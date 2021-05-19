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Израиль обстрелял ливанские поселения
Израиль обстрелял ливанские поселения - РИА Новости, 19.05.2021
Израиль обстрелял ливанские поселения
Израильская артиллерия обстреляла пригороды Тира в южном Ливане, сообщил телеканал "Аль-Маядин". РИА Новости, 19.05.2021
2021-05-19T17:04
2021-05-19T20:33
обострение палестино-израильского конфликта в 2021 году
аль-маядин
израиль
ливан
в мире
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БЕЙРУТ, 19 мая — РИА Новости. Израильская артиллерия обстреляла пригороды Тира в южном Ливане, сообщил телеканал "Аль-Маядин".По предварительным данным, под удар попала территория между Каной и Сиддикином.Огонь велся с позиций напротив ливанского населенного пункта Альма-Шааб.Ранее пресс-служба армии Израиля сообщила, что с территории Ливана были выпущены четыре ракеты, одну из них удалось перехватить. Еще одна ракета упала на открытой местности, две другие — в море. В Тель-Авиве заявили, что артиллерия ЦАХАЛ открыла ответный огонь.На прошлой неделе сообщалось, что с подконтрольной Бейруту территории в направлении Израиля также были выпущены четыре ракеты. Как утверждают ливанские СМИ, это сделали члены палестинских движений, базирующихся в стране. Спустя несколько дней у границы между двумя государствами собрались десятки демонстрантов, выступавших в поддержку палестинцев. Некоторые из них, как сообщают очевидцы, попытались перейти на территорию Израиля, после чего танки ЦАХАЛ сделали несколько выстрелов в их сторону. Один человек погиб.Палестино-израильский конфликт обострился в начале мая после того, как попытка выселить несколько арабских семей из квартала Шейх Джаррах в Восточном Иерусалиме привела к масштабным столкновениям палестинцев и полиции Израиля. После этого между движением ХАМАС и еврейским государством начались военные действия.С 10 мая из сектора Газа по территории Израиля выпустили более трех тысяч ракет, некоторые из них упали в самом анклаве; примерно 1,2 тысячи ракет, летевших на города, перехватила система ПРО "Железный купол". По последней информации, в Израиле погибли десять человек, около 50 серьезно ранены. Тель-Авив нанес сотни ответных ударов, число жертв среди палестинцев достигло 220.
https://ria.ru/20210517/izrail-1732618841.html
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обострение палестино-израильского конфликта в 2021 году, аль-маядин, израиль, ливан, в мире

Израиль обстрелял ливанские поселения

17:04 19.05.2021 (обновлено: 20:33 19.05.2021)
 
© AFP 2021 / Jalaa MareyИзраильские артиллерийские снаряды вблизи ливанской границы
Израильские артиллерийские снаряды вблизи ливанской границы - РИА Новости, 1920, 19.05.2021
© AFP 2021 / Jalaa Marey
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БЕЙРУТ, 19 мая — РИА Новости. Израильская артиллерия обстреляла пригороды Тира в южном Ливане, сообщил телеканал "Аль-Маядин".
По предварительным данным, под удар попала территория между Каной и Сиддикином.
Огонь велся с позиций напротив ливанского населенного пункта Альма-Шааб.
Ранее пресс-служба армии Израиля сообщила, что с территории Ливана были выпущены четыре ракеты, одну из них удалось перехватить. Еще одна ракета упала на открытой местности, две другие — в море. В Тель-Авиве заявили, что артиллерия ЦАХАЛ открыла ответный огонь.
Израильский авиаудар по Газе - РИА Новости, 1920, 17.05.2021
17 мая, 13:48
"Грядет большая война": что началось в секторе Газа
На прошлой неделе сообщалось, что с подконтрольной Бейруту территории в направлении Израиля также были выпущены четыре ракеты. Как утверждают ливанские СМИ, это сделали члены палестинских движений, базирующихся в стране. Спустя несколько дней у границы между двумя государствами собрались десятки демонстрантов, выступавших в поддержку палестинцев. Некоторые из них, как сообщают очевидцы, попытались перейти на территорию Израиля, после чего танки ЦАХАЛ сделали несколько выстрелов в их сторону. Один человек погиб.
Палестино-израильский конфликт обострился в начале мая после того, как попытка выселить несколько арабских семей из квартала Шейх Джаррах в Восточном Иерусалиме привела к масштабным столкновениям палестинцев и полиции Израиля. После этого между движением ХАМАС и еврейским государством начались военные действия.
С 10 мая из сектора Газа по территории Израиля выпустили более трех тысяч ракет, некоторые из них упали в самом анклаве; примерно 1,2 тысячи ракет, летевших на города, перехватила система ПРО "Железный купол". По последней информации, в Израиле погибли десять человек, около 50 серьезно ранены. Тель-Авив нанес сотни ответных ударов, число жертв среди палестинцев достигло 220.
Израильские военные на границе с сектором Газа - РИА Новости, 1920, 19.05.2021
Вчера, 09:24
Politico: США "отговорили" Израиль вторгаться в сектор Газа
 
Обострение палестино-израильского конфликта в 2021 годуАль-МаядинИзраильЛиванВ мире
 
 
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