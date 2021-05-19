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Знаменитые достопримечательности мира - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Туризм
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Кабмин рассмотрит вопрос о кешбэке на уже купленные детские путевки
Кабмин рассмотрит вопрос о кешбэке на уже купленные детские путевки - РИА Новости, 19.05.2021
Кабмин рассмотрит вопрос о кешбэке на уже купленные детские путевки
Президент России Владимир Путин поручил правительству рассмотреть вопрос о туристическом кэшбеке на летний отдых детей для тех, кто уже купил путевки. РИА Новости, 19.05.2021
2021-05-19T14:30
2021-05-19T15:12
туризм
россия
туризм
владимир путин
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МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил правительству рассмотреть вопрос о туристическом кэшбеке на летний отдых детей для тех, кто уже купил путевки."С возвратом денег на путевки для детей. Мы же не сказали, что только во вторую смену, мы сказали на летний отдых – значит, нужно это сделать. Если купили уже, давайте проработайте механизм, как поступить с теми, кто уже купил без всякого кэшбека. Я попрошу вас внимательным образом все это проработать и доложить предложения", - сказал Путин на совещании по реализации отдельных положений послания Федеральному собранию.
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россия, туризм, владимир путин

Кабмин рассмотрит вопрос о кешбэке на уже купленные детские путевки

14:30 19.05.2021 (обновлено: 15:12 19.05.2021)
 
© РИА Новости / Константин МихальчевскийПодростки с вещами перед заездом в лагерь "Артек" в Симферополе
Подростки с вещами перед заездом в лагерь Артек в Симферополе - РИА Новости, 1920, 19.05.2021
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил правительству рассмотреть вопрос о туристическом кэшбеке на летний отдых детей для тех, кто уже купил путевки.
"С возвратом денег на путевки для детей. Мы же не сказали, что только во вторую смену, мы сказали на летний отдых – значит, нужно это сделать. Если купили уже, давайте проработайте механизм, как поступить с теми, кто уже купил без всякого кэшбека. Я попрошу вас внимательным образом все это проработать и доложить предложения", - сказал Путин на совещании по реализации отдельных положений послания Федеральному собранию.
Дети из Амурской области прибыли на отдых во Владивосток - РИА Новости, 1920, 27.04.2021
27 апреля, 12:17
В Кремле разъяснили механизм кешбэка на детские путевки
 
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