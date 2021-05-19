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В Нижегородской области выяснят, почему инвалида везли домой на каталке
В Нижегородской области выяснят, почему инвалида везли домой на каталке - РИА Новости, 19.05.2021
В Нижегородской области выяснят, почему инвалида везли домой на каталке
Минздрав Нижегородской области и местная прокуратура выясняют, почему неходячего инвалида везли домой из районной больницы на каталке, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 19.05.2021
2021-05-19T13:49
2021-05-19T13:49
нижегородская область
кстово
происшествия
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 19 мая - РИА Новости. Минздрав Нижегородской области и местная прокуратура выясняют, почему неходячего инвалида везли домой из районной больницы на каталке, сообщили РИА Новости в пресс-службах ведомств.Нижегородский Telegram-канал "Нижний №1" опубликовал снятое на мобильный телефон жительницей города Кстово видео, как женщина везет по улице на каталке своего мужа-инвалида. По ее словам, мужчину привезли в Кстовскую районную больницу на скорой помощи, госпитализировать не стали, но и везти на скорой назад отказались. Поскольку на платную перевозку у пенсионеров денег не было, женщина повезла мужа домой сама на больничной каталке."Министр поручил разобраться в этой ситуации", - сообщили агентству в пресс-службе регионального минздрава.Так, главный врач Кстовской ЦРБ Александр Цопов уже посетил пациента на дому и выразил сожаление о случившемся накануне неприятном инциденте. Он объяснил, что во вторник в приемный покой Кстовской ЦРБ поступил пациент с жалобами на повышение температуры. Больной был осмотрен врачом-инфекционистом и врачом-урологом по поводу сопутствующей патологии, выполнена КТ легких. Показаний к госпитализации не было, пациент и его супруга на госпитализации также не настаивали."Для транспортировки больного домой заместитель главного врача Кстовской ЦРБ вызвала машину медицинской перевозки. Ожидая транспорт, родственница больного, по ее словам, приняла решение самостоятельно отвезти пациента домой на каталке. Через калитку у поликлиники они покинули территорию больницы… Документы пациента остались в приемном покое, персонал которого на тот момент занимался поступившим в тяжелом состоянии пациентом", - цитирует слова главврача больницы пресс-служба регионального минздрава.Цопов также призвал пациентов и их родственников в случаях возникновения вопросов, на которые, как им кажется, не дает ответа находящийся рядом медперсонал, обращаться к нему лично или к его заместителям.В свою очередь в прокуратуре Нижегородской области агентству сообщили, что Кстовская городская прокуратура организовала проверку соблюдения прав граждан при оказании медицинской помощи. "По результатам проверки при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования", - подчеркнули в надзорном ведомстве.
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нижегородская область, кстово, происшествия

В Нижегородской области выяснят, почему инвалида везли домой на каталке

13:49 19.05.2021
 
© РИА Новости / Владимир Вяткин / Перейти в фотобанкНижний Новгород
Нижний Новгород - РИА Новости, 1920, 19.05.2021
© РИА Новости / Владимир Вяткин
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 19 мая - РИА Новости. Минздрав Нижегородской области и местная прокуратура выясняют, почему неходячего инвалида везли домой из районной больницы на каталке, сообщили РИА Новости в пресс-службах ведомств.
Нижегородский Telegram-канал "Нижний №1" опубликовал снятое на мобильный телефон жительницей города Кстово видео, как женщина везет по улице на каталке своего мужа-инвалида. По ее словам, мужчину привезли в Кстовскую районную больницу на скорой помощи, госпитализировать не стали, но и везти на скорой назад отказались. Поскольку на платную перевозку у пенсионеров денег не было, женщина повезла мужа домой сама на больничной каталке.
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"Министр поручил разобраться в этой ситуации", - сообщили агентству в пресс-службе регионального минздрава.
Так, главный врач Кстовской ЦРБ Александр Цопов уже посетил пациента на дому и выразил сожаление о случившемся накануне неприятном инциденте. Он объяснил, что во вторник в приемный покой Кстовской ЦРБ поступил пациент с жалобами на повышение температуры. Больной был осмотрен врачом-инфекционистом и врачом-урологом по поводу сопутствующей патологии, выполнена КТ легких. Показаний к госпитализации не было, пациент и его супруга на госпитализации также не настаивали.
"Для транспортировки больного домой заместитель главного врача Кстовской ЦРБ вызвала машину медицинской перевозки. Ожидая транспорт, родственница больного, по ее словам, приняла решение самостоятельно отвезти пациента домой на каталке. Через калитку у поликлиники они покинули территорию больницы… Документы пациента остались в приемном покое, персонал которого на тот момент занимался поступившим в тяжелом состоянии пациентом", - цитирует слова главврача больницы пресс-служба регионального минздрава.
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Цопов также призвал пациентов и их родственников в случаях возникновения вопросов, на которые, как им кажется, не дает ответа находящийся рядом медперсонал, обращаться к нему лично или к его заместителям.
В свою очередь в прокуратуре Нижегородской области агентству сообщили, что Кстовская городская прокуратура организовала проверку соблюдения прав граждан при оказании медицинской помощи. "По результатам проверки при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования", - подчеркнули в надзорном ведомстве.
 
Нижегородская областьКстовоПроисшествия
 
 
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