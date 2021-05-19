Израиль обстрелял ливанские поселения
17:04 19.05.2021 (обновлено: 20:33 19.05.2021)
БЕЙРУТ, 19 мая — РИА Новости. Израильская артиллерия обстреляла пригороды Тира в южном Ливане, сообщил телеканал "Аль-Маядин".
По предварительным данным, под удар попала территория между Каной и Сиддикином.
Огонь велся с позиций напротив ливанского населенного пункта Альма-Шааб.
Ранее пресс-служба армии Израиля сообщила, что с территории Ливана были выпущены четыре ракеты, одну из них удалось перехватить. Еще одна ракета упала на открытой местности, две другие — в море. В Тель-Авиве заявили, что артиллерия ЦАХАЛ открыла ответный огонь.
17 мая, 13:48"Грядет большая война": что началось в секторе Газа
На прошлой неделе сообщалось, что с подконтрольной Бейруту территории в направлении Израиля также были выпущены четыре ракеты. Как утверждают ливанские СМИ, это сделали члены палестинских движений, базирующихся в стране. Спустя несколько дней у границы между двумя государствами собрались десятки демонстрантов, выступавших в поддержку палестинцев. Некоторые из них, как сообщают очевидцы, попытались перейти на территорию Израиля, после чего танки ЦАХАЛ сделали несколько выстрелов в их сторону. Один человек погиб.
Палестино-израильский конфликт обострился в начале мая после того, как попытка выселить несколько арабских семей из квартала Шейх Джаррах в Восточном Иерусалиме привела к масштабным столкновениям палестинцев и полиции Израиля. После этого между движением ХАМАС и еврейским государством начались военные действия.
С 10 мая из сектора Газа по территории Израиля выпустили более трех тысяч ракет, некоторые из них упали в самом анклаве; примерно 1,2 тысячи ракет, летевших на города, перехватила система ПРО "Железный купол". По последней информации, в Израиле погибли десять человек, около 50 серьезно ранены. Тель-Авив нанес сотни ответных ударов, число жертв среди палестинцев достигло 220.