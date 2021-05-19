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Число погибших от израильских ударов по сектору Газа достигло 219 человек
Число погибших от израильских ударов по сектору Газа достигло 219 человек - РИА Новости, 19.05.2021
Число погибших от израильских ударов по сектору Газа достигло 219 человек
Число погибших в результате авиаударов Израиля по сектору Газа палестинцев возросло до 219, среди жертв более 60 детей, сообщает министерство здравоохранения... РИА Новости, 19.05.2021
2021-05-19T11:44
2021-05-19T11:44
обострение палестино-израильского конфликта в 2021 году
сектор газа
израиль
в мире
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ГАЗА, 19 мая - РИА Новости. Число погибших в результате авиаударов Израиля по сектору Газа палестинцев возросло до 219, среди жертв более 60 детей, сообщает министерство здравоохранения палестинского анклава.Ситуация на границе Израиля и сектора Газа обострилась вечером 10 мая. С начала эскалации из палестинского анклава по израильской территории было выпущено 3750 ракет, около 550 упали внутри анклава, эффективность работы системы ПРО "Железный купол" Израиль оценивает в 90%. По последней информации, в Израиле погибли 12 человек, более 50 серьезно ранены. Число палестинцев, погибших в результате ответных израильских авиаударов, достигло 219, среди жертв 63 несовершеннолетних.
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обострение палестино-израильского конфликта в 2021 году, сектор газа, израиль, в мире

Число погибших от израильских ударов по сектору Газа достигло 219 человек

11:44 19.05.2021
 
© REUTERS / Mohammed SalemАвиаудар Израиля по зданию в городе Газа
Авиаудар Израиля по зданию в городе Газа - РИА Новости, 1920, 19.05.2021
© REUTERS / Mohammed Salem
Читать ria.ru в
ГАЗА, 19 мая - РИА Новости. Число погибших в результате авиаударов Израиля по сектору Газа палестинцев возросло до 219, среди жертв более 60 детей, сообщает министерство здравоохранения палестинского анклава.
"Общее число палестинцев, погибших при израильских авиаударах по сектору Газа, составило с начала эскалации конфликта 219 человек, в том числе 63 ребенка и 36 женщин. Получили ранения 1530 человек", - говорится в сообщении ведомства.
Ситуация на границе Израиля и сектора Газа обострилась вечером 10 мая. С начала эскалации из палестинского анклава по израильской территории было выпущено 3750 ракет, около 550 упали внутри анклава, эффективность работы системы ПРО "Железный купол" Израиль оценивает в 90%. По последней информации, в Израиле погибли 12 человек, более 50 серьезно ранены. Число палестинцев, погибших в результате ответных израильских авиаударов, достигло 219, среди жертв 63 несовершеннолетних.
Последствия обстрелов в секторе Газа - РИА Новости, 1920, 18.05.2021
18 мая, 23:46
СМИ рассказали о переговорах США и Израиля по прекращению обстрелов Газы
 
Обострение палестино-израильского конфликта в 2021 годуСектор ГазаИзраильВ мире
 
 
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