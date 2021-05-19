https://ria.ru/20210519/izrail-1733015410.html

Израиль приостановил поставку гуманитарной помощи в сектор Газа

Израиль приостановил поставку гуманитарной помощи в сектор Газа - РИА Новости, 19.05.2021

Израиль приостановил поставку гуманитарной помощи в сектор Газа

Поставка гуманитарной помощи из Иордании в сектор Газа приостановлена из-за обстрела контрольно-пропускного пункта Керем-Шалом группировкой ХАМАС, сообщило... РИА Новости, 19.05.2021

2021-05-19T18:25

2021-05-19T18:25

2021-05-19T18:25

обострение палестино-израильского конфликта в 2021 году

сектор газа

хамас

израиль

в мире

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ТЕЛЬ-АВИВ, 19 мая - РИА Новости. Поставка гуманитарной помощи из Иордании в сектор Газа приостановлена из-за обстрела контрольно-пропускного пункта Керем-Шалом группировкой ХАМАС, сообщило подразделение израильского министерства обороны COGAT в Twitter.Отмечается, что подобный инцидент происходит уже второй раз за последние сутки. Накануне из-за обстрела передача гуманитарной помощи была остановлена, легкие ранения получил один из израильских военнослужащих.

https://ria.ru/20210519/izrail-1732896468.html

сектор газа

израиль

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

обострение палестино-израильского конфликта в 2021 году, сектор газа, хамас, израиль, в мире