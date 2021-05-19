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Израиль заявил о пуске около четырех тысяч ракет из сектора Газа
Израиль заявил о пуске около четырех тысяч ракет из сектора Газа - РИА Новости, 19.05.2021
Израиль заявил о пуске около четырех тысяч ракет из сектора Газа
Около 4 тысяч ракет выпущены по израильской территории из сектора Газа с момента начала эскалации, примерно 600 из них упали на территории анклава, сообщила... РИА Новости, 19.05.2021
2021-05-19T19:26
2021-05-19T19:26
2021-05-19T19:26
обострение палестино-израильского конфликта в 2021 году
сектор газа
израиль
в мире
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ТЕЛЬ-АВИВ, 19 мая - РИА Новости. Около 4 тысяч ракет выпущены по израильской территории из сектора Газа с момента начала эскалации, примерно 600 из них упали на территории анклава, сообщила пресс-служба армии Израиля.Отмечается, что доля ракет, перехваченных системой ПРО "Железный купол", составляет примерно 90%.
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обострение палестино-израильского конфликта в 2021 году, сектор газа, израиль, в мире