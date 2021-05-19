https://ria.ru/20210519/izrail-1732921369.html
Число погибших от израильских ударов по сектору Газа достигло 219 человек
Число погибших от израильских ударов по сектору Газа достигло 219 человек - РИА Новости, 19.05.2021
Число погибших от израильских ударов по сектору Газа достигло 219 человек
Число погибших в результате авиаударов Израиля по сектору Газа палестинцев возросло до 219, среди жертв более 60 детей, сообщает министерство здравоохранения... РИА Новости, 19.05.2021
2021-05-19T11:44
2021-05-19T11:44
2021-05-19T11:44
обострение палестино-израильского конфликта в 2021 году
сектор газа
израиль
в мире
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ГАЗА, 19 мая - РИА Новости. Число погибших в результате авиаударов Израиля по сектору Газа палестинцев возросло до 219, среди жертв более 60 детей, сообщает министерство здравоохранения палестинского анклава.Ситуация на границе Израиля и сектора Газа обострилась вечером 10 мая. С начала эскалации из палестинского анклава по израильской территории было выпущено 3750 ракет, около 550 упали внутри анклава, эффективность работы системы ПРО "Железный купол" Израиль оценивает в 90%. По последней информации, в Израиле погибли 12 человек, более 50 серьезно ранены. Число палестинцев, погибших в результате ответных израильских авиаударов, достигло 219, среди жертв 63 несовершеннолетних.
https://ria.ru/20210518/izrail-1732878753.html
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обострение палестино-израильского конфликта в 2021 году, сектор газа, израиль, в мире