https://ria.ru/20210519/keshbek-1732964003.html
Программу детского туристического кешбэка запустят 25 мая
Программу детского туристического кешбэка запустят 25 мая - РИА Новости, 19.05.2021
Программу детского туристического кешбэка запустят 25 мая
Программа детского туристического кешбэка будет запущена 25 мая, заявил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко в ходе совещания президента РФ Владимира Путина по... РИА Новости, 19.05.2021
2021-05-19T14:39
2021-05-19T14:39
2021-05-19T14:43
туризм
россия
дмитрий чернышенко
новости - туризм
владимир путин
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/155781/93/1557819399_0:0:3074:1730_1920x0_80_0_0_e484f21f0a8d43565903b4b755c78136.jpg
МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Программа детского туристического кешбэка будет запущена 25 мая, заявил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко в ходе совещания президента РФ Владимира Путина по итогам реализации послания Федеральному собранию.Выплаты в рамках программы "детского" туристического кешбэка, согласно опубликованному ранее проекту постановления правительства, могут составить 50% от стоимости путевки, но не более 20 тысяч рублей, а поездку можно будет совершить до 15 сентября. Правительство выделило на это 5 миллиардов рублей, и по подсчётам, возмещение смогут получить 357 тысяч человек."Мера новая, и не так отработана, как туристический кешбэк. Она разворачивается, практически с колес. Родители очень ждут старта этой программы... Мы готовы запустить эту меру уже 25 мая. Мы успеваем ее запустить до каникул", - сказал Чернышенко.Он уточнил, что программой могут воспользоваться "все желающие", и в ней примут участие около 1 тысячи детских лагерей отдыха по всей стране.
https://ria.ru/20210519/keshbek-1732961344.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn22.img.ria.ru/images/155781/93/1557819399_189:0:2920:2048_1920x0_80_0_0_687e2d2c879a54ed590e4c6fe552fb01.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, дмитрий чернышенко, новости - туризм, владимир путин
МОСКВА, 19 мая - РИА Новости.
Программа детского туристического кешбэка будет запущена 25 мая, заявил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко
в ходе совещания президента РФ Владимира Путина
по итогам реализации послания Федеральному собранию.
Выплаты в рамках программы "детского" туристического кешбэка, согласно опубликованному ранее проекту постановления правительства, могут составить 50% от стоимости путевки, но не более 20 тысяч рублей, а поездку можно будет совершить до 15 сентября. Правительство выделило на это 5 миллиардов рублей, и по подсчётам, возмещение смогут получить 357 тысяч человек.
"Мера новая, и не так отработана, как туристический кешбэк. Она разворачивается, практически с колес. Родители очень ждут старта этой программы... Мы готовы запустить эту меру уже 25 мая. Мы успеваем ее запустить до каникул", - сказал Чернышенко.
Он уточнил, что программой могут воспользоваться "все желающие", и в ней примут участие около 1 тысячи детских лагерей отдыха по всей стране.