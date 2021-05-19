Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Знаменитые достопримечательности мира - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Туризм
https://ria.ru/20210519/keshbek-1732964003.html
Программу детского туристического кешбэка запустят 25 мая
Программу детского туристического кешбэка запустят 25 мая - РИА Новости, 19.05.2021
Программу детского туристического кешбэка запустят 25 мая
Программа детского туристического кешбэка будет запущена 25 мая, заявил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко в ходе совещания президента РФ Владимира Путина по... РИА Новости, 19.05.2021
2021-05-19T14:39
2021-05-19T14:43
туризм
россия
дмитрий чернышенко
новости - туризм
владимир путин
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/155781/93/1557819399_0:0:3074:1730_1920x0_80_0_0_e484f21f0a8d43565903b4b755c78136.jpg
МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Программа детского туристического кешбэка будет запущена 25 мая, заявил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко в ходе совещания президента РФ Владимира Путина по итогам реализации послания Федеральному собранию.Выплаты в рамках программы "детского" туристического кешбэка, согласно опубликованному ранее проекту постановления правительства, могут составить 50% от стоимости путевки, но не более 20 тысяч рублей, а поездку можно будет совершить до 15 сентября. Правительство выделило на это 5 миллиардов рублей, и по подсчётам, возмещение смогут получить 357 тысяч человек."Мера новая, и не так отработана, как туристический кешбэк. Она разворачивается, практически с колес. Родители очень ждут старта этой программы... Мы готовы запустить эту меру уже 25 мая. Мы успеваем ее запустить до каникул", - сказал Чернышенко.Он уточнил, что программой могут воспользоваться "все желающие", и в ней примут участие около 1 тысячи детских лагерей отдыха по всей стране.
https://ria.ru/20210519/keshbek-1732961344.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn22.img.ria.ru/images/155781/93/1557819399_189:0:2920:2048_1920x0_80_0_0_687e2d2c879a54ed590e4c6fe552fb01.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, дмитрий чернышенко, новости - туризм, владимир путин

Программу детского туристического кешбэка запустят 25 мая

14:39 19.05.2021 (обновлено: 14:43 19.05.2021)
 
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкПервый поезд с купе для пассажиров с детьми отправился из Москвы в Анапу
Первый поезд с купе для пассажиров с детьми отправился из Москвы в Анапу - РИА Новости, 1920, 19.05.2021
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Программа детского туристического кешбэка будет запущена 25 мая, заявил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко в ходе совещания президента РФ Владимира Путина по итогам реализации послания Федеральному собранию.
Выплаты в рамках программы "детского" туристического кешбэка, согласно опубликованному ранее проекту постановления правительства, могут составить 50% от стоимости путевки, но не более 20 тысяч рублей, а поездку можно будет совершить до 15 сентября. Правительство выделило на это 5 миллиардов рублей, и по подсчётам, возмещение смогут получить 357 тысяч человек.
"Мера новая, и не так отработана, как туристический кешбэк. Она разворачивается, практически с колес. Родители очень ждут старта этой программы... Мы готовы запустить эту меру уже 25 мая. Мы успеваем ее запустить до каникул", - сказал Чернышенко.
Он уточнил, что программой могут воспользоваться "все желающие", и в ней примут участие около 1 тысячи детских лагерей отдыха по всей стране.
Подростки с вещами перед заездом в лагерь Артек в Симферополе - РИА Новости, 1920, 19.05.2021
Вчера, 14:30Туризм
Кабмин рассмотрит вопрос о кешбэке на уже купленные детские путевки
 
ТуризмРоссияДмитрий ЧернышенкоНовости - ТуризмВладимир Путин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:39Эксперт объяснил причины сбоев в работе криптобирж
02:18Лавров оценил итоги встречи с Блинкеном
02:17Эксперт рассказал, как могут прочитать вашу переписку в Telegram
02:09Суд огласит приговор "московскому отравителю" Сабанову
02:09Россиянам назвали два правила выбора клубники
02:05Военное крыло ХАМАС нанесло ракетные удары по двум израильским авиабазам
02:02Встреча Лаврова и Блинкена завершилась
01:35Тимур Бекмамбетов снимет мультфильм "Ходжа Насреддин"
01:33Названа главная опасность головной боли
01:30Жители сектора Газа рассказали, что находятся в постоянном страхе
01:26"Роскосмос" сэкономит на спутниках наблюдения при создании "Сферы"
01:23Мосгордума повысила штрафы за правонарушения в области землепользования
01:20Блинкен: США продолжат выступать против "Северного потока — 2"
01:17США разрешили хранить вакцину Pfizer до месяца в обычном холодильнике
01:17Развеян миф о новом штрафе для водителей с начала лета
01:06Блинкен: в интересах США приостановить санкции против Nord Stream 2
00:43Минэнерго исключило рост цен на топливо на АЗС из-за волатильности в опте
00:39Глава SolarWinds: хакеры могли проникнуть в систему компании в 2019 году
00:32ВВС Израиля уничтожили пусковые установки и системы ПВО ХАМАС
00:32СП: управление фондом недр осуществляется недостаточно эффективно
Лента новостейМолния