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В Госдуму внесли поправки о бесплатном подключении населения к газу
В Госдуму внесли поправки о бесплатном подключении населения к газу - РИА Новости, 19.05.2021
В Госдуму внесли поправки о бесплатном подключении населения к газу
Поправки о бесплатном подключении населения к газу примут до конца весенней сессии, заявил глава комитета Госдумы по энергетике Павел Завальный. РИА Новости, 19.05.2021
2021-05-19T18:30
2021-05-19T20:09
россия
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павел завальный
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общество
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госдума рф
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МОСКВА, 19 мая — РИА Новости. Поправки о бесплатном подключении населения к газу примут до конца весенней сессии, заявил глава комитета Госдумы по энергетике Павел Завальный.По его словам, изменения уже внесли на рассмотрение нижней палаты парламента.Он добавил, что авторами поправок выступили председатели обеих палат парламента — Валентина Матвиенко и Вячеслав Володин, секретарь генсовета партии "Единая Россия" Андрей Турчак и руководитель фракции ЕР в Госдуме Сергей Неверов, сенатор Андрей Кутепов и сам Завальный."Комитет начинает работу с поправками. &lt;...&gt; В самое ближайшее время мы выйдем на рассмотрение этого документа на палате, и до конца весенней сессии он будет принят", — заверил он.Как заявил Турчак, правительство уже утвердило дорожную карту по социальной газификации.Президент России Владимир Путин в послании Федеральному собранию поручил правительству и региональным властям разработать четкий план газификации домохозяйств. Глава государства тогда отметил, что "за подводку газа непосредственно до границы земельных участков в населенном пункте люди платить не должны".
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россия, жкх, павел завальный, единая россия, общество, политика, госдума рф

В Госдуму внесли поправки о бесплатном подключении населения к газу

18:30 19.05.2021 (обновлено: 20:09 19.05.2021)
 
© Пресс-служба Госдумы РФ / Перейти в фотобанкДепутаты на пленарном заседании Государственной Думы РФ
Депутаты на пленарном заседании Государственной Думы РФ - РИА Новости, 1920, 19.05.2021
© Пресс-служба Госдумы РФ
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МОСКВА, 19 мая — РИА Новости. Поправки о бесплатном подключении населения к газу примут до конца весенней сессии, заявил глава комитета Госдумы по энергетике Павел Завальный.
По его словам, изменения уже внесли на рассмотрение нижней палаты парламента.

"Поправки устанавливают, что доведение газа до участка будет проводиться без привлечения средств граждан, процесс подключения будет максимально удобным и простым для людей", — сказал депутат.

Он добавил, что авторами поправок выступили председатели обеих палат парламента — Валентина Матвиенко и Вячеслав Володин, секретарь генсовета партии "Единая Россия" Андрей Турчак и руководитель фракции ЕР в Госдуме Сергей Неверов, сенатор Андрей Кутепов и сам Завальный.
"Комитет начинает работу с поправками. <...> В самое ближайшее время мы выйдем на рассмотрение этого документа на палате, и до конца весенней сессии он будет принят", — заверил он.
Как заявил Турчак, правительство уже утвердило дорожную карту по социальной газификации.
Президент России Владимир Путин в послании Федеральному собранию поручил правительству и региональным властям разработать четкий план газификации домохозяйств. Глава государства тогда отметил, что "за подводку газа непосредственно до границы земельных участков в населенном пункте люди платить не должны".
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