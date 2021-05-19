https://ria.ru/20210519/izrail-1732994185.html

Израиль обстрелял ливанские поселения

Израиль обстрелял ливанские поселения - РИА Новости, 19.05.2021

Израиль обстрелял ливанские поселения

Израильская артиллерия обстреляла пригороды Тира в южном Ливане, сообщил телеканал "Аль-Маядин". РИА Новости, 19.05.2021

2021-05-19T17:04

2021-05-19T17:04

2021-05-19T20:33

обострение палестино-израильского конфликта в 2021 году

аль-маядин

израиль

ливан

в мире

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БЕЙРУТ, 19 мая — РИА Новости. Израильская артиллерия обстреляла пригороды Тира в южном Ливане, сообщил телеканал "Аль-Маядин".По предварительным данным, под удар попала территория между Каной и Сиддикином.Огонь велся с позиций напротив ливанского населенного пункта Альма-Шааб.Ранее пресс-служба армии Израиля сообщила, что с территории Ливана были выпущены четыре ракеты, одну из них удалось перехватить. Еще одна ракета упала на открытой местности, две другие — в море. В Тель-Авиве заявили, что артиллерия ЦАХАЛ открыла ответный огонь.На прошлой неделе сообщалось, что с подконтрольной Бейруту территории в направлении Израиля также были выпущены четыре ракеты. Как утверждают ливанские СМИ, это сделали члены палестинских движений, базирующихся в стране. Спустя несколько дней у границы между двумя государствами собрались десятки демонстрантов, выступавших в поддержку палестинцев. Некоторые из них, как сообщают очевидцы, попытались перейти на территорию Израиля, после чего танки ЦАХАЛ сделали несколько выстрелов в их сторону. Один человек погиб.Палестино-израильский конфликт обострился в начале мая после того, как попытка выселить несколько арабских семей из квартала Шейх Джаррах в Восточном Иерусалиме привела к масштабным столкновениям палестинцев и полиции Израиля. После этого между движением ХАМАС и еврейским государством начались военные действия.С 10 мая из сектора Газа по территории Израиля выпустили более трех тысяч ракет, некоторые из них упали в самом анклаве; примерно 1,2 тысячи ракет, летевших на города, перехватила система ПРО "Железный купол". По последней информации, в Израиле погибли десять человек, около 50 серьезно ранены. Тель-Авив нанес сотни ответных ударов, число жертв среди палестинцев достигло 220.

https://ria.ru/20210517/izrail-1732618841.html

https://ria.ru/20210519/izrail-1732896468.html

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обострение палестино-израильского конфликта в 2021 году, аль-маядин, израиль, ливан, в мире