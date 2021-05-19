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Израиль приостановил поставку гуманитарной помощи в сектор Газа
Израиль приостановил поставку гуманитарной помощи в сектор Газа - РИА Новости, 19.05.2021
Израиль приостановил поставку гуманитарной помощи в сектор Газа
Поставка гуманитарной помощи из Иордании в сектор Газа приостановлена из-за обстрела контрольно-пропускного пункта Керем-Шалом группировкой ХАМАС, сообщило... РИА Новости, 19.05.2021
2021-05-19T18:25
2021-05-19T18:25
обострение палестино-израильского конфликта в 2021 году
сектор газа
хамас
израиль
в мире
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ТЕЛЬ-АВИВ, 19 мая - РИА Новости. Поставка гуманитарной помощи из Иордании в сектор Газа приостановлена из-за обстрела контрольно-пропускного пункта Керем-Шалом группировкой ХАМАС, сообщило подразделение израильского министерства обороны COGAT в Twitter.Отмечается, что подобный инцидент происходит уже второй раз за последние сутки. Накануне из-за обстрела передача гуманитарной помощи была остановлена, легкие ранения получил один из израильских военнослужащих.
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обострение палестино-израильского конфликта в 2021 году, сектор газа, хамас, израиль, в мире

Израиль приостановил поставку гуманитарной помощи в сектор Газа

18:25 19.05.2021
 
© РИА Новости / Ахмед Закот / Перейти в фотобанкМестные жители ходят по завалам разрушенного в результате бомбардировки здания в секторе Газа
Местные жители ходят по завалам разрушенного в результате бомбардировки здания в секторе Газа - РИА Новости, 1920, 19.05.2021
© РИА Новости / Ахмед Закот
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ТЕЛЬ-АВИВ, 19 мая - РИА Новости. Поставка гуманитарной помощи из Иордании в сектор Газа приостановлена из-за обстрела контрольно-пропускного пункта Керем-Шалом группировкой ХАМАС, сообщило подразделение израильского министерства обороны COGAT в Twitter.
"ХАМАС произвел три выстрела из минометов на контрольно-пропускном пункте Керем-Шалом в тот момент, когда партия гуманитарной помощи из Иордании ожидала перехода в сектор Газа. В результате запланированная отгрузка помощи была остановлена", - говорится в сообщении.
Отмечается, что подобный инцидент происходит уже второй раз за последние сутки. Накануне из-за обстрела передача гуманитарной помощи была остановлена, легкие ранения получил один из израильских военнослужащих.
Израильские военные на границе с сектором Газа - РИА Новости, 1920, 19.05.2021
09:24
Politico: США "отговорили" Израиль вторгаться в сектор Газа
 
Обострение палестино-израильского конфликта в 2021 годуСектор ГазаХамасИзраильВ мире
 
 
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