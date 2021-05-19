https://ria.ru/20210519/keshbek-1732964003.html

Программу детского туристического кешбэка запустят 25 мая

Программу детского туристического кешбэка запустят 25 мая - РИА Новости, 19.05.2021

Программу детского туристического кешбэка запустят 25 мая

Программа детского туристического кешбэка будет запущена 25 мая, заявил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко в ходе совещания президента РФ Владимира Путина по... РИА Новости, 19.05.2021

2021-05-19T14:39

2021-05-19T14:39

2021-05-19T14:43

туризм

россия

дмитрий чернышенко

новости - туризм

владимир путин

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МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Программа детского туристического кешбэка будет запущена 25 мая, заявил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко в ходе совещания президента РФ Владимира Путина по итогам реализации послания Федеральному собранию.Выплаты в рамках программы "детского" туристического кешбэка, согласно опубликованному ранее проекту постановления правительства, могут составить 50% от стоимости путевки, но не более 20 тысяч рублей, а поездку можно будет совершить до 15 сентября. Правительство выделило на это 5 миллиардов рублей, и по подсчётам, возмещение смогут получить 357 тысяч человек."Мера новая, и не так отработана, как туристический кешбэк. Она разворачивается, практически с колес. Родители очень ждут старта этой программы... Мы готовы запустить эту меру уже 25 мая. Мы успеваем ее запустить до каникул", - сказал Чернышенко.Он уточнил, что программой могут воспользоваться "все желающие", и в ней примут участие около 1 тысячи детских лагерей отдыха по всей стране.

https://ria.ru/20210519/keshbek-1732961344.html

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россия, дмитрий чернышенко, новости - туризм, владимир путин