров, якобы адресованное HSE. В нем злоумышленники заявляют, что получили доступ к сети HSE более двух недель назад. Они требуют выкуп в 20 миллионов долларов за более чем 700 гигабайт личных данных. Власти Ирландии отказались выплачивать выкуп.
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Как сообщает издание, в сеть также попали внутренние файлы службы здравоохранения, в том числе протоколы совещаний, информация по закупке оборудования, а также переписка с пациентами. HSE пытается установить, сколько пациентов пострадали от хакерской атаки.
Злоумышленники в качестве "примера" выложили в сеть 27 файлов с личными данными 12 человек. Один из файлов содержал данные о госпитализации и результатах анализов мужчины, который позднее скончался. Ирландская полиция отказалась дать изданию комментарии относительно утечки.
Ранее власти Ирландии не исключили, что хакеры в будущем могут опубликовать данные пациентов.
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