https://ria.ru/20210519/izrail-1733028017.html

Израиль заявил о пуске около четырех тысяч ракет из сектора Газа

Израиль заявил о пуске около четырех тысяч ракет из сектора Газа - РИА Новости, 19.05.2021

Израиль заявил о пуске около четырех тысяч ракет из сектора Газа

Около 4 тысяч ракет выпущены по израильской территории из сектора Газа с момента начала эскалации, примерно 600 из них упали на территории анклава, сообщила... РИА Новости, 19.05.2021

2021-05-19T19:26

2021-05-19T19:26

2021-05-19T19:26

обострение палестино-израильского конфликта в 2021 году

сектор газа

израиль

в мире

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ТЕЛЬ-АВИВ, 19 мая - РИА Новости. Около 4 тысяч ракет выпущены по израильской территории из сектора Газа с момента начала эскалации, примерно 600 из них упали на территории анклава, сообщила пресс-служба армии Израиля.Отмечается, что доля ракет, перехваченных системой ПРО "Железный купол", составляет примерно 90%.

https://ria.ru/20210519/izrail-1732896468.html

сектор газа

израиль

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обострение палестино-израильского конфликта в 2021 году, сектор газа, израиль, в мире