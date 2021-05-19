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Кабмин рассмотрит вопрос о кешбэке на уже купленные детские путевки
Кабмин рассмотрит вопрос о кешбэке на уже купленные детские путевки - РИА Новости, 19.05.2021
Кабмин рассмотрит вопрос о кешбэке на уже купленные детские путевки
Президент России Владимир Путин поручил правительству рассмотреть вопрос о туристическом кэшбеке на летний отдых детей для тех, кто уже купил путевки. РИА Новости, 19.05.2021
2021-05-19T14:30
2021-05-19T14:30
2021-05-19T15:12
туризм
россия
туризм
владимир путин
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МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил правительству рассмотреть вопрос о туристическом кэшбеке на летний отдых детей для тех, кто уже купил путевки."С возвратом денег на путевки для детей. Мы же не сказали, что только во вторую смену, мы сказали на летний отдых – значит, нужно это сделать. Если купили уже, давайте проработайте механизм, как поступить с теми, кто уже купил без всякого кэшбека. Я попрошу вас внимательным образом все это проработать и доложить предложения", - сказал Путин на совещании по реализации отдельных положений послания Федеральному собранию.
https://ria.ru/20210427/otdykh-1730118826.html
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